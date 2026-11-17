Bitcoin’i son 155 gün içinde alan büyük yatırımcıların gerçekleşmemiş zararı yaklaşık 8 milyar dolarla rekor kırdı. CryptoQuant analisti Darkfost, zarar büyürken borsalara gönderilen Bitcoin miktarının önceki düşüş dönemlerinin altında kaldığını belirtti. Bitcoin, hazirandan itibaren yüzde 51’den fazla yükseldikten sonra ekim zirvesinden yaklaşık yüzde 30 geriledi. Analizin aktarıldığı sırada 64.900 dolar civarında işlem görüyordu.

Binance’e balina transferleri arttı

Darkfost’a göre büyük yatırımcıların Binance’e gönderdiği Bitcoin miktarının aylık ortalaması 1.200 BTC’den 2.100 BTC’ye yükseldi. Bazı günlerde 4.000-5.000 BTC seviyelerine ulaşan günlük girişler, son üç günlük dönemde 9.000 BTC’yi aştı.

Borsalara yapılan transferler, gerçekleşmemiş zararların daha düşük olduğu şubat ve haziran dönemlerinin altında seyrediyor. Darkfost, bu veriye dayanarak yaygın bir satış dalgası riskini şimdilik sınırlı görüyor. Analiste göre 60.000-63.000 dolar bandının altına inilmesi, kısa vadeli yatırımcıların zararını derinleştirerek satış baskısını hızla artırabilir.

Spot Bitcoin ETF’lerinde 68,6 milyon dolar net çıkış

17 Kasım’da güncellenen verilerde ABD spot Bitcoin ETF’leri için dün 68,6 milyon dolar net çıkış görünüyor. Tutarı açıklanan fonlar arasında GBTC 34,6 milyon dolarla en yüksek çıkışı kaydetti. FBTC’den 11,3 milyon, BTC kodlu fondan 6,6 milyon ve BTCO’dan 6,5 milyon dolar çıktı.

ARKB 4,3 milyon, EZBC 3,8 milyon ve MSBT 1,5 milyon dolar net çıkış kaydetti. BITB, HODL, BRRR ve BTCW’de net akış sıfır olarak gösterilirken IBIT için tabloda tutar yer almadı.

Grayscale düzeltmeyi olası bir alım fırsatı olarak görüyor

Grayscale Araştırma Direktörü Zach Pandl, 16 Kasım tarihli raporunda Bitcoin’in kasım başından bu yana yaklaşık yüzde 17, Grayscale’in kripto para sektör endeksinin ise yüzde 18 gerilediğini belirtti. Pandl, düşüşün başlıca nedenleri arasında stablecoin’lerden para çıkışını gösterdi. Rapora göre Circle’ın USDC arzı ekim başında daralmaya başladı, Tether’ın USDT’si de daha sonra kısa süreliğine 1 doların altına indi.

Grayscale, ekim sonunda Binance’e yönelik siber saldırının ardından stablecoin arzındaki daralmanın hızlandığını aktardı. Pandl, bazı yatırımcıların güvenlik kaygısıyla paralarını geleneksel bankacılık sistemine geri taşımış olabileceğini belirtti.

Pandl’a göre yapay zeka hisselerindeki zayıflık da kripto paralardaki düşüşe katkıda bulunmuş olabilir. Nvidia gibi teknoloji hisseleriyle kripto paraları aynı portföyde tutan kurumların riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltmış olabileceğini söyleyen Pandl, yapay zeka altyapısı da sağlayan Bitcoin madencilerini iki piyasa arasındaki bağlantılardan biri olarak gösterdi.

Pandl, stablecoin ve tokenize varlıkların kurumsal kullanımının yaygınlaşmasının ve bütçe açıkları karşısında değer saklama araçlarına talebin artmasının kripto paraları destekleyebileceğini düşünüyor. Bu nedenle son düzeltmeyi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olası bir alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Bitcoin 60.000 doların altına inerken borsalara balina transferleri de hızlanırsa satış baskısı derinleşebilir. Spot ETF’lerde çıkışın sürmesi, bu satışları karşılayabilecek alım talebi açısından toparlanmayı zorlaştırabilir.