XLM fiyatı 0.21 doları geçti, analistler 0.15 dolara düzeltme bekliyor

XLM fiyatı 0.21 dolardaki güçlü direnci aşarak 0.2483 dolara kadar yükseldi. Bu hareketle birlikte XLM, son dönemde akümüle edildiği alandan itibaren yüzde 113’lük bir yükseliş sergiledi. Ancak uzmanlar, piyasada kısa vadeli kar satışlarının etkisiyle fiyatın 0.20-0.15 dolar bandına kadar geri çekilebileceği uyarısını yapıyor.

Teknik görünüm ve kritik seviyeler

XLM son yükselişiyle dikkat çekse de, saatlik grafiklerde sert satışların ardından fiyatın kısa sürede kazançlarını koruyamadığı görülüyor. Özellikle 0.21 dolar üzerindeki hareketin ardından gelen satışlarla fiyat, kısa vadeli tepe noktasından yüzde 4.47’lik bir geri çekilme yaşadı.

XLM fiyatı 0.2483 dolarda bulunuyor. Çoklu günlere yayılan dik yükseliş sonrası gelen kar satışları, kontrolü alıcıların elinden aldı ve fiyatın yerel zirvesinden geriye çekilmesine yol açtı. Temel destek noktası şimdi 0.20 dolar seviyesinde.

Grafikte öne çıkan ana destek seviyesi 0.20 dolar. Analistlere göre bu bölge, psikolojik önem taşıyor. Eğer fiyat burada tutunamaz ve 0.19 dolar altına sarkarsa, yapısal yükseliş eğilimi sona erebilir ve 0.16 dolara doğru yeni bir düşüş yaşanabilir. XLM’nin orta vadede dip yaptığı bölge ise 0.13 dolara karşılık geliyor.

Analistler, olası bir düzeltmede 0.20 ile 0.15 dolar aralığının yeniden alım fırsatı sunabileceği görüşünde. Fiyatın 0.15 dolarda tutunması, yükselen dip formasyonunun korunması adına kritik kabul ediliyor.

DTCC etkisi ve uzun vadeli beklentiler

Son fiyat hareketinin ardında, ABD merkezli dev finansal altyapı sağlayıcısı DTCC’nin Stellar ağı üzerinde menkul kıymet tokenizasyonu başlatma planı yer alıyor. DTCC’nin bu hamlesinin kurumsal ilgiyi artırabileceği düşünülüyor ve bu durum, XLM’nin uzun vadeli cazibesini destekliyor.

Mini sözlük: DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal işlem takas ve saklama hizmetleri sunan, global ölçekte devasa işlem hacmini yöneten merkezi bir kurumdur. Tokenizasyon ise, geleneksel finansal varlıkların blokzincir gibi dijital platformlar üzerinde temsil edilmesini sağlayan süreçtir.

Analizde, tokenizasyon planlarının XLM fiyatı için 2027’ye kadar 1-2 dolar arası bir potansiyel doğurduğu vurgulanıyor. Ancak bu hedefin geçerli olabilmesi için fiyatın 0.13 dolar altında kalıcı olmaması gerekiyor. 0.13 dolar altı, genel yükseliş trendinin sona ermesi anlamına geliyor.

Seviye Önemi $0.20 Kritik destek bölgesi $0.21 Ana direnç, aşıldı $0.13 Yükseliş trendi için son sınır $1.00-$2.00 Uzun vadeli hedef aralığı

Grafik yorumu ve yatırımcı davranışı

Fiyatın sert şekilde yükseldiği dönemde “akıllı para” olarak adlandırılan erken yatırımcılar pozisyonlarını karla kapatmaya başladı. Perakende yatırımcıların ise genellikle haber sonrası yükselişte alıma yöneldiği belirtiliyor.

Yapılan teknik paylaşımlarda, 0.786 Fibonacci düzeltme seviyesinin ve $0.13-$0.17 arası Fair Value Gap’in birleşerek akümülasyon bölgesi oluşturduğu işaret ediliyor. Analistler, uzun vadeli yeni zirveler için sabırla geri çekilme yaşanmasını bekliyor ve erken giriş imkanlarının bu alanlarda oluşabileceğini söylüyor.

Ticarete uzun süre önce teknik formasyonlar yol açtı; haber akışı ise fiyat hareketi yaşandıktan sonra geldi. Bu nedenle, şu an aceleyle alım yapmak risk taşıyor.

Genel görüş, mevcut fiyatlamada kısa vadede düzeltme olabileceği, ancak uzun vadede DTCC kaynaklı kurumsal ilginin XLM’yi öne çıkarabileceği yönünde.