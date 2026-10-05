Shiba Inu’da satış baskısı azalırken yükseliş denemesi sürüyor

Shiba Inu, son haftalardaki sert fiyat dalgalanmalarının ardından daha dengeli bir görünüm vermeye başladı. Borsalara giren ve çıkan token farkını gösteren net akış verisi yaklaşık 120 milyar SHIB düzeyine geriledi. Bu tablo, kısa vadede satışa hazır arzın önceki döneme kıyasla daha sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Borsa hareketlerinde yavaşlama öne çıktı

Net akış, borsalara yatırılan token miktarı ile borsalardan çekilen token miktarı arasındaki farkı ölçüyor. Yüksek pozitif değerler, satış ihtimalini artırabilecek ek arzın borsalara taşındığını gösterebilirken, bu verideki düşüş baskının hafiflediğine işaret edebiliyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesine sahip bir meme coin olarak biliniyor.

Toplam girişler 551,8 milyar SHIB seviyesinde bulunurken, çıkışlar 453,4 milyar SHIB olarak hesaplandı. Buna karşın borsa rezervleri yüzde 0,11 arttı. Rezervlerin dolar cinsinden değeri ise yüzde 4,85 yükseldi. Bu nedenle piyasada henüz belirgin bir birikim evresinin oluştuğunu söylemek için erken görünüyor.

Borsalara yönelik net akıştaki gerileme, yakın vadeli satış baskısının zayıfladığına işaret etse de tek başına yeni bir yükselişin teyidi olarak görülmüyor.

Çıkış ortalamasındaki sıçrama dikkat çekti

Yedi günlük ortalama borsa çıkışında yüzde 630’u aşan artış dikkat çeken bir başka veri oldu. Büyük çaplı çekimler, tokenların özel cüzdanlara taşınması halinde yapıcı bir sinyal sayılabilir. Ancak bu göstergenin oynak yapısı nedeniyle tek başına değerlendirilmesi sağlıklı kabul edilmiyor.

SHIB fiyatı, eylülde görülen yaklaşık 0.0000049 dolar dip seviyesinden toparlandıktan sonra 0.00000598 dolar civarında işlem görüyor. Token ayrıca yaklaşık 0.00000565 dolar seviyesindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Son geri çekilmelerde bu bölgenin birkaç kez korunması, teknik görünüm açısından izlenen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Kısa vadede izlenen fiyat aralığı daraldı

Yukarı yönde 0.00000610 dolar ile 0.00000630 dolar bandı öne çıkıyor. Eylül ayındaki yükseliş denemesi bu bölgede ivme kaybetmişti. Bu nedenle mevcut fiyatın hemen üzerinde kayda değer bir arz alanı bulunduğu görülüyor. Günlük kapanışın 0.00000630 dolar üzerinde gerçekleşmesi halinde daha yüksek tepe yapısı güç kazanabilir.

Momentum tarafında ise daha dengeli bir tablo var. Göreceli güç endeksi 50 seviyesinin üzerinde kalırken aşırı alım bölgesinden uzak seyrediyor. Bu görünüm, yukarı yönlü yeni bir denemeye alan bırakıyor.

Asıl risk, fiyatın 0.00000560 doların altına inmesi halinde yeniden uzun vadeli destek bölgesinin altına dönmesi olarak öne çıkıyor.

Böyle bir geri çekilmede 0.00000540 dolar ve ardından 0.00000500 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Mevcut tabloda azalan net akış verisi kısa vadeli baskıyı hafifletiyor, ancak yükselişin yeniden güç kazanması için piyasanın bunu daha kuvvetli bir fiyat kırılmasıyla desteklemesi gerekiyor.