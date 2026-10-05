BITCOIN (BTC)

Morgan Stanley Bitcoin ETF’sinde 1 milyar dolara yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si 10.519 BTC ile 1 milyar dolara yaklaştı.
  • 📈 Fonun toplam varlığı beş ay içinde yaklaşık 903,86 milyon dolara ulaştı ve $BTC birikimi sürdü.
  • 🧭 MSBT, bu yıl nisan ayında NYSE Arca’da işlem görmeye başladı.
  • 🔎 Arkham, fonla bağlantılı cüzdanları lansmandan bir hafta sonra izlemeye aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF pazarındaki alımlarını sürdürürken fon varlıkları 1 milyar dolar sınırına yaklaştı. Arkham verilerine göre kurumun MSBT kodlu fonu son alımın ardından 10.519 BTC’ye ulaştı. Bu tutarın güncel değeri yaklaşık 903,86 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Beş ayda hızlı büyüme
2 Arkham verileri cüzdan hareketlerini ortaya koydu
3 NYSE Arca’da işlem görmeye nisan ayında başladı

Beş ayda hızlı büyüme

Banka, dalgalı piyasa koşullarına rağmen Bitcoin pozisyonunu düzenli biçimde artırdı. Mevcut tablo, fonun 1 milyar dolar eşiğine ulaşması için 100 milyon dolardan daha az ek Bitcoin tutmasının yeterli olacağını gösteriyor. Bu hız korunursa söz konusu eşiğin ay bitmeden test edilmesi olası görülüyor.

Morgan Stanley, küresel ölçekte öne çıkan yatırım bankalarından biri olarak hisse senedi, tahvil ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Kurumun spot Bitcoin ETF alanındaki büyümesi, geleneksel finans oyuncularının dijital varlıklara ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Morgan Stanley’nin MSBT kodlu spot Bitcoin ETF’si, son alımın ardından 10.519 BTC’ye ulaşırken toplam varlık değeri yaklaşık 903,86 milyon dolar oldu.

Arkham verileri cüzdan hareketlerini ortaya koydu

Arkham tarafından paylaşılan verilere göre fona bağlı cüzdanlar, ürünün rezervlerindeki değişimlerin izlenmesine imkan veriyor. Şirket, fonla bağlantılı adresleri lansmandan yalnızca bir hafta sonra tespit etti. Böylece piyasa izleyicileri, rezervlerdeki artışı yakından takip etmeye başladı.

Arkham, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor. Kurumun tespitleri, özellikle halka açık fonların zincir üstü varlık birikimini görünür hale getirmesi bakımından yakından izleniyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin tutan ve payları borsada işlem gören fon yapısını ifade eder. Zincir üstü analiz ise blokzincirdeki cüzdan hareketleri ve rezerv değişimlerinin kamuya açık veriler üzerinden izlenmesidir.

NYSE Arca’da işlem görmeye nisan ayında başladı

MSBT, bu yıl nisan ayında NYSE Arca’da işlem görmeye başladı. Böylece Morgan Stanley, ABD’de büyüyen spot Bitcoin ETF pazarına doğrudan giriş yaptı. Fonun yalnızca yaklaşık beş ay içinde bu büyüklüğe ulaşması, pazardaki güçlü talebin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Veriler, fonun lansmandan bu yana istikrarlı biçimde Bitcoin biriktirdiğini gösteriyor. Toplam rezervin 10.519 BTC’ye yükselmesiyle birlikte, beş aylık süreçte neredeyse 1 milyar dolarlık bir Bitcoin stoğu oluştu.

Fonun NYSE Arca’da işlem görmeye başlamasının ardından rezervler düzenli biçimde büyüdü ve beş ay içinde yaklaşık 1 milyar dolarlık Bitcoin birikimi oluştu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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