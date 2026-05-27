DTCC, 2027’nin ilk yarısında Stellar üzerinden tokenize varlık sunacak

Amerika merkezli finansal piyasa altyapı sağlayıcısı DTCC, Stellar Development Foundation ile birlikte DTC bünyesindeki varlıkların Stellar ağı üzerinde tokenize olarak sunulmasına yönelik planlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu hamlenin DTCC’nin çoklu blokzincir stratejisini somutlaştırdığı ve aralık 2025’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) alınan “No-Action Letter” sonrası mümkün hale geldiği belirtildi.

DTCC ve Stellar iş birliğinin arka planı

DTCC, finansal piyasalarda menkul kıymetlerin merkezi takas ve saklama işlemlerini üstlenen kritik bir altyapı kurumudur. Şirketin yeni adımı, SEC tarafından verilen izinle, DTC’de saklanan geleneksel varlıkların dijital olarak temsil edilip merkezi saklama hizmetinin Stellar kamu ağı üzerinden sunulabilmesini sağlıyor. Böylece piyasa katılımcıları, halihazırda güvenli biçimde sakladıkları menkul kıymetlere artık zincir üstünde ve daha hızlı şekilde erişebilecek.

DTCC Başkanı ve CEO’su Frank La Salla, iş birliğini “Açık, birlikte çalışabilir dijital altyapının inşasına giden yolda önemli bir adım” olarak niteleyerek, “Piyasadaki katılımcıların tokenize varlıklar sayesinde daha derin likiditeye, yüksek verimliliğe ve kamusal blokzincirler üzerindeki şeffaflığa erişmesine katkı sunmaktan memnunuz” ifadesini kullandı.

Varlıkların tokenizasyonu yoluyla işlemlerin verimliliğinin artması, teminatların çok daha esnek taşınabilmesi ve işlem saatlerinin uzatılması gibi faydalar öne çıkıyor. DTCC’nin üst düzey yöneticilerinden Nadine Chakar ise, Stellar ağının regülasyona uygun tasarımı ve yüksek işlem kapasitesinin bu seçimde belirleyici olduğunu aktardı. Şirket ayrıca, ilerleyen dönemde çoklu Layer 1 ve Layer 2 ağlarının entegrasyonu ile hizmetin mümkün olduğunca açık ve erişilebilir olmasını hedefliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel finansal varlıkların dijital ortamda blokzincir üzerinde temsili bir varlık olarak aktarılması sürecidir. Bu işlem sayesinde likidite, işlem hızı ve takip kolaylığı artar; genellikle bankalar, borsalar ve finansal altyapı sağlayıcılar tarafından kullanılır.

Hangi varlıklar tokenize edilecek?

DTCC ve Stellar, iş birliği kapsamında öncelikle Russell 1000 endeksinde yer alan büyük ölçekli Amerikan şirketlerinin hisseleri üzerinde yoğunlaşacak. Bunun yanında, geniş katılımlı endeksleri takip eden ETF’ler ile ABD Hazine bonoları, tahvilleri ve senetleri de bu yeni dijital platformda yer alacak.

Süreç başlangıcında, özellikle yüksek likiditeye sahip ve risk yönetimi açısından kritik önemi bulunan bu varlık sınıflarında tokenize işlemler ön plana alınacak. İş birliğiyle hedeflenen; erişilebilirliği artırmak, kurumlar arası etkileşimi kolaylaştırmak ve piyasalarda şeffaflığı güçlendirmek. Tüm işlemlerde, geleneksel saklama ve yatırımcı koruma standartlarının sürdürüleceği belirtildi.

Varlık Sınıfı Tokenizasyon Durumu Ağ/Erişim Russell 1000 hisseleri Planlanıyor Stellar ağı Endeks ETF’leri Planlanıyor Stellar ağı ABD Hazine tahvilleri/bonoları Planlanıyor Stellar ağı

Piyasalara etkisi ve sektör değerlendirmesi

DTCC, sahip olduğu 50 yılı aşan piyasa tecrübesinden güç alarak, tokenizasyonun geniş kullanım alanları için altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetici Brian Steele, bu sürecin sektörün tüm kesimlerini iş birliğine teşvik ettiği görüşünde. SDF CEO’su Denelle Dixon da, Stellar’ın düzenlenmiş piyasa altyapısına bağlanmasının finans dünyasında yeni bir sayfa açacağını vurguladı ve Stellar’ın kurumsal düzeyde işleyen bir altyapı olarak tasarlandığını belirtti.

Projenin, geleneksel finans kuruluşlarıyla kamu blokzincir ağlarının entegrasyonu açısından sektörün genelinde örnek teşkil etmesi bekleniyor. Hedef, daha verimli ve birbiriyle uyumlu bir küresel finansal ekosistem yaratmak olarak öne çıkıyor.