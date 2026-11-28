Binance kurucusu Changpeng Zhao, iPhone kullanıcılarını hedef alan DarkSword saldırıları nedeniyle kripto platformlarında yeni güvenlik uyarılarının devreye alındığını açıkladı. Uyarılar, özellikle güncel olmayan iOS sürümlerini kullanan kullanıcıları kapsıyor.

Hangi kullanıcılar etkileniyor

Paylaşılan bilgilere göre risk, iOS 18.4 ile 18.7 arasındaki yamalanmamış sürümlerde bulunuyor. Söz konusu açık, zararlı internet siteleri üzerinden hassas bilgilerin açığa çıkmasına yol açabiliyor ve bu durum kripto varlık taşıyan kullanıcılar açısından ek güvenlik riski yaratıyor.

Changpeng Zhao, etkilenen iOS sürümlerini kullanan kişilerin Binance uygulamaları ve internet siteleri başta olmak üzere ekosistem genelinde güvenlik uyarıları göreceğini açıkladı.

Binance, bu kapsamda uygulama içi bildirimlerle kullanıcıları bilgilendirmeye başladı. Amaç, savunmasız işletim sistemi sürümlerinin tespit edilmesi ve kullanıcıların olası tehdide karşı hızla önlem alabilmesi.

Uyarılar hangi platformlarda gösterilecek

Zhao, güvenlik bildirimlerinin yalnızca Binance ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Trust Wallet, CoinMarketCap, PancakeSwap, BNB Chain ve Binance Wallet da bu uyarı akışına dahil edildi. BNB Chain, BNB ekosistemi içinde çalışan blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: DarkSword, güncel güvenlik yaması almamış iPhone’ları hedef alan bir saldırı aracı olarak tanımlanıyor. Bu tür araçlar, zararlı siteler üzerinden cihazdaki açıkları kullanarak veri sızdırma veya yetkisiz erişim riski oluşturabiliyor.

Gösterilecek uyarılarda, kullanılan iOS sürümünün DarkSword saldırılarına açık olabileceği bilgisi yer alacak. Ayrıca kullanıcılar, zararlı sitelerin ziyaret edilmesi halinde hassas verilerinin riske girebileceği konusunda bilgilendirilecek.

Binance kullanıcılarına ne öneriyor

Şirket, iPhone sahiplerine mevcut en güncel iOS sürümüne geçmelerini öneriyor. Böylece bilinen açıkların kapatılması ve olası kayıp riskinin azaltılması hedefleniyor.

Binance, potansiyel güvenlik risklerini azaltmak için iPhone kullanıcılarına cihazlarını en güncel iOS sürümüne yükseltmelerini tavsiye etti.

Kullanıcılara ayrıca cihaz güncellemesinin nasıl yapılacağını gösteren yönlendirmeler de sunuluyor. Bu adım, güvenlik uyarısının yalnızca risk bildirmekle kalmayıp doğrudan çözüm yolunu da göstermesini amaçlıyor.

Son dönemde mobil cihazlar üzerinden yürütülen saldırıların artması, kripto hizmeti sunan platformların uygulama güvenliğine daha fazla odaklanmasına yol açtı. Son uygulama da, özellikle iPhone üzerinden cüzdan ve borsa hizmeti kullanan kişiler için önleyici bir adım olarak öne çıktı.