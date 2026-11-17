Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin 15 Kasım’da yaklaşık 62.000 dolara gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü. SHIB, SOL ve XLM ise 14 Kasım’da yeni dip seviyeler kaydetti. Buna karşın satış hacminin önceki sert dalgalara göre daha düşük kalması ve göreli güç endeksinin aşırı satım bölgesine inmesi, üç varlıkta da kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini gündeme taşıdı.

SHIB’de satış zayıflarken dip arayışı sürüyor

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir memecoin olarak öne çıkıyor. Son düşüşte oluşan kırmızı mumun ardından satış hacminde belirgin bir artış görülmemesi, aşağı yönlü ivmenin güç kaybedebileceğine işaret etti.

14 Kasım’da tek bir günlük mum, SHIB fiyatını temmuz dibinin bulunduğu yaklaşık 0.0000041 doların altına taşıdı. Gün içi iğne 0.0000037 dolara kadar uzanırken fiyat 0.00000387 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, grafikte mart ayından bu yana görülen en düşük bölge oldu. Aynı gün satış hacmi ise temmuz sonu ve ağustostaki sert yükselişlerin belirgin biçimde altında kaldı.

Dört saatlik grafikte fiyat ile hacim arasında ayrışma görülmesi, kısa vadede tepki alımı ihtimalini destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bununla birlikte hareketli ortalamalar arasındaki olumsuz görünüm henüz ortadan kalkmış değil. SHIB’in tüm önemli ortalamaların altında kalması ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın yaklaşık 0.0000054 dolarda bulunması, yukarı yönlü hareketin şimdilik sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

SOL’de ölüm kesişimi oluştu ancak etkisi sınırlı görülebilir

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Grafikte oluşan ölüm kesişimi, yani kısa vadeli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesi, teknik olarak olumsuz kabul edilse de bu sinyalin piyasada zaten fiyatlanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Solana’da oluşan ölüm kesişimi, geçmişteki kadar sert bir uyarı olarak görülmüyor; sinyalin gecikmeli yapısı nedeniyle fiyatlanan zayıflığı yansıttığı düşünülüyor.

Kesişim yaklaşık 96 dolar civarında oluştu. SOL, 14 Kasım’da 67.50 dolara kadar sarktıktan sonra 71.70 dolarda işlem gördü. Eylül sonundaki yaklaşık 125 dolarlık zirveden bu yana kayıp yüzde 40’ı aştı. Buna rağmen son düşüş sırasında görülen hacim çubuğu, uzun aradan sonra ilk kez aşağı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret etti.

Göreli güç endeksi aşırı satım bölgesine inerken 62 dolar seviyesi yeniden öne çıktı. Haziran ayında da SOL bu bölgede taban oluşturmuş ve yaz aylarında toparlanma yaşamıştı. Bu nedenle mevcut görünümde teknik zayıflık sürse de dip arayışının son evresine yaklaşılmış olabileceği değerlendiriliyor.

XLM’de gözler hem dip arayışında hem de 23 Kasım güncellemesinde

Stellar ağına ait yerel varlık olan XLM, sınır ötesi ödemeler odaklı yapısıyla biliniyor. Varlık 14 Kasım’da 0.13 dolara kadar geriledikten sonra 0.1384 dolarda işlem gördü. Bu seviye, mayıs ayındaki yaklaşık 0.142 dolarlık dip bölgesinin de altına indi. Eylül sonundaki 0.235 dolarlık tepeye kıyasla kayıp yaklaşık yüzde 40 düzeyine ulaştı.

Satış hacminin haziran ve temmuzdaki sert hareketlerin gerisinde kalması, düşüşün hız kesebileceğine dair teknik bir işaret sundu. Öte yandan kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların altına yönelmesi, baskının henüz tamamen sona ermediğini gösterdi. 200 günlük üssel hareketli ortalama yaklaşık 0.184 dolarda bulunuyor.

23 Kasım’da Stellar ağında oylamaya sunulacak Protocol 30 güncellemesi fiyatlamada yakından izleniyor. Bell kod adlı bu güncelleme, kuantum sonrası imza kontrolleri ile Soroban akıllı sözleşmeleri için muxed address desteği ekliyor ve ağın daha hızlı defter zamanlamasına hazırlanmasını amaçlıyor.

Mini sözlük: Protocol 30, Stellar ağında teknik iyileştirmeler içeren bir güncelleme paketidir. Soroban, Stellar’ın akıllı sözleşme altyapısını ifade eder; muxed address ise işlemlerde ek yönlendirme bilgisi taşımaya yarayan adres biçimidir.

SHIB, SOL ve XLM’de aşırı satım sinyalleri güçlenirken kalıcı toparlanma için asıl belirleyici unsurun genel piyasa yönü olacağı görülüyor.