Bitcoin, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerindeki toparlanmanın desteğiyle 61.500 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa, hafta sonu 55.130 dolara kadar inen geri çekilmenin kalıcı bir dip alımına dönüşüp dönüşmediğini, Wall Street işlemleriyle birlikte daha net test edecek.

Hisse piyasalarıyla birlikte ilk sınav

Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 3 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 2 civarında artıda seyrediyor. Geçen haftaki sert satış dalgası S&P 500 endeksini düzeltme bölgesine taşımış, bu baskı kripto varlıklara da yansımıştı. Bitcoinin cumartesi günü görülen 55.130 dolarlık seviyesi, Eylül 2024’ten bu yana en düşük nokta oldu.

Pazar gece yarısından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 1,9 değer kazanırken CoinDesk 20 Endeksi de yüzde 2 yükseldi. Son düşüş sırasında teknoloji hisseleriyle kripto varlıklar benzer yönde hareket etti. Bu nedenle gün içindeki fiyatlamalar, yatırımcıların geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görüp görmediğine dair önemli bir işaret sayılıyor.

KuCoin, Bitcoin için kısa vadede 62.000 ile 65.000 dolar aralığını önemli bir eşik olarak değerlendirirken, 55.000 ile 56.000 dolar bandının altına inilmesi halinde 53.000 dolara doğru yeni bir hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor.

ETF çıkışları ve vadeli işlemler öne çıktı

Talep tarafında izlenen başlıca göstergelerden biri spot Bitcoin ETF’leri olmaya devam ediyor. Bu fonlardan kasım ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Akışların yeniden pozitife dönmesi, son toparlanmanın yalnızca kısa pozisyon kapanışlarından değil, yeni alımlardan da destek aldığını gösterebilir.

Vadeli işlemler tarafında ise tablo daha sakin. Son 24 saatte toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0,1 gerileyerek 105,2 milyar dolara indi. İşlem hacmi ise yüzde 0,3 artışla 142,2 milyar dolara çıktı. Bu sınırlı değişim, piyasaya güçlü yeni para girişinin ya da geniş çaplı pozisyon tasfiyesinin henüz oluşmadığına işaret ediyor. Tasfiyeler de yüzde 57 düşerek 206,9 milyon dolara geriledi.

Likidasyon baskısının zayıflaması, bir gün önceki sert satışların ardından zorunlu pozisyon kapatmalarının belirgin biçimde azaldığını gösteriyor.

Bitcoin, Ether ve altcoinlerde görünüm ayrıştı

Başlıca borsalarda Bitcoin perpetual fonlama oranlarının pozitif kalması, uzun pozisyon taşıyanların kısa pozisyonlara sınırlı bir prim ödediğini gösterdi. Buna karşılık Ether tarafında fonlama oranları tüm büyük platformlarda negatif seyretti. Aynı anda alım yönlü piyasa emirleri görülse de bu görünüm Ether için daha karmaşık bir konumlanmaya işaret ediyor.

Altcoin cephesinde Dogecoin en istikrarlı pozitif fonlamaya sahip varlık olarak öne çıkarken, Cardano en zayıf görünümü sergiledi. Binance verilerinde negatif fonlamaya sahip coin sayısının pozitif olanlardan fazla olması, altcoin piyasasının geniş bölümünde düşüş yönlü pozisyonların sürdüğünü gösterdi.

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Seçili tokenlerde sert hareketler izlendi

Yapay zeka bağlantılı tokenler son toparlanmada öne çıkan grup oldu. Venice, hafta sonunda 20 doların altını gördükten sonra 26 dolar civarına döndü ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 30 yükseldi. BNB Chain tabanlı yapay zeka ödeme tokeni PIEVERSE ise pazar günü 5 doların üzerini test ettikten sonra 3,60 dolar civarına çekildi.

Merkeziyetsiz opsiyon borsası Derive’ın tokeni DRV son yedi günde yaklaşık yüzde 38 artarak 0,36 dolara ulaştı. Bu hareket, son dönemde oynaklığın yükselmesiyle opsiyon işlemlerine olan ilginin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Öte yandan Chainflip’in FLIP tokeni, saldırganın Bitcoin kasasından 122,86 BTC çektiğinin açıklanmasının ardından son 24 saatte yüzde 32 düştü. Hyperliquid’in HYPE tokeni ise düzenleyici baskıya rağmen yaklaşık yüzde 4 yükselerek 64 dolar civarına çıktı.

Piyasa duyarlılığı ise zayıf kalmayı sürdürüyor. CoinMarketCap Korku ve Açgözlülük Endeksi 9 seviyesinde bulunuyor. Bitcoinin toplam kripto piyasa değerindeki payının yüzde 59’a yaklaşması da yatırımcıların altcoinlere karşı daha temkinli durduğunu gösteriyor.