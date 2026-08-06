XRP ETF’lerinde son bir ayın ilk çıkışı 3,58 milyon dolara ulaştı

XRP, son günlerde fiyatının önceki düşük seviyeleri yeniden test etmesiyle ivme kaybetti. Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında zayıf performans gösteren varlıklardan biri haline gelen XRP’de bu görünüm, borsa yatırım fonları tarafına da yansıdı.

ETF tarafında ilk net çıkış görüldü

SosoValue verilerine göre XRP ETF’leri son günlük işlem seansında toplam 3,58 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu, son bir ay içinde söz konusu ürün grubunda görülen ilk para çıkışı oldu.

Veriler, toplam çıkışın tamamının Bitwise kaynaklı olduğunu gösterdi. Bitwise, kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri sunan büyük ihraççılar arasında yer alıyor. Aynı seansta diğer XRP fonlarında ise herhangi bir giriş ya da çıkış kaydedilmedi.

Son günlük işlem seansında XRP ETF’lerinden 3,58 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve bu hareketin tamamı Bitwise fonundan geldi.

XRP ETF piyasasında bu tür bir tablo sık görülmüyor. Önceki dönemde daha geniş ürün grubunun, diğer bazı kripto yatırım araçlarında çıkışlar sürerken görece dayanıklı kaldığı izleniyordu.

Fiyat baskısı kurumsal ilgiyi de etkiledi

Son çıkış, XRP fiyatındaki sert gerilemeyle aynı döneme denk geldi. Varlık, ay içinde görülmeyen seviyelere inerken piyasadaki zayıflık kurumsal yatırımcıların daha temkinli hareket ettiğine ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

Piyasadaki geri çekilme sürerken yatırımcıların daha dikkatli davrandığı ve kurumsal ilginin zayıflamaya başladığı yönünde kaygılar öne çıktı.

XRP’deki ivme kaybı piyasa değeri sıralamasını da etkiledi. Son gerilemeyle birlikte varlığın piyasa değeri belirgin biçimde düştü ve XRP, en büyük kripto paralar sıralamasında dördüncü basamaktaki yerini koruyamadı.

BNB, XRP’nin önüne geçti

Zayıflayan performansın ardından BNB, piyasa değeri açısından XRP’yi geride bıraktı. Böylece XRP altıncı sıraya inerken, BNB daha üst sıraya yerleşti.

Gösterge XRP BNB Piyasa değeri sıralaması 6’ncı sıraya geriledi XRP’nin önüne geçti Son ETF akışı 3,58 milyon dolar net çıkış Veri paylaşılmadı

ETF cephesindeki tek yönlü çıkış ve fiyat tarafındaki baskı, XRP’nin kısa vadeli görünümünde kırılganlığın sürdüğüne işaret etti. Diğer fonlarda işlemin sıfırda kalması ise yatırımcıların yeni pozisyon almak yerine beklemede kaldığını gösteren bir unsur olarak öne çıktı.