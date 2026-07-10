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BITCOIN (BTC)

ABD’li büyük yatırımcıların alımlarıyla Bitcoin’de kısa vadeli toparlanma sinyali güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'li büyük yatırımcıların alımları, $BTC fiyatındaki 64.000 dolar toparlanmasını destekledi.
  • 📊 Coinbase primi eksi 0,08 seviyesinde kalsa da yerel dipten gelen tepki kısa vadeli güce işaret etti.
  • 💸 ABD spot Bitcoin ETF'lerinde 2,7 milyar dolarlık çıkış serisinin ardından denge arayışı sürdü.
  • 🧭 Bitcoin Suisse, 21 ayın en düşük seviyesinin ardından dip sinyallerinin güç kazandığını duyurdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin fiyatındaki 64.000 dolar toparlanmasının arkasında ABD merkezli büyük yatırımcıların artan alım ilgisinin olabileceği değerlendiriliyor. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, temmuz ayındaki yükselişte özellikle Coinbase tarafındaki talep dinamiklerinin öne çıktığını aktardı.

İçindekiler
1 Coinbase primi yön tayini için izleniyor
2 ETF akışlarında kırılgan denge sürüyor
3 Bitcoin Suisse dip sinyaline dikkat çekti

Coinbase primi yön tayini için izleniyor

CryptoQuant analisti Burak Kesmeci, Coinbase primi göstergesinin alım yönlü ivmenin yeniden güç kazandığına işaret eden ilk sinyalleri verdiğini belirtti. Bu gösterge, Coinbase ile Binance üzerindeki BTC fiyat farkını izliyor ve ABD’deki yatırımcı talebine dair önemli bir referans kabul ediliyor.

Burak Kesmeci, BTC ve ETH için Coinbase Premium Index verisinin hala negatif bölgede bulunduğunu, ancak her iki göstergenin de yerel diplerinden tepki verdiğini kaydetti.

Kesmeci’nin dikkat çektiği 14 günlük basit hareketli ortalama, göstergenin kısa vadeli yönünü izlemek açısından kritik görülüyor. Coinbase primi 2026’nın büyük bölümünde negatif bölgede kaldı. Bu tablo, ABD’nin en büyük kripto para borsasında hem büyük hem de küçük yatırımcı talebinin zayıf seyrettiğine işaret etti.

CryptoQuant verilerine göre gösterge şu anda eksi 0,08 seviyesinde bulunuyor. Günlük zaman diliminde son pozitif geçiş ise iki aydan daha uzun süre önce görüldü. Kesmeci, mevcut görünümün kısa vadeli bir tepki yükselişini destekleyebileceğini, ancak daha kalıcı bir trend değişimi için göstergenin sıfırın üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.

ETF akışlarında kırılgan denge sürüyor

Piyasada kurumsal talep de yakından izleniyor. ABD spot Bitcoin ETF’leri, 2,7 milyar dolarlık kesintisiz çıkış döneminin ardından ilk net girişini kaydetti. Buna karşın veriler, yatırımcı eğiliminin hala fiyat hareketlerine karşı hassas kaldığını gösteriyor.

Farside Investors verilerine göre perşembe günü spot Bitcoin ETF’lerinden üst üste üçüncü günde de net çıkış yaşandı ve toplam tutar 95,3 milyon dolara ulaştı. Farside Investors, ETF akışlarını günlük bazda takip eden Birleşik Krallık merkezli bir veri sağlayıcısı olarak biliniyor.

GöstergeMevcut durum
Bitcoin fiyatı64.000 dolar çevresinde toparlandı
Coinbase primiEksi 0,08 ile negatif bölgede
Spot Bitcoin ETF akışlarıPerşembe günü 95,3 milyon dolar net çıkış
Önceki çıkış serisiToplam 2,7 milyar dolar

Bitcoin Suisse dip sinyaline dikkat çekti

Kripto finans şirketi Bitcoin Suisse, farklı göstergeleri birlikte değerlendirdiği analizinde ETF akışlarını piyasadaki olası değişimin işaretlerinden biri olarak öne çıkardı. Şirket, sekiz haftalık ETF çıkışları ve Bitcoin’in 21 ayın en düşük seviyesinin ardından bu hafta piyasa dinamiklerinde bir kayma yaşandığını savundu.

Bitcoin Suisse, sekiz haftalık ETF çıkışları ve 21 ayın en düşük Bitcoin seviyesi sonrasında bu hafta piyasada bir şeylerin değiştiğini, dip sinyal çerçevesinin yanıp sönmeye başladığını ifade etti.

Şirket ayrıca Kripto Korku ve Acgozluluk Endeksi’nin en düşük asiri acgozluluk bölgesinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu görünüm, dip arayışıyla toparlanma işaretlerinin aynı anda izlendiği, ancak piyasa duyarlılığının tam olarak istikrara kavuşmadığı bir tabloya işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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