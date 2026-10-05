RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP Ledger ücret gelirini yanlış ölçüt olarak niteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, XRP Ledger için ücret gelirinin doğru performans ölçütü olmadığını söyledi.
  • 💸 Ağdaki işlem ücretleri doğrulayıcılara gitmiyor, yakılarak arzı azaltıyor ve bu durum $XRP için kalıcı düşüş etkisi yaratıyor.
  • 📉 XRPscan verilerine göre ağın başlangıcından bu yana 14.403.762 XRP yakıldı.
  • 🏦 Schwartz, düşük maliyetli işlemlerin ödeme ve tokenizasyon kullanımında daha önemli bir rol oynadığını savundu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, X platformundaki bir tartışmada XRP Ledger’ın sıfıra yakın işlem ücretlerini savundu. Tartışma, bazı yatırımcı ve analistlerin Katman 1 blokzincirleri ücret geliri üzerinden değerlendirmesi üzerine başladı. Bu ölçüte göre XRP Ledger’ın oldukça küçük göründüğü, çünkü ağdaki temel ücretin sentin çok altında kaldığı vurgulandı.

İçindekiler
1 XRP Ledger’da ücretler yakılıyor
2 Daha yüksek ücret önerisine itiraz geldi
3 Kullanıcı maliyeti tartışmanın merkezinde yer aldı

XRP Ledger’da ücretler yakılıyor

Tartışmada öne çıkan noktalardan biri, XRP Ledger’daki işlem ücretlerinin doğrulayıcılara ödenmemesi oldu. Ağda tahsil edilen ücretler yakılıyor ve bu durum, XRP arzında kalıcı bir azalma yaratıyor. XRPscan verilerine göre ağın başlangıcından bu yana 14.403.762 XRP yakıldı. Bu miktar, toplam 100 milyar XRP arzının yaklaşık yüzde 0,014’üne karşılık geliyor.

XRP Ledger, Ripple ekosisteminde geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak özellikle hızlı mutabakat süresi ve düşük maliyetli transfer yapısıyla biliniyor. Kurumsal ölçekte ödeme ve tokenizasyon kullanım alanları açısından bu özelliklerin öne çıktığı değerlendiriliyor.

XRP Ledger’da ücret geliri, doğrulayıcılara giden bir kazanç değil, her XRP sahibi için kalıcı arz azalması anlamına geliyor.

Daha yüksek ücret önerisine itiraz geldi

Tartışmayı başlatan kullanıcı, ağdaki temel ücretin 10 kat hatta 100 kat artırılmasının düşünülebileceğini savundu. Buna göre işlem maliyetleri yine bir sentin altında kalabilir, buna karşılık yakılan XRP miktarı daha belirgin şekilde artabilirdi. Kullanıcı ayrıca piyasanın blokzincirleri ücret üretme kapasitesiyle yargılaması halinde XRP Ledger’ın bu yaklaşımı benimseyip benimsememesi gerektiğini sorguladı.

Schwartz ise bu bakışa karşı çıktı. Ona göre ücret geliri, bir blokzincirin ne kadar verimli çalıştığını göstermiyor; aksine kullanıcıların karşılaştığı maliyetin ne kadar az azaltıldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle sadece ücret gelirine bakılarak ağların değer biçilmesinin kullanıcı çıkarlarını geri plana ittiğini savundu.

David Schwartz, ücret gelirinin kötü bir ölçüt olduğunu, çünkü zincirin ortadan kaldıramadığı sürtünmeyi ölçtüğünü söyledi.

Kullanıcı maliyeti tartışmanın merkezinde yer aldı

Schwartz, ücret toplayan taraflar açısından yüksek ücretlerin cazip görülebileceğini, ancak asıl sorulması gerekenin bu bedeli ödeyen kullanıcıların çıkarı olduğunu dile getirdi. Bu yaklaşım, özellikle ödeme odaklı ağlarda düşük maliyetin neden stratejik bir tercih sayıldığını yeniden gündeme taşıdı.

XRP Ledger’ın diğer kamusal blokzincirlere kıyasla hızlı ve düşük maliyetli işlem sunması, ağı özellikle büyük ölçekli kurumsal kullanım için dikkat çekici hale getiriyor. Tartışma, ağların gelir üretmesi ile kullanıcılar için verimli kalması arasındaki dengenin kripto piyasasında nasıl değerlendirildiğine işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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