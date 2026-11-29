Shiba Inu, son 24 saatte süren genel piyasa dalgalanmasının etkisiyle düşüş yönlü seyrini korudu. Buna karşın borsa hareketleri, yatırımcı ilgisinin yeniden canlanabileceğine işaret eden farklı bir tablo ortaya koydu.

Borsa verileri fiyat hareketinden ayrıştı

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı eksi bölgede kalmayı sürdürdü. Son ölçümde net akış eksi 283.716.800.000 SHIB olarak kaydedildi. Bu veride yüzde 2,04 oranında gerileme görülse de, toplam dengenin negatif kalması piyasadan borsalara girenden daha fazla token çıktığını gösterdi.

Kripto varlıklarda borsa net akışı, belirli bir dönemde borsalara giren ve borsalardan çıkan token miktarı arasındaki farkı ifade eder. Negatif net akış, varlıkların borsalardan çekilmesinin yatırılan miktarı aştığını gösterir ve bu durum bazı yatırımcılar tarafından satış baskısının zayıfladığı şeklinde yorumlanır.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan çekilen SHIB miktarının borsalara geri gönderilen satış yönlü hacmi 283 milyardan fazla aştığını ortaya koydu.

Alıcıların geri döndüğüne işaret eden tablo

Veriler, son bir günde alım amacıyla borsalardan çıkarılan SHIB miktarının, satış için borsalara taşınan miktardan belirgin biçimde yüksek kaldığını gösterdi. Bu farkın 283 milyar SHIB düzeyine ulaşması, kısa vadede alıcı tarafın daha görünür hale geldiğine işaret etti.

Shiba Inu ekosisteminin yerel tokeni olan SHIB, özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir kripto varlık olarak biliniyor. Fiyat hareketi henüz bu borsa verisini tam olarak yansıtmasa da, işlem akışındaki değişim piyasada yön arayışının sürdüğünü ortaya koydu.

Fiyat baskısı sürüyor

Shiba Inu, tüm bu alım sinyallerine rağmen aşağı yönlü baskı altında kaldı. Varlık, son 24 saatte yüzde 1,58 değer kaybıyla 0.000003582 dolar civarında işlem gördü. Böylece borsa çıkışlarındaki artış ile spot fiyat performansı arasında kısa vadeli bir ayrışma oluştu.

Bu görünüm, piyasada alım tarafının güç kazanmaya başladığına işaret etse de fiyatın henüz net bir toparlanma göstermediğini ortaya koyuyor. Yatırımcıların borsalardan token çekmesi, satış yerine elde tutma eğiliminin artabileceğini düşündürürken, fiyat tarafında bunun yansıması şu aşamada sınırlı kaldı.

Negatif net akışın sürmesi, SHIB tarafında talebin tamamen zayıflamadığını ve bazı yatırımcıların düşüşe rağmen pozisyon almaya devam ettiğini gösteriyor.

Son veriler, Shiba Inu’da fiyat düşüşü sürerken zincir üstü ve borsa kaynaklı göstergelerin daha temkinli ama görece olumlu bir sinyal ürettiğini ortaya koydu. Piyasanın genel yönü ve oynaklığın seviyesi, bu hareketliliğin fiyat üzerinde ne kadar etkili olacağını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.