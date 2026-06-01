Strategy ilk kez satış yaptı! Kripto hazine şirketlerinde dengeler neye işaret ediyor?

Bitcoin biriktirme stratejisiyle çok sayıda dijital varlık hazine şirketine örnek olan Strategy, Aralık 2022’den bu yana ilk kez BTC sattı. Şirketin yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde bitcoin elden çıkardığı bildirildi. Bu adım, son bir yılda yaygınlaşan kurumsal kripto birikim modelinin giderek daha zorlu bir döneme girdiği sırada geldi.

Modelin ivmesi zayıfladı

Geçen yıl çok sayıda şirket, hisse ve borçlanma yoluyla kaynak toplayıp bitcoin, ether ve diğer kripto varlıkları bilançolarına ekledi. Amaç, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın uzun süredir savunduğu alım ve elde tutma yaklaşımını tekrarlamaktı. Kripto fiyatlarının yükseldiği dönemde bu model bir süre işe yaradı; hazine şirketlerinin hisseleri de varlıklarının net değerinin üzerinde işlem gördü.

Ancak ekim ayında piyasaların zirve yapmasının ardından tablo değişti. Kripto fiyatları gerilerken bu şirketlerin hisseleri net aktif değerinin altına indi. Böylece birçok şirket için yeni kaynak toplamak zorlaştı. Bazı hisseler zirvesine göre yüzde 90’dan fazla düştü, bazı şirketler alımları durdurdu, bazıları ise satış tarafına geçti.

Strategy’nin birikim serisini bozması ve benzer şirketlerin bir bölümünün geri çekilmesi, aktif alıcı listesinin belirgin biçimde daraldığını gösterdi.

Strategy ise bu süreç boyunca alımlarını sürdürmüştü. Michael Saylor da bitcoin alınması ve uzun vadede tutulması gerektiğini savunmaya devam etti. Buna karşın şirket, mayıs ayı başında olası bir satışa işaret etmiş, 1 Haziran Pazartesi günü de ilk satışını resmen açıklamış oldu.

Alım yapan şirketler tamamen çekilmedi

Buna rağmen piyasada alım yapan şirketler tamamen ortadan kalkmış değil. Tom Lee’nin Ethereum odaklı hazine şirketi Bitmine, geçen hafta yaklaşık 53 milyon dolarlık ETH satın aldı. Şirketin mayıs boyunca topladığı ether miktarı 338 bin adedi aştı. Bu varlıkların güncel değerinin yaklaşık 665 milyon dolar olduğu, toplam ETH varlığının ise 5,4 milyonun üzerine çıktığı aktarıldı. Böylece Bitmine, kurumsal ölçekte en büyük ether sahibi konumuna geldi.

Tom Lee, şirketin ETH arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefine yaklaştıkça birikim hızını düşürmeyi planladığını söyledi. Mayıs ayında yeniden alıma dönen Bit Digital da 20 milyon dolarlık ETH aldı. Bu, şirketin ekim ayından beri yaptığı ilk alım oldu.

Bitcoin tarafında seçici alımlar sürüyor

Strive, mayıs ayında farklı işlemlerle toplam 1.944 BTC aldığını ve bunun için yaklaşık 150 milyon dolar harcadığını duyurdu. Japonya merkezli Metaplanet de nisan ayı başında 5.075 BTC satın aldığını bildirdi. Strategy ise geçen haftaki satışına rağmen mayıs boyunca 25 binden fazla BTC alarak bitcoin talebinin en büyük kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Bu alımların toplam tutarı 2 milyar doların üzerine çıktı.

Öte yandan Hyperliquid Strategies, Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni HYPE’a odaklanan bir hazine şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, aralık başı ile nisan sonu arasında 7,3 milyon HYPE almak için 216 milyon dolar harcadığını açıkladı.

Mini sözlük: HYPE, merkeziyetsiz türev işlemlerle öne çıkan Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenidir. Hazine şirketi modeli ise bir şirketin bilançosunda nakit yerine belirli bir kripto varlığı biriktirmesine dayanır. Bu yapı, ilgili tokenin fiyat hareketlerine şirket hisselerinin de daha doğrudan bağlanmasına yol açabilir.

HYPE fiyatının rekor seviyelere yükselmesiyle birlikte bu yatırımın getirisi o tarihten bu yana iki katın üzerine çıktı. Buna karşılık son dönemde bazı şirketler kripto varlıklarını azaltmaya başladı.

Satışlar ve yön değişiklikleri arttı

David Bailey’nin yönettiği bitcoin hazine şirketi Nakamoto Holdings, mart ayında elindeki varlıkların yaklaşık yüzde 5’ine karşılık gelen 284 BTC sattı. Empery Digital, vadeli kredisini geri ödemek için nisanda 370 BTC elden çıkardı. Genius Group ise 8,5 milyon dolarlık borcunu azaltmak amacıyla kalan 84 BTC’sini nisan ayında tasfiye ettiğini açıkladı.

Bazı şirketler ise hazine modelinden tamamen uzaklaştı. Daha önce ETHZilla adıyla bilinen Forum Markets, yaklaşık 114 milyon dolarlık ether satışının ardından bu yıl odağını tokenizasyona çevirdi. XRP odaklı bir hazine kurmayı planlayan VivoPower da şubatta veri merkezi ve yapay zeka altyapısına yöneldi; Ripple bağlantılı yatırımlarını ve XRP varlıklarını elden çıkardı.