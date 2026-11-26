Shiba Inu, Şükran Günü işlemlerinde dört saatlik grafikte görülen “Bull” işaretiyle yeniden gündeme geldi. TradingView verilerine göre bu işaret, SHIB dolar paritesinin göreceli güç endeksinde ortaya çıktı. Perşembe öğleden sonra SHIB 0.00000364 dolar civarında işlem gördü ve günlük bazda yüzde 1,4 yükseldi.

RSI sinyali dip seviyelere yakın oluştu

SHIB cumartesi günü 0.00000337 dolara kadar geriledi. TradingView verileri, bunun 2021’den bu yana görülen en düşük seviye olduğunu gösterdi. Token, çarşamba günü de bu dip noktaya yeniden yaklaştı. Grafikte RSI değeri cumartesi günü yaklaşık 23 seviyesindeyken, çarşamba günü 32 civarında ölçüldü ve “Bull” etiketi bu ikinci okumada belirdi.

TradingView grafiğinde görülen son işaret, SHIB fiyatının hafta içindeki sert geri çekilmesinin ardından kısa vadeli ivmede sınırlı bir toparlanma ihtimaline işaret etti.

CoinMarketCap üzerindeki Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de çarşamba günü 13 seviyesine çıktı. Endeks salı günü 10 değerindeydi. Buna rağmen piyasa duyarlılığı halen aşırı korku bölgesinde kaldı.

Dört saatlik SHIB grafiğinde aynı etiket 27 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde de görüldü. İşaret, 17 Kasım ile 19 Kasım arasında iki kez daha oluştu. Ancak bu sinyallerin ardından SHIB iki gün sonra haftanın en düşük seviyesine indi. Günlük grafikte ise benzer işaret haziran sonu ile temmuz ayında ortaya çıkmıştı. Perşembe günü günlük zaman diliminde yeni bir sinyal oluşmadı.

Kasım ve aralık performansı zayıf seyretti

CryptoRank verilerine göre SHIB, 22 Kasım itibarıyla kasım ayında yüzde 22,7 değer kaybetti. Token, 2021 ve 2022 kasımlarında da sırasıyla yüzde 29,6 ve yüzde 24,8 gerilemişti. Buna karşılık 2023 ve 2024 kasımlarında yüzde 6,62 ve yüzde 48,8 yükseliş görülmüştü. Geçen kasım ayında ise kayıp yüzde 16,2 olmuştu.

Aynı veri setine göre SHIB’in aralık ayındaki medyan getirisi eksi yüzde 17,6, ortalama getirisi ise eksi yüzde 11,4 düzeyinde bulunuyor. Token, Aralık 2023’te yüzde 24,6 yükselirken 2024 ve 2025 aralıklarında sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 17,6 geriledi. 2026 boyunca şimdiye kadar 11 ayın 6’sında değer kaybı yaşandı. Temmuz, ağustos ve eylülde sırasıyla yüzde 12,2, yüzde 7,55 ve yüzde 13,5 artış kaydedilirken; haziranda yüzde 24, ekimde yüzde 18,6 düşüş görüldü.

Zincir üstü veriler ve piyasa değeri

CoinGecko verilerine göre SHIB, 1 Ocak’ta 0.00000692 dolardan kapanış yaptı. Token, 28 Ekim 2021’de 0.00008845 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. O yılın aralık ayında yüzde 29,5, Ocak 2022’de ise yüzde 36 daha değer kaybetti.

Etherscan verileri, 17 Kasım itibarıyla Ethereum ağındaki SHIB sahibi adres sayısının 1,7 milyonu aştığını gösterdi.

Aynı gün CryptoQuant verileri, borsalardan yaklaşık 312 milyar SHIB çıktığını ortaya koydu. Bu tür çıkışlar kimi dönemlerde yatırımcıların varlıklarını satış yerine kendi cüzdanlarına çektiğine işaret edebiliyor.

Perşembe günü CoinMarketCap sıralamasında 34. basamakta yer alan SHIB’in piyasa değeri 2,14 milyar dolar olarak hesaplandı. Dolaşımdaki arz 589,23 trilyon SHIB seviyesinde bulunuyor. Bir üst sıradaki Bittensor’un piyasa değeri de 2,14 milyar dolar düzeyindeydi. Hedera ise 2,37 milyar dolarla 31. sırada yer aldı; PayPal USD stabilcoini bu iki varlık arasında konumlandı.