Ethereum’da balina alımları artarken 12 bin dolar hedefi öne çıkıyor

Ethereum, son günlerde hem teknik görünüm hem de zincir üstü hareketler açısından yeniden yükseliş beklentileriyle gündeme geldi. ETH fiyatı 1.923 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 11,06 milyar dolar, piyasa değeri ise 232,06 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki yüzde 1,07 artış, piyasada toparlanma sinyallerini güçlendirdi.

Uzun vadeli yapı izleniyor

Kripto analisti Crypto Patel, Ethereum için altı yıllık grafik yapısının uzun vadeli yön açısından yakından izlendiğini belirtiyor. Analistlere göre ETH, geniş bir döngü aralığında işlem görmeyi sürdürürken yüksek zaman diliminde oluşan büyük bir boğa bayrağı kanalının alt bandına yakın seyrediyor.

Piyasada 1.000 ile 1.500 dolar aralığı, olası daha güçlü bir genişleme öncesinde stratejik bir birikim bölgesi olarak değerlendiriliyor. Mevcut yapının yukarı yönlü kırılması durumunda önümüzdeki birkaç yıl içinde 7.000, 10.000 ve 12.000 dolar seviyeleri teknik hedefler arasında gösteriliyor.

Crypto Patel, Ethereum’da uzun vadeli yapının korunması halinde yukarı yönlü kırılmanın 7.000, 10.000 ve 12.000 dolar gibi hedefleri gündeme taşıdığını değerlendiriyor.

Bazı projeksiyonlarda daha yüksek seviyeler de öne çıkıyor. Yükseliş ivmesinin korunması halinde 15.000, 25.000 ve 35.000 dolar seviyeleri de olası rota içinde yer alıyor. Bununla birlikte bu senaryoların, piyasa koşullarının elverişli kalmasına bağlı olduğu vurgulanıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 1.923 dolar Birikim bölgesi 1.000 ile 1.500 dolar İlk teknik hedefler 7.000, 10.000, 12.000 dolar Üst projeksiyonlar 15.000, 25.000, 35.000 dolar

Balina hareketi dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, Ethereum tarafında dikkat çeken yeni bir balina hareketine işaret etti. Platform, 0x2d59 cüzdanının Binance’ten 40.000 ETH çektiğini bildirdi. Bu transferin toplam değeri yaklaşık 76,58 milyon dolar oldu.

Lookonchain, blokzincir üzerindeki büyük transferleri izleyen bir veri platformu olarak biliniyor. Kripto piyasasında borsalardan kişisel cüzdanlara yapılan yüksek tutarlı çekimler, çoğu zaman uzun vadeli elde tutma eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

0x2d59 cüzdanı Binance’ten 40.000 ETH çekerek yaklaşık 76,58 milyon dolarlık varlığı kişisel cüzdana taşıdı.

Bu cüzdanın arkasındaki kişi ya da kurum bilinmese de, büyük yatırımcıların yaptığı işlemler piyasada yakından takip ediliyor. Çünkü bu tür adımlar, büyük oyuncuların gelecekteki fiyat yönüne dair beklentilerine ilişkin önemli bir işaret olarak görülüyor.

Piyasa desteği de izleniyor

Ethereum’daki teknik iyimserliğe, balina birikiminin yanı sıra genel piyasa eğilimi de destek veriyor. Bitcoin‘deki olumlu hareketin kripto varlıkların genel görünümünü güçlendirmesi, ETH tarafında da alım iştahını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

ETH’nin kilit destek seviyeleri üzerinde kalmayı sürdürmesi ve büyük cüzdanların alımlarına devam etmesi halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Uzun vadeli boğa bayrağı formasyonunda olası bir yukarı kırılma ise piyasaya yeni alıcıların girmesini sağlayabilir.