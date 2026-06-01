Bitcoin’de 60 bin dolar eşiği yeniden gündemde! Haziranda neler yaşanabilir?

Kripto para piyasasında Bitcoin’deki son gerileme, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Michael Saylor ile Strategy’nin varlıklarının bir bölümünü sattığı yönündeki değerlendirmelerle ilişkilendiriliyor. Ancak Into The Cryptoverse kurucusu Benjamin Cowen, fiyat hareketlerinin asıl olarak dış gelişmelerden değil, tarihsel döngüler ve matematiksel yapıdan etkilendiğini savunuyor.

Döngü tartışması yeniden öne çıktı

Cowen’a göre bazı çevrelerin artık geçerliliğini yitirdiğini ileri sürdüğü dört yıllık döngü yaklaşımı, 2026 görünümünde yine belirgin biçimde kendini gösteriyor. Analist, özellikle haziran ayını fiyatın görünürde sakin kaldığı ancak temelde zayıflığın derinleştiği bir dönem olarak tanımlıyor.

Into The Cryptoverse, zincir üstü veriler ve piyasa döngüleri üzerine analizleriyle bilinen bir araştırma platformu olarak öne çıkıyor. Cowen’ın değerlendirmesine göre Bitcoin, geçmiş döngülerde görülen zamanlama kalıplarını bu kez de haftalık ölçekte izliyor.

Benjamin Cowen, piyasada öne çıkan dış başlıkların dikkat çektiğini ancak bunların çoğu zaman tarihsel ve matematiksel düzenin üzerini örttüğünü, mevcut yapının da önceki döngülerle yüksek ölçüde benzerlik taşıdığını belirtiyor.

Bu çerçevede döngü zirvesinin Ekim 2025’te 126.200 dolar seviyesinde oluştuğu, bunun da mutlak dipten sonraki 1.162. güne denk geldiği aktarılıyor. Cowen, bu zamanlamanın önceki döngülerle büyük ölçüde örtüştüğünü düşünüyor. Yılın başındaki satış baskısı da bu tabloyu destekliyor. Bitcoin ocakta %10,1, şubatta ise %14,8 geriledi. Mart ve nisanda görülen toplam %12’lik toparlanma ise kalıcı bir güçlenmeden çok geçici bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

200 günlük ortalama kritik eşik olarak izleniyor

Analize göre Bitcoin, teknik açıdan önemli kabul edilen 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle ilkbahardaki yükseliş denemesinin ana trendi tersine çevirmediği, yalnızca karşı yönlü kısa süreli bir hareket olarak kaldığı belirtiliyor.

Cowen, bu toparlanmanın 16 hafta sürdüğünü ve klasik “ölü kedi sıçraması” olarak bilinen 15 ila 25 haftalık geçici yükseliş aralığına uyduğunu ifade ediyor. Bu görüşe göre piyasa, gerçek dip oluşmadan önce bir satış dalgası daha görebilir.

Haziran verileri ve 60 bin dolar ihtimali

İyimser tarafta olanlar, Bitcoin’in haziran ayındaki ortalama getirisinin %6,91 olmasını olumlu bir işaret olarak gösteriyor. Buna karşın Cowen, bu ortalamanın 2011’deki %85,3 ve 2019’daki %27,1 gibi sıra dışı yükselişlerle şiştiğini, bu nedenle tek başına sağlıklı bir gösterge sayılmaması gerektiğini vurguluyor.

Tarihsel örneklere bakıldığında, küresel zirve sonrasındaki döngüsel düzeltme dönemlerinde haziran ayının genellikle düşüşle kapandığı belirtiliyor. Cowen ayrıca ABD’de ara seçim yıllarındaki haziran döneminin dijital varlıklar açısından zayıf bir pencere oluşturduğunu söylüyor. Düşen işlem hacmi ve olumsuz temel görünümle birlikte değerlendirildiğinde, şubatta görülen 60.000 dolarlık yerel dip seviyesinin aşağı kırılması olasılığı yüksek bulunuyor.

Asıl dip için sonbahar işaret ediliyor

Döngüsel getiri modeline göre yaz aylarındaki baskının ardından eylülün de zorlu geçmesi bekleniyor. Cowen’ın senaryosunda mevcut dört yıllık döngünün nihai dibinin Ekim ile Kasım 2026 döneminde oluşabileceği öngörülüyor.

Bu aşamaya gelindiğinde Bitcoin’in aşağı yönlü hareket alanını büyük ölçüde tüketmiş olabileceği ve bir sonraki geniş çaplı yükseliş trendi için zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu görünüm, tarihsel benzerliklere dayalı bir modelleme niteliği taşıyor ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.