RIPPLE (XRP)

XRP Güney Kore’de işlem hacminde Bitcoin ve Ethereum’u geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Güney Kore'de $XRP işlem hacminde Bitcoin ve Ethereum'u geride bıraktı.
  • 📌 Kakao Bank, 2027 için blokzincir planını onayladı ve XRP Ledger entegrasyonunu inceliyor.
  • 🤖 t54.ai, XRPL üzerinde x402 protokolüyle 12 milyondan fazla robot işlemi yapıldığını açıkladı.
  • 🧭 Yerel liderliğin arkasında küresel arz sıkışıklığından çok Güney Kore'nin düzenleyici yapısı bulunuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, CoinMarketCap verilerine göre Güney Kore kripto piyasasında işlem hacminde ilk sıraya yerleşerek Bitcoin ve Ethereum’u geride bıraktı. Yerel piyasadaki güçlü hareketlilik, küresel piyasalardaki baskıya rağmen tokenin fiyatını 1,45 ile 1,52 dolar aralığında tuttu.

İçindekiler
1 Seul’deki gelişmeler dikkat çekti
2 Yapay zeka odaklı ödemeler de öne çıktı
3 İşlem hacmi artışı neden sınırlı yorumlanıyor

Seul’deki gelişmeler dikkat çekti

XRP’deki bu yükseliş, XRP Seoul 2026 konferansının sona erdiği döneme denk geldi. Etkinlikte, dağıtık defter teknolojisinin bölgede geliştirilmesine yönelik bir strateji paylaşıldı. Buna karşın bazı analistler, Güney Kore’deki işlem verilerinin yorumlanmasında temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Piyasadaki ana hareketlendirici unsur, Seul kripto haftası sırasında yürütülen görüşmelerin sonucu oldu. XRPL Foundation yöneticilerinden Vet’in paylaştığı bilgilere göre, 27 milyon müşterisi bulunan dijital banka Kakao Bank, 2027’de kendi blokzincir altyapısını devreye alma planını onayladı. Banka, saklama hizmetleri ile gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinde XRP Ledger entegrasyonunu inceliyor.

Kakao Bank’ın 2027 için kendi blokzincir altyapısını onayladığı, XRP Ledger’ın ise saklama hizmetleri ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi için değerlendirildiği aktarıldı.

Woori Bank ve K Bank da aynı deftere ilgi gösterdi. Bu girişimleri eşgüdüm içinde yürütmek amacıyla etkinlikte XRP Asia merkezi duyuruldu. Merkezin başına Sabrina Tachdjian getirildi.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, tahvil, fon, gayrimenkul veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Saklama hizmeti ise dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve yönetilmesini kapsar.

Yapay zeka odaklı ödemeler de öne çıktı

Aynı dönemde likiditenin bir bölümü, yapay zeka ajanlarının mikro ödeme kullanımına odaklanan Agentic Economy alanına yöneldi. Franklin Templeton destekli altyapı girişimi t54.ai, x402 protokolü üzerinden XRPL üzerinde gerçekleştirilen otonom robot işlemlerinin 12 milyonu aştığını açıkladı.

Seul’deki bir panelde konuşan t54 temsilcileri, bu yapay zeka altyapısının otomasyon için hazırlandığını, ödeme ve mutabakat birimi olarak hem XRP’nin hem de çıkarılması planlanan RLUSD stabilcoininin kullanılacağını belirtti.

t54 temsilcileri, XRPL üzerindeki yapay zeka altyapısında hem XRP’nin hem de RLUSD’nin mutabakat birimi olarak kullanılmasının planlandığını kaydetti.

İşlem hacmi artışı neden sınırlı yorumlanıyor

Buna rağmen izleme verileri, XRP’nin yerel piyasadaki liderliğinin küresel ölçekte bir arz sıkışıklığından değil, büyük ölçüde Güney Kore’ye özgü düzenleyici etkenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Güney Kore’de marjin işlemlerine getirilen yasal yasak, bireysel yatırımcıları spot piyasaya yönlendiriyor. Bu durum da bazı varlıkların işlem hacmi sıralamasında olağanın üzerinde öne çıkmasına yol açabiliyor.

Bankaların test ettiği entegrasyonların ise iç itibari para mutabakat yazılımlarına odaklandığı, bu nedenle piyasadan doğrudan XRP alımını zorunlu kılmadığı belirtiliyor. Ayrıca yapay zeka ajanlarının ödediği ağ ücretleri, XRP’nin çok küçük kesirlerinden oluştuğu için milyonlarca robot işlemi kısa vadede piyasa arzı üzerinde anlamlı bir etki yaratmıyor.

Güney Kore’de işlem hacminde ilk sıraya yükselmesi, varlığa yönelik ilginin güçlü kaldığını ortaya koydu. Ancak bankaların hazırladığı programların tokenin piyasa değeri üzerindeki asıl etkisinin, tam ölçekli platformların 2027’de devreye alınmasıyla daha net görülebileceği değerlendiriliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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