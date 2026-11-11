Shiba Inu’da satış baskısı sürerken kritik eşik 0.00000413 oldu

CryptoQuant verilerine göre borsalarda tutulan Shiba Inu miktarı 86,04 trilyon SHIB seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın güncel piyasa değeri yaklaşık 382,87 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Veriler, piyasada satışa hazır arzın önemli bölümünün merkezi platformlarda kaldığını gösteriyor.

Borsalardaki arz ve net çıkışlar

Borsalardaki SHIB varlığının yaklaşık 380 milyon dolar çevresinde seyretmesi, son dönemde temel bir eşik olarak öne çıkıyor. Ancak bu miktarın tamamının tek seferde satışa çıkması halinde aynı değerden el değiştirmesi beklenmiyor. Düşük likidite nedeniyle büyük çaplı bir satışta fiyatın hızla aşağı çekilebileceği, bu yüzden teorik piyasa değeri ile fiili satış geliri arasında belirgin fark oluşabileceği değerlendiriliyor.

Son 24 saatte net akış negatif kaldı. Borsalardan 333,7 milyar SHIB çıkarken girişler 326,2 milyar SHIB oldu. Böylece günlük net çıkış 45,5 milyar SHIB olarak kaydedildi. Bu hareket, yatırımcıların bir bölümünün varlıklarını kişisel cüzdanlara taşıdığını ortaya koysa da toplam net değerin yaklaşık 200 bin dolar düzeyinde kalması, kısa vadeli tabloyu tek başına değiştirecek güçte görünmüyor.

Borsalarda 86,04 trilyon SHIB bulunurken son 24 saatte 45,5 milyar SHIB net çıkış yaşandı; buna karşın toplam net değer yaklaşık 200 bin dolarda kaldı.

Likidite zayıf kaldı

SHIB tarafında likiditenin kurumsal ölçekte güçlü olmadığı belirtiliyor. Piyasadaki yatırımcı tabanının büyük ölçüde bireysel katılımcılardan oluşması, yüksek hacimli işlemlerde fiyat oynaklığını artırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Bu yapı, alış ve satış dengesinin büyük emirlerde daha kolay bozulmasına yol açabiliyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş bir meme coin olarak biliniyor ve geniş bireysel yatırımcı kitlesiyle öne çıkıyor. Buna karşın işlem derinliğinin zayıf kaldığı dönemlerde fiyat hareketleri daha sert hale gelebiliyor.

Teknik görünümde zayıflık korunuyor

SHIB fiyatı 0.00000444 dolarda işlem görüyor ve başlıca hareketli ortalamaların altında kalıyor. Varlık, genel piyasa yükselişine bir süre eşlik etse de kripto para piyasasındaki yön değişimiyle birlikte hızlı bir geri çekilme yaşadı. Temmuzdan bu yana fiyatı taşıyan yükselen trend çizgisinin ekim ortasında kırılması, aşağı yönlü baskıyı artırdı.

200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü bir engel olarak çalıştı ve SHIB bu seviyenin üzerine yerleşemedi. Ekim ayındaki toparlanma denemeleri de düşüş eğilimini tersine çevirmeye yetmedi. İşlem hacminin aylardır görülen en düşük düzeylerde bulunması, olası bir tepki yükselişi için gereken alım gücünün henüz oluşmadığına işaret ediyor.

Fiyatın doğal bir sıçrama üretmesi zor görünüyor; 0.00000413 dolar seviyesi, temmuzdaki dönüş noktası olması nedeniyle alıcıların savunacağı ana alan olarak izleniyor.

Göreceli güç endeksi 37 civarında seyrediyor. Bu görünüm zayıf bir momentuma işaret etse de teknik olarak aşırı satım bölgesine henüz girilmiş değil. Bu nedenle piyasa katılımcıları için asıl sınav, 0.00000413 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı olacak.

Alıcılar bu seviyeyi savunamazsa grafikte aşağıda belirgin bir destek alanı görünmüyor. Bu da SHIB üzerindeki baskının kısa vadede sürme ihtimalini artırıyor.