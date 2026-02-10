Altcoin Stellar’da Büyük Çöküş Kapıda mı? O Seviye Kırılırsa Ortalık Karışacak

Kripto para piyasasında esen sert rüzgarlar, bir dönemin parlayan yıldızı Stellar’ı (XLM) varlık mücadelesi verdiği kritik bir viraja sürükledi. Alıcıların savunma hattında kaldığı bu süreçte, varlık fiyatı geçtiğimiz seanslarda istikrarlı bir güç kaybı yaşayarak tarihi destek noktalarına doğru geriledi. Mevcut tablo, XLM için ya derin bir çöküşün başlangıcını ya da yeni bir dengelenme çabasını işaret eden “tamam mı devam mı” sınırını temsil ediyor.

Borsalardaki Arz Yoğunluğu Satış Baskısını Tetikliyor

Dijital varlık ekosisteminde son dönemde gözlemlenen borsa akış verileri, XLM yatırımcıları için temkinli olunması gereken bir tabloyu gözler önüne seriyor. Dengeli seyreden akışların yerini pozitif net girişlere bırakmasıyla beraber, milyonlarca coin’in merkezi borsalara taşınması dikkat çekiyor. Söz konusu hareketlilik, genellikle birikim aşamasından ziyade yatırımcıların satış yapmaya hazırlandığı dönemlerde ortaya çıkıyor ve fiyatın teknik yapısındaki zayıflıkla birleştiğinde kırılganlığı artırıyor.

Geçmişteki benzer veri setleri incelendiğinde, borsalara yönelen bu arz göçünün anlık toparlanmalardan ziyade düşüşün devamına zemin hazırladığı biliniyor. Momentumu zayıflayan bir varlığın likidite havuzlarına akın etmesi, satıcıların olası bir volatilite dalgası öncesinde gardını aldığını kanıtlıyor. Diğer taraftan, “dipten satın alma” iştahını gösterecek agresif bir çıkış trafiğinin yaşanmaması, piyasadaki iyimserliğin henüz sahneye dönmediğini doğruluyor.

Piyasa duyarlılığının daha da kötüleşmesi halinde, XLM’nin bu savunmasız yapısı aşağı yönlü baskıların derinleşmesine neden olabilir. Alıcıların çekingen kalması ve arzın borsa cüzdanlarında birikmesi, fiyatın üzerinde görünmez bir tavan oluşturuyor. Mevcut dengesizlik giderilmeden kalıcı bir yukarı yönlü hareket beklemek, mevcut veriler ışığında oldukça güç görünüyor.

Teknik Göstergeler ve Kritik Destek Seviyeleri

Stellar fiyat yapısı, genel piyasa koşullarının da etkisiyle ayıların kontrolü altında kalmaya devam ediyor. Özellikle 0,2000 dolar seviyesindeki psikolojik ve teknik destek bölgesinin altına sarkılması, XLM üzerindeki negatif algıyı kemikleştirmiş durumda. Kısa vadeli hareketli ortalamaların altında seyreden fiyat, her denemesinde daha düşük zirveler yaparak düşüş trendinin dinamiklerini koruduğunu gösteriyor.

Daha önce “talep bölgesi” olarak çalışan alanların artık “arz bölgesi” yani direnç olarak işlev görmesi, yükseliş çabalarının önündeki en büyük engel olarak duruyor. RSI ve MACD gibi popüler teknik göstergelerdeki negatif kesişimler de bu karamsar görünümü destekliyor. XLM fiyatı şu aşamada bir taban oluşumu sergilemekten ziyade, direnç seviyelerinin altında sıkışarak bir patlama ya da sert bir kırılma öncesi enerji topluyor.

Analistler, 0,2000 dolar seviyesi yeniden güçlü bir hacimle kazanılmadığı sürece ana eğilimin aşağı yönde kalacağını vurguluyor. Boğaların 0,1500 dolar bandını savunup savunamayacağı, projenin orta vadeli geleceği adına belirleyici olacak. Blockchain içi verilerde gerçek bir birikim sinyali görülene kadar, yaşanan her küçük ralli yatırımcılar tarafından bir satış fırsatı olarak değerlendirilme riski taşıyor.