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Ethereum (ETH)

Ethereum’da balina alımları artarken 12 bin dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da balina alımı hızlandı ve 40.000 ETH borsadan çekildi.
  • 📈 Analistler, $ETH için uzun vadede 7.000, 10.000 ve 12.000 dolar hedeflerini izliyor.
  • 💼 Binance'ten çıkan yaklaşık 76,58 milyon dolarlık transfer uzun vadeli tutma sinyali verdi.
  • 🧭 ETH, altı yıllık teknik yapı içinde kritik destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, son günlerde hem teknik görünüm hem de zincir üstü hareketler açısından yeniden yükseliş beklentileriyle gündeme geldi. ETH fiyatı 1.923 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 11,06 milyar dolar, piyasa değeri ise 232,06 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki yüzde 1,07 artış, piyasada toparlanma sinyallerini güçlendirdi.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yapı izleniyor
2 Balina hareketi dikkat çekti
3 Piyasa desteği de izleniyor

Uzun vadeli yapı izleniyor

Kripto analisti Crypto Patel, Ethereum için altı yıllık grafik yapısının uzun vadeli yön açısından yakından izlendiğini belirtiyor. Analistlere göre ETH, geniş bir döngü aralığında işlem görmeyi sürdürürken yüksek zaman diliminde oluşan büyük bir boğa bayrağı kanalının alt bandına yakın seyrediyor.

Piyasada 1.000 ile 1.500 dolar aralığı, olası daha güçlü bir genişleme öncesinde stratejik bir birikim bölgesi olarak değerlendiriliyor. Mevcut yapının yukarı yönlü kırılması durumunda önümüzdeki birkaç yıl içinde 7.000, 10.000 ve 12.000 dolar seviyeleri teknik hedefler arasında gösteriliyor.

Crypto Patel, Ethereum’da uzun vadeli yapının korunması halinde yukarı yönlü kırılmanın 7.000, 10.000 ve 12.000 dolar gibi hedefleri gündeme taşıdığını değerlendiriyor.

Bazı projeksiyonlarda daha yüksek seviyeler de öne çıkıyor. Yükseliş ivmesinin korunması halinde 15.000, 25.000 ve 35.000 dolar seviyeleri de olası rota içinde yer alıyor. Bununla birlikte bu senaryoların, piyasa koşullarının elverişli kalmasına bağlı olduğu vurgulanıyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat1.923 dolar
Birikim bölgesi1.000 ile 1.500 dolar
İlk teknik hedefler7.000, 10.000, 12.000 dolar
Üst projeksiyonlar15.000, 25.000, 35.000 dolar

Balina hareketi dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, Ethereum tarafında dikkat çeken yeni bir balina hareketine işaret etti. Platform, 0x2d59 cüzdanının Binance’ten 40.000 ETH çektiğini bildirdi. Bu transferin toplam değeri yaklaşık 76,58 milyon dolar oldu.

Lookonchain, blokzincir üzerindeki büyük transferleri izleyen bir veri platformu olarak biliniyor. Kripto piyasasında borsalardan kişisel cüzdanlara yapılan yüksek tutarlı çekimler, çoğu zaman uzun vadeli elde tutma eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

0x2d59 cüzdanı Binance’ten 40.000 ETH çekerek yaklaşık 76,58 milyon dolarlık varlığı kişisel cüzdana taşıdı.

Bu cüzdanın arkasındaki kişi ya da kurum bilinmese de, büyük yatırımcıların yaptığı işlemler piyasada yakından takip ediliyor. Çünkü bu tür adımlar, büyük oyuncuların gelecekteki fiyat yönüne dair beklentilerine ilişkin önemli bir işaret olarak görülüyor.

Piyasa desteği de izleniyor

Ethereum’daki teknik iyimserliğe, balina birikiminin yanı sıra genel piyasa eğilimi de destek veriyor. Bitcoin‘deki olumlu hareketin kripto varlıkların genel görünümünü güçlendirmesi, ETH tarafında da alım iştahını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

ETH’nin kilit destek seviyeleri üzerinde kalmayı sürdürmesi ve büyük cüzdanların alımlarına devam etmesi halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Uzun vadeli boğa bayrağı formasyonunda olası bir yukarı kırılma ise piyasaya yeni alıcıların girmesini sağlayabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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