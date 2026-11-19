Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, 18 Kasım’da merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’i şüpheli sanal varlık işlem platformları listesine aldı. Listeleme, Hyperliquid işlem terminalinin web arayüzünü kapsıyor. TradingView verilerine göre HYPE tokeni 18 Kasım akşamı 65,50 dolar civarına geriledi, 19 Kasım öğle saatlerinde ise 68,79 dolara toparlandı.

Düzenleyicinin gerekçesi

Komisyon kayıtlarında, platformun internet sitesi üzerinden dijital varlık alım satım hizmeti sunduğunu öne sürdüğü, ancak kayıtlı bir adresinin bulunmadığı belirtildi. SFC, Hyperliquid’in kurumdan lisans almadığını ve Hong Kong’da sanal varlık işlem platformu işletiyor olabileceğinden ya da hizmetlerini halka aktif biçimde tanıttığından şüphe duyduğunu açıkladı.

SFC, yatırımcılara yönelik eş zamanlı uyarısında, bu tür platformların kullanıcıları çoğu zaman “olağanüstü yatırım fırsatları” vaadiyle çekmeye çalıştığını bildirdi. Kurum ayrıca lisanssız platformları kullanan müşterilerin, bir siber saldırı yaşanması veya varlıkların kötüye kullanılması halinde yasal korumadan yoksun kalabileceğini hatırlattı.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, lisanssız platformları kullanan yatırımcıların bir güvenlik ihlali ya da varlık suistimali durumunda yasal koruma elde edemeyebileceği uyarısında bulundu.

Yeni kurallar yıl bitmeden gelebilir

Hyperliquid’in listeye alınmasından iki gün önce, Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan, Bloomberg Küresel Düzenleme Forumu’nda yıl bitmeden düzenleyici çerçeveyi tamamlayacak bir yasa tasarısının sunulacağını söyledi. Chan, bu düzenlemenin kripto varlık alım satımı yapan kuruluşları, saklama hizmeti veren şirketleri, danışmanları ve varlık yöneticilerini kapsayacağını kaydetti.

Paul Chan, yıl sonundan önce sunulacak yasa tasarısının düzenleme alanındaki boşlukları kapatacağını ve merkeziyetsiz yapının hesap verebilirliği ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Chan, merkeziyetsiz yapının daha düşük sorumluluk anlamına gelmediğini de vurguladı. Hong Kong son dönemde kripto piyasasına ilişkin kuralları genişletme yönünde adımlar atarken, lisanslı ve lisanssız hizmet sağlayıcılar arasındaki ayrımı daha net hale getirmeyi amaçlıyor.

İngiltere’ye gönderilen mektup

Aynı gün Hyperliquid Policy Center, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’ne ülkenin yeni kripto kurallarına ilişkin yedi öneri içeren bir mektup gönderdi. Gruptan yapılan açıklamada, düzenleyici yükümlülüklerin, düzenlemeye tabi bir faaliyet üzerinde tek taraflı kontrol sahibi olan kişilerde bulunması gerektiği savunuldu.

Hyperliquid Policy Center, Hyperliquid ekosistemiyle bağlantılı politika başlıklarına odaklanan bir yapı olarak öne çıkıyor. Mektubun gönderildiği gün Hong Kong’daki listeleme kararı, merkeziyetsiz platformların farklı yargı bölgelerinde artan denetim baskısıyla karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Hong Kong para otoritesi nisan ayında, ilk turda başvuran 36 aday arasından HSBC ile Anchorpoint Financial’a şehirdeki ilk stabilcoin ihraç lisanslarını vermişti. Bu adım, yerel yönetimin bir yandan lisanslı faaliyet alanını genişletirken diğer yandan lisanssız yapılar üzerindeki incelemeyi sıkılaştırdığını ortaya koydu.