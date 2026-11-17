Mastercard, Manhattan’da düzenlenen XRP Ledger Hackathon’un ardından XRPL üzerinde yapay zeka destekli otonom ödeme senaryolarını öne çıkardı. Şirket, 36 saat süren etkinlikte 179 geliştiricinin 70 proje sunduğunu açıkladı. Çalışmaların odağında, geliştiricilerin belirlediği bütçeler içinde hareket eden yapay zeka ajanlarının işlemleri ve mikro ödemeleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirmesi yer aldı.

Hackathonun odağı otonom ödemeler oldu

Etkinlik, Ripple’ın her yıl düzenlediği Swell konferansı öncesindeki hazırlıkların parçası olarak yapıldı. Mastercard’ın yanı sıra Amazon Web Services, QuickNode ve Ledger da organizasyona destek verdi. Yarışmada 40 bin doların üzerinde ödül dağıtıldı.

Mastercard, geliştiricilere verilen temel görevin doğrulanmış satıcılara insan müdahalesi olmadan ödeme yapabilen yapay zeka ajanları oluşturmak olduğunu belirtti. Bu ajanların yalnızca belirlenen bütçe sınırları içinde çalışması değil, ödemeleri de Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabilcoini RLUSD ile ve XRPL üzerinde tamamlaması istendi.

Mastercard, geliştiricilerin doğrulanmış satıcılara insan müdahalesi olmadan ödeme yapabilen ve belirlenen bütçeler içinde çalışan yapay zeka ajanları geliştirdiğini aktardı.

Mikro ödemeler için blokzincir altyapısı öne çıktı

Yarışmanın öne çıkan hedeflerinden biri, blokzincir altyapısının özellikle 1 sentin altındaki mikro ödemeleri nasıl mümkün kılabildiğini göstermekti. Bu tür işlemlerin, ilerleyen dönemde yapay zeka ajanlarının hesaplama gücü satın alması, veri talep etmesi ya da dijital hizmetler için kendi başına ödeme yapması gibi kullanım alanlarında önem kazanabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: x402, internet üzerinden yazılım ve hizmetlerin doğrudan ödeme almasını kolaylaştırmayı amaçlayan bir ödeme protokolüdür. RLUSD ise Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabilcoini olarak ödeme ve mutabakat işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirildi.

Mastercard Dijital Varlıklar Başkan Yardımcısı Michael Broderick, Agent Pay for Machines teknolojisinin bu tür ödemeleri mümkün kılabileceğini vurguladı. Mastercard’ın açıklamaları, makineden makineye ödeme alanında XRPL’nin daha görünür hale geldiğine işaret etti.

İşlem verileri kullanımın hızlandığını gösterdi

Mastercard, XRPL üzerinde yapay zeka ajanları tarafından her gün 500 binden fazla işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu veri, ağın yalnızca geleneksel transferlerde değil, otomatikleştirilmiş ödeme akışlarında da kullanıldığını ortaya koydu.

Buna ek olarak Ripple, x402 internet ödeme protokolü üzerinden XRPL’de 10 milyonun üzerinde ödeme kaydedildiğini açıkladı. Bu seviye, protokolün ağ üzerinde 1 milyon ödeme eşiğini aşmasından üç aydan kısa süre sonra görüldü.

Ripple, x402 internet ödeme protokolü üzerinden XRPL’de 10 milyonun üzerinde ödeme kaydedildiğini açıkladı.