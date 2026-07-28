Ethereum kritik dirençte, analistler yönün bu seviyede netleşeceğini söylüyor

Ethereum, kısa vadeli toparlanmanın ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kalırken teknik açıdan kritik görülen bir direnç bölgesine yaklaştı. Piyasada alım iştahının önceki günlere göre zayıfladığına işaret eden göstergelere rağmen, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes’in alımlarını sürdürmesi yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Teknik göstergelerde zayıflama öne çıktı

ETH, 28 Temmuz 2026 itibarıyla 1.887,9 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 23,60 milyar dolar, piyasa değeri ise 227,22 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte %3,38 gerileyen Ethereum’da, son toparlanmanın ardından satışların yeniden hız kazandığı görüldü.

Kripto para analisti BATMAN, Ethereum’un yüksek zaman dilimlerinde önemli bir eşikte bulunduğunu belirtiyor. Analiste göre ETH, 3 günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamaya yaklaşıyor. Bu seviye, geçen yıl boyunca birçok kez güçlü direnç olarak çalıştı ve fiyatın yukarı yönlü denemelerini sınırladı.

BATMAN, Ethereum’un 3 günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığını ve bu seviyenin son bir yılda birkaç kez güçlü direnç görevi gördüğünü vurguluyor.

Geçmiş denemelerde Ethereum’un bu ortalamanın üzerine yerleşmekte zorlandığı görüldü. Bu seviyenin aşılması, toparlanmanın güç kazandığına dair teknik güveni artırabilir. Tersine, dirençten gelecek bir geri çekilme satış baskısını artırarak fiyatın mevcut bant içinde kalmasına yol açabilir.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli eğilim değişimlerini izlemek için kullanılır.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını gösteren momentum göstergesidir. MACD ise iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izleyerek eğilimin güçlenip güçlenmediğine dair sinyal üretir.

RSI 53,82 seviyesinde bulunurken, göstergenin hareketli ortalaması 59,54 olarak kaydedildi. RSI halen 50 nötr eşiğinin üzerinde kalsa da aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Bu görünüm, 1.875 dolar çevresinde işlem gören ETH’de alıcıların üstünlüğünü korusa bile ivmenin zayıfladığını düşündürüyor. MACD tarafında da benzer bir tablo var. MACD çizgisi 37,27 ile sinyal çizgisi olan 39,19’un altında kalırken, histogram değeri eksi 1,92 oldu.

Büyük yatırımcı alımları sürüyor

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, Arthur Hayes’in haber öncesinde 3.298 ETH daha aldığını açıkladı. Bu alımın toplam büyüklüğü yaklaşık 6,39 milyon dolar olarak hesaplandı. Hayes, 15 Temmuz’dan bu yana toplam 7.213 ETH topladı. Bu işlemlerin toplam değeri yaklaşık 13,87 milyon dolar, ortalama alım fiyatı ise 1.923 dolar oldu.

Lookonchain verilerine göre Arthur Hayes, 15 Temmuz’dan bu yana 7.213 ETH biriktirdi ve ortalama alım fiyatı 1.923 dolar seviyesinde oluştu.

Mevcut fiyatlar dikkate alındığında Hayes’in pozisyonu yaklaşık 301 bin dolar zararda bulunuyor. Buna rağmen piyasada tanınan yatırımcıların büyük ölçekli alımları, Ethereum’un orta vadeli görünümüne ilişkin güvenin sürdüğüne dair bir işaret olarak izleniyor. Yine de bu tür işlemler tek başına fiyatın kısa sürede yükseleceği anlamına gelmiyor.

Önümüzdeki günlerde hangi seviyeler izlenecek

Piyasa katılımcıları önümüzdeki günlerde üç ana unsura odaklanacak. Bunların başında Ethereum’un 3 günlük grafikteki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıp çıkamayacağı geliyor. Bunun yanında RSI ve MACD göstergelerinde yeniden yukarı yönlü bir dönüş görülüp görülmeyeceği de yakından takip edilecek.

Teknik görünümdeki zayıflama ve güçlü direnç bölgesinin hemen önünde bulunulması nedeniyle Ethereum’un bir sonraki fiyat hareketi, önümüzdeki haftaların yönü açısından belirleyici olabilir.