MoneyGram dijital dolarda düğmeye bastı! Ödeme ağında şimdi neler değişecek?

MoneyGram, ABD dolarına endeksli kendi stabilcoini MGUSD’yi Stellar blokzinciri üzerinde kullanıma sunduğunu açıkladı. Şirket, yeni ürünü MoneyGram uygulamasına entegre ederek kullanıcıların kendi sakladıkları cüzdanlarda dolar bazlı bakiye tutmasına ve bu bakiyeyi şirketin küresel ödeme ağı üzerinden aktarmasına imkan vermeyi hedefliyor.

ABD’de başladı, küresel yayılım planlanıyor

Şirketin açıklamasına göre MGUSD salı günü ABD’de devreye alındı. MoneyGram, ürünün ilerleyen dönemde daha geniş bir uluslararası kullanıma açılmasının planlandığını bildirdi. Yeni adım, sınır ötesi ödemelerde blokzincir tabanlı altyapılara yönelen finans ve ödeme şirketleri arasındaki rekabetin hızlandığı bir dönemde geldi.

MoneyGram, dünya genelinde 60 milyondan fazla müşteriye ve yaklaşık 500 bin fiziksel hizmet noktasına ulaşan bir ödeme şirketi olarak biliniyor. Şirket, MGUSD’yi mevcut ödeme ağında temel altyapı unsurlarından biri haline getirmeyi amaçladığını belirtti.

MoneyGram Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Anthony Soohoo, stabilcoinleri şirketin küresel ağı üzerinde geliştirilecek yeni uygulamalar için temel yapı taşı olarak gördüklerini, MGUSD’nin ise para gönderen aileler ve finansal hizmetlere erişimi sınırlı olan kullanıcılar düşünülerek tasarlandığını aktardı.

Stabilcoin yarışında yeni halka

Stabilcoinler, değerini ABD doları gibi itibari paralara sabitleyen dijital varlıklar olarak ödeme sektöründe giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu araçların, geleneksel bankacılık kanallarına kıyasla daha düşük maliyetli, daha hızlı ve günün her saatinde mutabakat imkanı sunabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor. Citi’nin projeksiyonuna göre stabilcoin piyasasının büyüklüğü, mevcut 300 milyar dolardan 2030 yılında 4 trilyon dolara ulaşabilir.

Son dönemde SoFi kendi stabilcoini SoFiUSD’yi tanıtırken, PayPal ve Western Union gibi şirketler de müşterilerine benzer hizmetler sunmak için kripto altyapı sağlayıcılarıyla iş birliğine yöneldi. MoneyGram ise bu alanda dış ortaklarla çalışan modeli tercih etti.

Altyapıda Bridge, M0 ve Fireblocks yer alıyor

Şirket, MGUSD için Stripe tarafından satın alınan stabilcoin altyapı platformu Bridge ile çalıştığını duyurdu. Açıklamada, düzenlemeye tabi ihraççı rolünü Bridge’in üstlendiği belirtildi. Tokenin basım ve geri alımında kullanılan akıllı sözleşmeler M0 tarafından geliştirildi; cüzdan altyapısı ise Fireblocks tarafından sağlandı.

Mini sözlük: Self custody, dijital varlıkların bir aracı kurum yerine doğrudan kullanıcının kontrol ettiği cüzdanda tutulması anlamına gelir. Bu modelde özel anahtarların yönetimi kullanıcıya aittir ve erişim sorumluluğu da doğrudan kullanıcıda olur.

Hamle, MoneyGram ile Stellar Development Foundation arasında son beş yılda stabilcoin destekli para transferlerine odaklanan iş birliğinin devamı niteliğinde. Stellar Development Foundation CEO’su Denelle Dixon, Stellar ağının kurumsal ölçekte gerçek kullanım alanları için tasarlandığını ve MGUSD’nin güvenilir bir ödeme ağıyla bir araya gelen amaç odaklı blokzincir altyapısının yeni bir örneği olduğunu ifade etti.