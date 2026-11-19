Shiba Inu’da borsalara yönelen token miktarındaki belirgin düşüş, piyasadaki satış baskısının bir ölçüde hafiflediğine işaret etti. CryptoQuant verilerine göre borsa girişleri 250 milyar SHIB ile görülen yerel zirveden 67 milyar SHIB seviyesine indi. Bu da yaklaşık yüzde 67’lik bir gerilemeye karşılık geliyor.

Borsa verileri baskının hız kestiğini gösterdi

Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, kripto varlıkların borsalara giriş çıkışlarını ve yatırımcı davranışlarını izleyen bir araştırma şirketi olarak biliniyor. Platformun paylaştığı son veriler, Shiba Inu için satış yönlü hareketlerin önceki döneme göre zayıfladığını ortaya koydu. Buna karşın borsalarda tutulan toplam SHIB miktarı halen oldukça yüksek seviyede bulunuyor.

Borsa rezervleri yaklaşık 85,74 trilyon SHIB düzeyinde hesaplandı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 332,68 milyon dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatte rezervlerde yüzde 0,04 artış kaydedildi. Satış baskısındaki gerilemeye rağmen, borsalardaki yüksek arz yatırımcıların temkinli kalmasına yol açabilir.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsa girişlerinin 250 milyar SHIB’den 67 milyar SHIB’ye gerilediğini ve satış baskısının zayıfladığını gösteriyor.

Fiyatta toparlanma için yeterli güç oluşmadı

Piyasada satış baskısının azalması, bazı dönemlerde toparlanmanın öncüsü olabiliyor. Ancak Shiba Inu cephesinde fiyat görünümü henüz bunu doğrulayacak kadar güçlü değil. Token fiyatı yaklaşık 0.000004 dolar çevresinde yatay seyrederken yukarı yönlü kalıcı bir hareket için yeterli talep oluşmuş görünmüyor.

Temmuzdan bu yana fiyatı taşıyan yükselen trend çizgisi ekim ortasında kırıldı. Bu kırılmanın ardından kayıplar derinleşti. Shiba Inu genel piyasa zayıflığıyla birlikte geri çekilirken kasım ortasında günlük grafikte sert bir düşüş yaşadı ve sonrasında dar bir bantta hareket etmeye başladı.

Teknik göstergeler zayıf görünümü korudu

Grafikte izlenen beş hareketli ortalamanın tamamı fiyatın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bunlar arasında fiyata en yakın seviye 0.0000044 dolar civarında bulunuyor. Haziran ve temmuz diplerinin yer aldığı 0.0000041 dolar bölgesi de aşağı yönlü geçildiği için mevcut tabloda belirgin bir teknik zemin öne çıkmıyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını ölçen teknik bir göstergedir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

Shiba Inu’da RSI değeri 25 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm teknik olarak aşırı satım bölgesine işaret etse de alım hacmindeki zayıflık nedeniyle tek başına dönüş sinyali üretmiyor. Düşüş gününde oluşan işlem hacminin ağustos ve eylül aylarındaki sıçramaların altında kalması da piyasanın henüz güçlü bir tepki vermediğini gösterdi.

RSI 25 seviyesinde kalsa da alım hacmi sınırlı olduğu için Shiba Inu’da güçlü bir toparlanma zemini henüz oluşmadı.