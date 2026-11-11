Teknoloji hisseleri AI iyimserliğiyle toparlandı, Nasdaq vadeli endeksi yükseldi

Teknoloji hisseleri, yapay zeka odaklı şirketlerden gelen güçlü sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti. Özellikle veri merkezi ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteren şirketlerde alımlar hızlanırken, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 2 artış kaydetti. Kripto para piyasasında ise Bitcoin sınırlı yükseldi ve 74.000 doların hemen altında işlem gördü.

CoreWeave bilançosu risk iştahını destekledi

ABD merkezli bulut ve yapay zeka altyapı şirketi CoreWeave, üçüncü çeyrekte 3,66 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışa işaret etti. Şirket, yıllık gelir beklentisini de 13 milyar dolar ile 13,3 milyar dolar aralığına yükseltti. Buna karşılık çeyreklik net zarar 709 milyon dolara, hisse başına zarar ise 1,27 dolara çıktı.

CoreWeave’in güçlü gelir artışı ve yıl sonu beklentisini yukarı çekmesi, yapay zeka bağlantılı hisselerde toparlanmayı destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Bu sonuçlar, yatırımcıların yapay zeka altyapısına yönelik talebin sürdüğüne dair beklentilerini güçlendirdi. Piyasa tepkisi de buna paralel oldu. CoreWeave hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 yükseldi.

Anthropic ve çip hisseleri yükselişi genişletti

Yapay zeka şirketi Anthropic cephesindeki halka arz hazırlıkları da sektördeki olumlu havayı destekledi. Şirketin danışman bankalarının, güçlü yatırımcı talebi sonrasında halka arz değerlemesini 1,5 trilyon doların üzerine taşıma seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Salı günü gündeme gelen yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık hedefin üzerine çıkılması, sektöre yönelik risk iştahını artırdı.

Nvidia hisseleri de yüzde 4 yükselerek önceki kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Yükseliş, şirketin Üst Yöneticisi Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddiaların ardından gelen satışların kısmen dengelenmesiyle gerçekleşti. Yapay zeka altyapısı odaklı Cipher Digital, IREN ve TeraWulf hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Varlık Hareket Oran CoreWeave Yükseldi %14 Nvidia Yükseldi %4 Cipher Digital, IREN, TeraWulf Yükseldi Yaklaşık %6

Bellek ve yarı iletken odaklı borsa yatırım fonlarında da güçlü artışlar görüldü. Roundhill Memory ETF yüzde 8 yükselirken, VanEck Semiconductor ETF yüzde 4’ün üzerinde prim yaptı.

Anthropic için değerlendirilen daha yüksek halka arz değerlemesi, yapay zeka ekosistemindeki şirketlere yönelik talebin sürdüğüne işaret etti.

Bitcoin 74.000 doların altında kaldı

Kripto para piyasasında Bitcoin, 73.116 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasını test ettikten sonra hafif yükseldi. Buna rağmen fiyat 74.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etti. Teknoloji hisselerindeki toparlanma riskli varlıklara genel desteği artırsa da Bitcoin tarafındaki hareket daha sınırlı seyretti.

Piyasalarda odak, yapay zeka bağlantılı şirketlerden gelecek yeni bilançolar ile yatırımcı talebinin teknoloji ve dijital varlıklar üzerindeki etkisinde kalmayı sürdürüyor.