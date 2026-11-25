Fransa Senatosu, 24 Kasım’da, öz saklamalı kripto varlıkları 100 bin avroyu aşan mükellefler için bildirim zorunluluğu getirecek teklifi reddetti. Düzenleme kabul edilseydi, vergi mükelleflerinin bu varlıkları 31 Aralık itibarıyla beyan etmesi gerekecekti.

Teklif Senato’da destek bulmadı

Söz konusu düzenleme, 2027 bütçe tasarısının ilk görüşmeleri sırasında Senato’da oylanan iki aynı değişiklik önergesiyle yeniden gündeme geldi. Pascal Savoldelli ile Anne Sophie Romagny, teklifin ay başında Ulusal Meclis’te kısa süreliğine kabul edilmesinin ardından aynı hükmü yeniden sundu.

Teklife göre, yatırımcıların yıl boyunca herhangi bir satış yapmamış olması sonucu değiştirmeyecekti. Aynı kripto varlıkların ocak ayından bu yana elde tutulması halinde bile, eşik değer 100 bin avroyu aşıyorsa beyan yükümlülüğü doğacaktı.

Fransa’da vergi mükellefleri, yabancı kripto platformlarında tuttukları dijital varlıkları zaten beyan etmek zorunda bulunuyor.

Mevcut kurallar ve bütçe süreci

Fransa’da yürürlükteki kurallar uyarınca, vergi mükellefleri yurt dışındaki kripto platformlarında tutulan varlıklarını açıklamakla yükümlü. Buna karşılık Senato’nun reddettiği teklif, kişisel cüzdanlarda ya da üçüncü taraf saklama hizmeti kullanılmadan tutulan kripto varlıkları da bu çerçeveye dahil etmeyi amaçlıyordu.

Ulusal Meclis, ertesi gün bütçenin gelir bölümünün tamamını reddetti. Buna rağmen Senato’da aynı hükmü yeniden canlandırma girişimi de sonuçsuz kaldı. 2027 bütçesine ilişkin yasama süreci ise halen devam ediyor.

Diğer kripto düzenlemeleri de geçmedi

Senato, bütçe görüşmeleri kapsamında ele alınan iki ayrı kripto düzenlemesini daha kabul etmedi. Bunlardan ilki, kripto varlıkların belirli stabilcoin’lerle değiştirilmesi sırasında doğan kazançların vergilendirilmesini öngörüyordu.

Reddedilen ikinci teklif ise Fransa’nın çıkış vergisinin kapsamını genişletmeyi hedefliyordu. Bu düzenleme, vergi ikametgahını ülke dışına taşıyan mükelleflerin ellerindeki kripto varlıklarda henüz satışla kesinleşmemiş değer artışlarını da vergilendirme alanına sokacaktı.

Senato, 2027 bütçesi kapsamında kripto varlıklara ilişkin üç ayrı vergi ve bildirim adımını geri çevirmiş oldu.

Böylece Fransa’da öz saklamalı cüzdanlara yönelik yeni bildirim zorunluluğu ile kriptoya dönük iki ek vergi adımı, şimdilik yasama sürecinde ilerleyemedi. Buna karşın 2027 bütçesi üzerindeki değerlendirmeler tamamlanmadığı için, kripto varlıklara ilişkin tartışmaların ilerleyen aşamalarda yeniden gündeme gelmesi ihtimali sürüyor.