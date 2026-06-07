Ripple emanet hesapları için 2035 detayı gündemde! XRP cephesinde hangi değişim konuşuluyor?

XRP topluluğunda, Ripple’ın emanet hesaplarında kilitli tuttuğu büyük XRP rezervlerinin ne zaman tükeneceğine ilişkin tartışma yeniden gündeme geldi. Konu, Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz’ın değerlendirmesiyle daha da dikkat çekti. Tartışmanın merkezinde, Ripple’ın aylık kilit açılışlarının sona ermesinin, Bitcoin’de son BTC’nin üretilmesine benzer bir dönüm noktası olup olmayacağı sorusu yer aldı.

2035 tahmini ve belirsizlik vurgusu

Topluluktan bir kullanıcı, Ripple’ın emanet hesaplarının yaklaşık 2035 yılında tamamen tükenebileceğini ve bunun da dolaşımdaki arz açısından Bitcoin’de son coin’in çıkarılmasıyla benzer bir sınır oluşturabileceğini öne sürdü. Ancak Schwartz, böyle bir takvim için kesin yıl vermenin pratikte mümkün olmadığını belirtti. Ripple’ın zaman içindeki operasyonel ihtiyaçlarının değişebileceğini, bu nedenle kullanılacak XRP miktarı ile yeniden emanet hesaplarına aktarılacak tutarların bugünden net biçimde hesaplanamayacağını söyledi.

David Schwartz, kesin bir tarih öngörmenin zor olduğunu, bunun Ripple’ın ne kadar XRP kullanacağı ve sonraki aylarda ne kadarını yeniden emanet hesaplarına koyacağı gibi varsayımlara bağlı olduğunu belirtti.

Schwartz’ın açıklamasına göre burada belirleyici unsur yalnızca mevcut rezervin büyüklüğü değil, şirketin gelecekteki kullanım tercihleri olacak. Bu nedenle emanet hesaplarının tamamen sona ereceği tarihe dair tahminler, sabit bir takvimden çok değişken kurumsal kararlara bağlı görünüyor.

Bitcoin ile XRP arasındaki temel fark

Schwartz, Bitcoin ve XRP tarafındaki yapısal mekanizmaların aynı olmadığını özellikle vurguladı. Bitcoin’de arzın zamanla azalması yalnızca dolaşımdaki miktarı ilgilendirmiyor; aynı zamanda ağ güvenliği ve madencilerin ekonomik teşvikleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bitcoin blok ödülünün giderek küçülmesi, son coin basılmadan çok daha önce ekonomik sonuçlar doğurabilir.

Mini sözlük: Blok ödülü, Bitcoin ağında yeni blok üreten madencilere verilen yeni BTC miktarını ifade eder. Bu ödül yaklaşık her dört yılda bir yarılanır ve ağdaki madencilik gelirinin temel unsurlarından biri kabul edilir.

Schwartz, işlem ücretlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde blok ödülünün madenciliği teşvik eden temel unsur olduğunu hatırlattı. Ona göre ağda daha fazla madencilik yapılması, zincirin güvenliğini de artırıyor. Blok ödülünün çok düşük seviyelere inmesi halinde ise bazı madenciler, maliyeti karşılayacak kadar yüksek ücretli işlem oluşana kadar faaliyet göstermeyebilir.

Schwartz, Bitcoin’de blok ödülünün düşük kalması durumunda bazı madencilerin yeterli ücret oluşmadan enerji harcamak istemeyebileceğini, bunun da düzensiz madencilik dönemleri ya da ağın işleyişinde farklı uyarlamaları gündeme getirebileceğini aktardı.

XRP Ledger için ne anlama geliyor?

Ripple’ın emanet hesaplarının sona ermesinin ise XRP Ledger’ın mutabakat mekanizmasını ya da ağ güvenliğini doğrudan etkilemeyeceği ifade edildi. Schwartz’a göre bu durum, esas olarak Ripple’ın kurumsal hazine yönetimine ilişkin bir mekanizmanın sonuna işaret ediyor. Başka bir deyişle, Bitcoin’deki arz azalması ağın çalışma dinamiklerini etkileyebilirken, XRP tarafında mesele daha çok Ripple’ın elindeki varlıkları nasıl yönettiğiyle ilgili kalıyor.

Schwartz, emanet hesaplarından yapılan kilit açılışlarının Ripple’a kullanabileceği XRP sağladığını, emanet sistemi sona erdikten sonra da şirketin XRP ile çeşitli adımlar atmayı sürdürebileceğini belirtti. Bununla birlikte, mevcut düzenin sona ermesinin bazı değişiklikleri beraberinde getirmesinin makul bir beklenti olduğunu dile getirdi.