GTA VI’nın küresel çıkışı, yayıncı Take-Two Interactive’in tokenize hisselerinde günlük işlem hacmini 249,5 milyon dolara taşıdı. Oyun temalı gayriresmi memecoinlerde de sert fiyat hareketleri yaşanırken blokzinciri güvenlik şirketi Blockaid, Solana’da oluşturulan 20 bini aşkın GTA temalı tokenın 8.800’den fazlasını kötü amaçlı, riskli veya spam olarak işaretledi.

Tokenize Take-Two hisselerinde hacim yüzde 578 arttı

Token Terminal verilerine göre tokenize Take-Two hisselerinin merkeziyetsiz borsalardaki işlem hacmi, çarşamba günü yüzde 578 artarak 36,8 milyon dolardan 249,5 milyon dolara yükseldi. Böylece TTWO, platformun izlediği tokenize hisseler arasında günün en çok işlem gören ürünü oldu ve toplam 590,7 milyon dolarlık hacmin yaklaşık yüzde 42’sini oluşturdu.

Tokenize Nvidia hisseleri ise 399,4 milyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada bulunmasına rağmen 88,1 milyon dolarlık işlem hacminde kaldı. TTWO işlemlerinin yaklaşık 239 milyon dolarlık bölümü, yani yüzde 96’sı, Backpack Securities tarafından Solana üzerinde sunulan üründe gerçekleşti. Son 30 günlük toplamda Nvidia yaklaşık 2 milyar dolar, Take-Two ise 808,1 milyon dolar hacim kaydetti.

Geleneksel borsada Take-Two hisseleri çarşambayı yüzde 6,2 yükselişle 216,61 dolardan kapattı. Perşembe günü seans öncesinde ise yüzde 4 gerileyerek 208 dolara indi. GTA V’in ardından 13 yıllık bekleyişi bitiren GTA VI, PlayStation ve Xbox’ın açıklamalarına göre her iki mağazanın da en çok ön sipariş verilen oyunu oldu. Citi analisti Jason Bazinet, oyunun geliştirme maliyetini yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Gayriresmi tokenlarda 307 dolardan 202 bin dolara

DEX Screener verilerine göre bir yatırımcı, ekim ayında piyasaya sürülmesinin hemen ardından 307 dolarlık DCTY tokenı aldı ve daha sonra bu pozisyonunu 202.278 dolara sattı. İşlem, yaklaşık yüzde 66.000’e yaklaşan kazanç sağladı.

DCTY’ye yönelik ilgi, Brezilyalı yayıncı Combo Infinito’nun paylaştığı görüntülerin oyun içindeki kurgusal paranın kodunun DCTY olabileceğine işaret etmesiyle arttı. Daha önce en yüksek 54 bin dolar piyasa değerine ulaşan gayriresmi token, görüntülerin ardından 12 milyon doların üzerine çıktı. Sonrasında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulundu.

Aynı temayı kullanan farklı bir DacityCoin tokenında ise daha sert dalgalanmalar görüldü. Fragmanın ardından 4,95 milyon dolara ulaşan piyasa değeri, yüzde 93 düşüşle 343.620 dolara geriledi. Çıkış heyecanıyla çarşamba günü 10,8 milyon dolarlık yeni zirve görülse de isim ve işlem koduna ilişkin tartışmaların ardından değer yaklaşık 800 bin dolara indi.

Benzer adlarla farklı sözleşmelerde oluşturulan tokenlar, hangi ürünün görüntülerdeki kurgusal parayla eşleştiğine ilişkin tartışmaları artırdı. İlgi, Bitrue’nun DACITYCOIN için 18 Kasım tarihine sürekli vadeli işlem planlamasına da yansıdı.

Sahte ön siparişler ve airdroplar cüzdanları hedefliyor

Blockaid’in 18 Kasım tarihli raporuna göre Solana’da 4 Temmuz-4 Kasım arasında 20 binden fazla GTA temalı token oluşturuldu. İşaretlenen tokenların yüzde 46’sı Pump.fun benzeri bir token çıkarma platformundan geldi. Ayrı bir isim taramasında Base üzerinde 593, Ethereum’da ise 111 bağlantılı token tespit edildi.

Şirket, 116 X hesabından yayımlanan 451 tanıtım paylaşımını da izledi. Bu paylaşımların önemli bölümü kullanıcıları sahte airdroplara, ön satışlara ve cüzdan boşaltmaya yönelik uygulamalara yönlendirdi.

İncelenen örneklerden biri, GTA VI: Ultimate Edition’ı 89,99 dolara sunduğunu iddia eden sahte PlayStation Store sayfasıydı. Ön sipariş düğmesine basıldığında ödeme ekranı yerine kripto cüzdanı bağlantı penceresi açılıyordu. Tanınmış cüzdan sağlayıcılarının adlarını kullanan bu arayüzler, kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara bağlıyordu. Başka sitelerde erken erişim ve ücretsiz token dağıtımı vaatleri kullanıldı.

Blockaid’in incelediği bir mağduriyet bildiriminde, Uniswap’ta RICO koduyla işlem gören GTA6DOG tokenını alan yatırımcının 271.031 tokenının tamamının yakım adresine gönderildiği belirtildi. 3 Kasım’da Chainabuse’a iletilen şikayete göre transfer, alımdan yaklaşık bir dakika sonra, ayrı bir cüzdan onayı verilmeden gerçekleşti. Blockaid, tokenı ilk taramasından sonraki bir saat içinde riskli olarak işaretlediğini açıkladı.

Resmi GTA VI tokenı veya airdrop bulunmuyor

Blockaid, GTA VI satın almak için kripto cüzdanı bağlanmasının gerekmediğini ve resmi bir GTA VI kripto parası ya da token airdrop’u bulunmadığını vurguladı. Piyasada dolaşan gayriresmi tokenların oyun veya geliştiricileriyle resmi bağlantısı bulunmuyor. Görüntülerdeki oyun içi kurgusal para da gerçek bir blokzinciri unsurunu temsil etmiyor. Rockstar, memecoinin oyundaki yerini henüz açıkça doğrulamadı.

Tokenize hisseler ise halka açık şirketlerin hisse değerini izleyen blokzinciri tabanlı ürünler. Bu ürünlerin merkeziyetsiz borsalardaki hacimleri, geleneksel borsalarda şirket hisseleriyle yapılan işlemlerden ayrı ölçülüyor. ABD’li dört senatör de pazartesi günü SEC’e yönelttikleri sorularda, yeni tokenize menkul kıymet muafiyeti kapsamında yatırımcı korumaları ve kara para aklamayı önleme tedbirlerindeki olası boşlukları gündeme getirdi.

GTA VI ilgisi, Take-Two’yu temsil eden tokenize ürünlerde yüksek işlem hacmi yaratırken farklı sözleşmelerdeki gayriresmi tokenlara da taşındı. İsim ve işlem koduna ilişkin yeni görüntülerin piyasa değerlerini hızla değiştirmesi, bu tokenlardaki fiyatlamanın tanıtım ve söylentilere duyarlılığını gösteriyor. Blockaid’in bulguları ise aynı ilginin doğrudan cüzdan kaybına yol açabilen kampanyalarda kullanıldığını ortaya koyuyor.