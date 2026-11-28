Shiba Inu ağında işlem hacmi belirgin biçimde artarken fiyat cephesinde de dipten tepki alımı görüldü. Zincir üstü veriler, toplam işlemlerde yaklaşık %42’lik yükselişe işaret ederken, grafikte U şeklinde bir dip oluşumu izleniyor. Bu görünüm, kısa vadeli toparlanma beklentilerini güçlendirse de piyasanın yönü konusunda net bir tablo sunmuyor.

İşlem sayısı ve borsa hareketliliği arttı

İşlem sayısının yaklaşık 4.200 seviyesinden 6.000’in üzerine çıkması, kullanıcıların ve yatırımcıların varlıklarını daha yoğun biçimde hareket ettirdiğini gösteriyor. Borsalarla bağlantılı transferlerdeki artış da bu hareketliliği destekliyor. Kripto piyasasında borsa akışlarının hızlanması, çoğu zaman oynaklığın da yükselmesine yol açabiliyor.

Borsalardaki toplam SHIB rezervinin 85,27 trilyona yükselmesi, piyasada birikim odaklı bir dönemin öne çıktığını düşündürüyor. Artan işlem aktivitesi, yükselen borsa girişleri ve büyüyen arz, fonların belirli noktalarda toplanmasına işaret ediyor olabilir. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk desteğiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

İşlem aktivitesindeki artış, borsa girişleri ve yükselen borsa arzı, piyasada aktif bir fon yoğunlaşması dönemine işaret ediyor.

Fiyat dipten tepki verdi

SHIB fiyatı kısa süreliğine 0.0000034 dolara kadar geriledikten sonra 0.00000372 dolara yöneldi. Momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine işaret ettiği bu süreçte gelen tepki, satış baskısının en azından kısa süreli olarak yavaşladığını ortaya koydu. Fiyattaki sıçrama, belirli seviyelerde alıcıların devreye girdiğini gösterdi.

Buna karşın son üç günde işlem hacmindeki zayıflama dikkat çekiyor. Hacmin aşağı yönlü seyretmesi, yükseliş denemesinin gücünü sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle fiyat toparlanması ile zincir üstü hareketlilik aynı anda görülse de ikisinin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Fiyat toparlansa da son üç gündeki hacim kaybı, piyasadaki ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Teknik görünümde engeller sürüyor

Kısa vadeli tepkiye rağmen hareketli ortalamalar SHIB için önemli engeller olmaya devam ediyor. Özellikle 50 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar, fiyatın önündeki başlıca bariyerler arasında yer alıyor. Mevcut seviyelerden bu ortalamalara ulaşılması için yaklaşık %17’lik ek yükseliş gerekiyor.

Önümüzdeki altı gün içinde böyle bir artış yaşanması halinde SHIB daha yüksek seviyeleri test edebilir. Ancak düşen hacim, artan borsa girişleri ve güçlü direnç bölgeleri birlikte değerlendirildiğinde, U biçimli toparlanmanın tek başına kalıcı bir dönüş sinyali verdiğini söylemek için erken görünüyor.