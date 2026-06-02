DTCC’nin Stellar seçimi dikkat çekti! XLM’de 3 ayın en yüksek ilgisi ne söylüyor?

DTCC’nin tokenleştirilmiş menkul kıymetler için Stellar ağını seçmesi, XLM’i yeniden piyasanın gündemine taşıdı. Kurumun Dijital Varlıklar Başkanı Nadine Chakar’ın açıklamaları, bu tercihin yalnızca teknik bir iş birliği olmadığını, düzenlemelere uyum ve kurumsal beklentiler açısından daha geniş bir yön değişimine işaret ettiğini gösterdi.

Seçimde öne çıkan başlıklar

Chakar’a göre seçim sürecinde Stellar’ın özellikle büyük finans kuruluşlarının talep ettiği başlıklarda öne çıktığı görüldü. Uyum gereklilikleri, ölçeklenebilirlik, işlem kapasitesi ve maliyet verimliliği, kararın temel unsurları arasında yer aldı. Bu tablo, Stellar ağının kurumsal kullanıma uygun altyapı ve düzenleyici hazırlık konusundaki konumunu güçlendirdi.

DTCC, ABD finans piyasalarında takas, saklama ve işlem sonrası altyapıda merkezi bir rol üstlenen kurumlardan biri olarak biliniyor. Bu nedenle kurumun DTC nezdinde tutulan varlıklarla bağlantılı tokenleştirilmiş menkul kıymetler için Stellar’ı tercih etmesi, geleneksel finans cephesinden gelen dikkat çekici bir onay olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş menkul kıymet, hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel bir finansal varlığın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. DTC ise ABD’de menkul kıymetlerin saklama ve takas süreçlerinde kritik rol oynayan merkezi altyapılardan biridir.

Tek zincir yerine çok zincirli yapı öne çıkıyor

Açıklamanın ardından bazı yatırımcılar bu gelişmeyi rakip ağlar açısından olumsuz bir sinyal olarak yorumladı. Özellikle XRP Ledger için bunun bir geri adım anlamına gelip gelmediği tartışıldı. Ancak sektör izleyicilerinin önemli bir bölümü, bu yaklaşımın daha geniş resmi tam olarak yansıtmadığını savunuyor.

Yapılan değerlendirmelere göre ortaya çıkan tablo, tek bir ağın tüm finansal sistemi domine edeceği bir yapıdan çok, farklı zincirlerin farklı işlevler üstlendiği çok zincirli bir modele işaret ediyor. Stellar’ın düşük maliyetli ve uyum odaklı yapısı, düzenlemeye tabi varlıkların ihracı ve mutabakatı için uygun görülürken; XRP Ledger ile XRP’nin sınır ötesi ödemeler, likidite akışları ve kurumsal finans altyapısında önemini koruduğu aktarılıyor.

Piyasa ilgisi de yükseldi

Bu gelişmeye paralel olarak piyasa cephesinde de dikkat çekici bir hareket izlendi. Piyasa analisti X Finance Bull, XLM için küresel Google arama ilgisinin son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu tür veriler, bireysel yatırımcı ilgisinin canlanmaya başladığına ve varlığa yönelik merakın arttığına işaret edebiliyor.

DTCC’nin DTC bağlantılı tokenleştirilmiş menkul kıymetlerde Stellar’a resmi destek vermesi, ağın geleneksel finans tarafında şimdiye kadarki en güçlü doğrulamalarından biri olarak öne çıktı. Bunun kalıcı benimsenmeye ve fiyat performansına nasıl yansıyacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.