Ethereum 1.500 dolar eşiğine çekildi! Piyasada hangi kritik sinyaller izleniyor?

Ethereum, haftalık grafikte öne çıkan bazı teknik seviyelerin altına sarktıktan sonra yeniden 1.500 dolar bölgesini test ediyor. Vadeli işlem verileri ise satış baskısının önceki döneme kıyasla hafiflemeye başladığına işaret ediyor. Buna karşın, mevcut görünümün tek başına net bir trend dönüşünü doğrulamadığı belirtiliyor.

Haftalık görünümde kritik destek öne çıktı

Piyasada ETH olarak da işlem gören Ethereum, 1.500 dolar civarındaki önemli bir destek alanına geri çekildi. Bu bölge, 2023 sonlarında ve Nisan 2025 düzeltmesi sırasında destek olarak çalışmıştı. Bu nedenle söz konusu seviye, haftalık grafik açısından en yakından izlenen alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Grafikte, daha düşük tepelerin ardından sert geri çekilmelerin geldiği bir yapı dikkat çekiyor. Her toparlanma denemesinin bir önceki zirvenin altında kalması, aşağı yönlü görünümü güçlendirdi. Bu süreçte ETH, yaklaşık 2.470 ile 2.530 dolar aralığında bulunan haftalık 200 EMA ve haftalık 200 MA seviyelerinin de altına indi. Daha önce uzun vadeli destek olarak çalışan bu ortalamalar, artık yukarıda direnç konumuna gelmiş durumda.

Daan Crypto Trades tarafından paylaşılan değerlendirmede, ETH fiyatının BMNR rallisinin tamamını geri verdiği ve yeniden 1.500 dolar bölgesine döndüğü aktarıldı. Analize göre bu alan, geçmişte alıcıların devreye girdiği güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Aynı fiyat bölgesinde geçmişte görülen tepkiler de dikkat çekiyor. Benzer testlerin 2023 ve 2025 dönemlerinde güçlü sıçramalarla sonuçlandığı görülürken, piyasadaki katılımcıların bu desteğin bir kez daha korunup korunamayacağını yakından izlediği belirtiliyor.

Aşağı yönlü riskte hangi seviye öne çıkıyor?

Teknik açıdan bakıldığında, mevcut destek alanının Nisan 2025 dönemindeki 1.375 dolar civarındaki fitil dip seviyesinden daha belirgin olduğu değerlendiriliyor. Eğer ETH 1.500 dolar bölgesinin altına iner ve 1.375 doları test etmeye başlarsa, aşağı yönlü ivmenin hızlanabileceği ve daha derin bir düzeltmenin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle Ethereum fiyatı kritik bir karar alanında bulunuyor. 1.500 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde alıcılar denge arayışına girebilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, döngü zirvelerinden bu yana şekillenen zayıf görünümü daha da pekiştirebilir.

Vadeli işlemlerde baskı hafifliyor

Kısa vadeli veriler, Ethereum tarafında satış baskısının yavaş yavaş zayıflayabileceğine işaret ediyor. Fiyat, 2.000 doların üzerindeki seviyelerden süren geri çekilmenin ardından 1.550 ile 1.600 dolar bandında görece dengelenmiş görünüyor. Ancak genel eğilimin halen kırılgan olduğu vurgulanıyor.

Mini sözlük: Open Interest, vadeli işlem piyasasında halen açık olan toplam kontrat sayısını gösterir. Net pozisyon deltası ise uzun ve kısa yönlü pozisyonların dengesindeki değişimi izlemek için kullanılır; bu verideki yukarı hareket, satış yönlü baskının zayıfladığına işaret edebilir.

Analist CW’ye göre net pozisyon deltası düşüşünü durdurdu ve yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bu gösterge, uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi izliyor. Uzun süren gerilemenin ardından görülen son artış, işlem yapanların önceki kadar sert biçimde aşağı yönlü pozisyon almadığını düşündürüyor.

CW’nin değerlendirmesinde, aşağı yönlü baskının hafiflemeye başladığı ancak Open Interest verisinde güçlü bir artış görülmeden bunun kalıcı bir yükseliş dönüşü olarak okunmasının erken olacağı vurgulandı.

Buna karşılık Open Interest yaklaşık 34,6 milyon kontrat seviyesinde yatay seyrediyor. Bu veride belirgin bir yükseliş olmaması, piyasaya yeni ve güçlü sermaye girişinin henüz teyit edilmediğine işaret ediyor. Analistler, daha sağlıklı bir toparlanma için hem Open Interest hem de net pozisyon deltasının birlikte yükselmesini izliyor. Böyle bir eşleşme, artan katılım ile güçlenen yukarı yönlü beklentinin aynı anda devreye girdiğini gösterebilir.