OpenAI, ChatGPT Wallet’ı yapay zeka ajanı hizmeti Dots üzerinden kademeli olarak kullanıma açtı. Kullanıcılar kredi veya banka kartını bir kez kaydederek ürün ve hizmet alımlarında ödeme sürecini ajana devredebiliyor. Her işlemin tamamlanması için kullanıcının biyometrik onayı gerekiyor.

Ödeme onayı kullanıcıda

Ajan ödeme adımlarını yürütüyor, kullanıcı da işlem ayrıntılarını inceleyerek yüz tanıma veya parmak iziyle onay veriyor. Sistem her alışveriş için bir onay kaydı oluşturuyor. Kayıtlı kart sayesinde kullanıcı, sonraki alışverişlerde kart bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmıyor.

OpenAI, ödeme verilerini korumak için tokenizasyon kullanıyor. İşlem, kart numarasını temsil eden bir dijital belirteçle yürütülüyor. Bu yöntem, gerçek kart bilgilerinin satıcıya veya yapay zeka ajanına doğrudan aktarılmasını önlüyor.

Şirket, ileride kullanıcıların harcama limiti ve izin verilen alışveriş kategorilerini baştan belirleyerek ajana ödeme yetkisi verebilmesini de değerlendiriyor. Bu seçenek devreye girerse ajan, kullanıcının önceden belirlediği kurallar içinde alışverişi tamamlayabilecek. Özelliğin ne zaman sunulacağı belirsiz.

Altman, yeni modellerde insan gözetiminin rolünü anlattı

OpenAI CEO’su Sam Altman, Semafor konferansında yapay zekanın daha güçlü modellerin geliştirilmesine katılarak kendi yeteneklerini artırması anlamına gelen özyinelemeli kendini geliştirme (RSI) hakkında konuştu. Altman, yapay genel zekada (AGI) olduğu gibi bu süreçte de kesin bir başlangıç noktası belirlemenin güç olduğunu söyledi. Sözleri, OpenAI’nin AGI’ye ulaştığını duyurduğu şeklinde bağlamından koparılarak paylaşıldı.

Altman, OpenAI’nin mevcut yapay zeka teknolojisini yeni nesil modellerin geliştirilmesini hızlandırmak için kullandığını açıkladı. Yapay zekanın insan gözetimi olmadan yeni bir modeli tasarlayıp adım adım iyileştirip iyileştiremediği sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Altman, teknik olarak daha ileri gidebileceklerini ve güvenlik konusundaki belirsizlik nedeniyle daha yavaş ilerlemeyi seçtiklerini söyledi.

Huang’ın dönüşü ve Nvidia’nın Ohio garantisi gündeme geldi

Semafor sunucusu Reed Albergotti, Altman’a; Jensen Huang’ın Nvidia’ya dönmesi gerekip gerekmediğini sordu. Albergotti, Huang’ın dönüşünü destekleyen açık mektubun Altman’ın 2023’te OpenAI’a dönmesi için yayımlanan mektuba benzediğine dikkat çekti. Altman, Huang’ın durumunu kendi görevden alınma deneyiminden anladığını ve Nvidia’nın OpenAI’a erken dönemde verdiği desteği önemsediğini söyledi. Huang’ın dönüp dönmemesi gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi.

“Bu soruyu yanıtlayacak kadar bilgim olduğunu düşünmüyorum.”

Altman, Nvidia’nın OpenAI’ın Ohio’daki veri merkezi projesi için verdiği ve üst sınırı yaklaşık 105 milyar dolar olan garantiye piyasanın güvenmeye devam ettiğini söyledi. Yapay zekaya yönelik talep ve gelirlerdeki hızlı artışın Huang’ın ayrılığı sonrasında da sektörü destekleyeceği görüşünü paylaştı.

ChatGPT Wallet açısından sonraki adım, yetkinin ne zaman verileceğini değiştirebilir. OpenAI değerlendirdiği seçeneği hayata geçirirse kullanıcı, her alışverişi ayrı ayrı onaylamak yerine ajanın hangi ürünleri hangi harcama sınırı içinde satın alabileceğini önceden belirleyebilecek. Öte yandan ChatGPT Wallet’a stablecoin desteği eklenir ve kullanıcılar ajanlarına önceden harcama yetkisi verebilirse, yapay zeka ajanları bir makaleye erişim veya tek bir API çağrısı için birkaç sentlik ödemeleri belirlenen bütçe içinde otomatik yapabilir. Bu, dijital hizmetlerde kullanım başına ücretlendirmeyi daha uygulanabilir hale getirebilir. Mikro ödemelerin yaygınlaşması, hizmet sağlayıcıların stablecoin kabul etmesine ve işlem maliyetlerinin bu küçük ödeme tutarlarına göre düşük kalmasına bağlı.