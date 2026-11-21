Shiba Inu ekosisteminde token yakım temposu son 24 saatte belirgin biçimde yavaşladı. Shibburn verilerine göre bu dönemde 303 bin 294 SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Yakılan tutarın piyasa değeri yaklaşık 1 dolar seviyesinde kaldı.

Günlük ve aylık görünüm zayıfladı

Günlük yakım oranı yüzde 37,21 geriledi. Son veri, incelenen zaman aralığında çok sınırlı miktarda SHIB’in erişilemeyen cüzdanlara gönderildiğini gösterdi. Buna karşın haftalık görünümde daha güçlü bir artış kaydedildi.

Son yedi günde toplam 157,31 milyon SHIB yakıldı ve haftalık yakım oranı yüzde 113 yükseldi. Ancak 30 günlük tabloda yeniden zayıflama görüldü. Aylık yakım oranı yüzde 48,87 düştü, bu sürede yakılan toplam miktar 343,11 milyon SHIB oldu.

Shibburn verileri, son 24 saatte yalnızca 303 bin 294 SHIB’in yakıldığını ve günlük yakım hızının belirgin şekilde gerilediğini ortaya koyuyor.

Toplam arzdan silinen miktar büyüdü

Token yakımı, varlıkların erişilemeyen cüzdan adreslerine gönderilerek dolaşımdaki arzdan çıkarılması anlamına geliyor. Shiba Inu tarafında şimdiye kadar başlangıç arzının yüzde 41,08’i silinmiş durumda. Shibburn kayıtlarına göre toplam 410 trilyon 845 milyar 365 milyon 512 bin 59 SHIB, 21 bin 978 işlemle yakıldı. Shibburn, Shiba Inu yakımlarını izleyen bağımsız bir veri platformu olarak biliniyor.

Fiyatta düşüş sürerken alıcılar öne çıktı

Kripto para piyasasındaki geniş çaplı satışlarla birlikte SHIB fiyatı 0.00000337 dolara kadar geriledi. SHIB daha sonra 0.00000362 dolar seviyesinde işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 5,73 değer kaybetti.

Fiyatın hemen altında ise dikkat çeken bir alım yoğunluğu oluştu. Binance spot emir defterinde 0.00000361 dolar seviyesinde 17,92 trilyon SHIB’lik alım emri bulunduğu görüldü.

Bu tür yoğun emir kümeleri, piyasada güçlü alım isteğine işaret edebiliyor. Fiyat daha aşağı gelirse söz konusu emirlerin karşılanıp korunması, satış baskısının bir bölümünü dengeleyebilir.

Mini sözlük: Alım duvarı, belirli bir fiyat seviyesinde biriken yüksek miktarlı limit alış emirlerini ifade eder. Bu yapı, alıcıların emirleri koruması halinde kısa süreli fiyat desteği oluşturabilir.

Binance spot emir defterinde 0.00000361 dolar seviyesinde biriken 17,92 trilyon SHIB, piyasada bu bölgenin yakından izlendiğini gösteriyor.