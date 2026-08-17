Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Bitwise ve Grayscale, HYPE’ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise ve Grayscale geçen hafta HYPE'ta toplam 2,8 milyon dolarlık alım yaptı.
  • 📈 Hyperliquid fonları aynı dönemde satış yapmadı ve $HYPE hafta sonu diplerinden yüzde 16'nın üzerinde yükseldi.
  • 🏦 Fonlar ya net alım yaptı ya da mevcut pozisyonlarını korudu.
  • 🔎 Analistler, kurumsal ilgi sürerse yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitwise ve Grayscale geçen hafta toplam 2,8 milyon dolarlık HYPE alımı gerçekleştirdi. Kurumsal talebin zayıf fiyat görünümüne rağmen sürmesi, Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığında hafta sonu diplerinden güçlü bir toparlanmayı destekledi.

İçindekiler
1 ETF talebi satışsız bir hafta geçirdi
2 Hafta sonu diplerinden yüzde 16’nın üzerinde tepki geldi
3 Öne çıkan alıcılar Bitwise ve Grayscale oldu

ETF talebi satışsız bir hafta geçirdi

Arkham Intelligence verilerine göre Hyperliquid odaklı fonlar geçen hafta boyunca HYPE tarafında satış yapmadı. Aynı dönemde bazı kripto fonlarında çıkış görülmesine karşın, Hyperliquid fonları ya net alım yönünde kaldı ya da mevcut pozisyonlarını korudu.

Bu tablo, son günlerde piyasadaki dalgalanma ve HYPE fiyatındaki zayıf seyre rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin korunabildiğine işaret etti. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir ağ olarak biliniyor; HYPE ise bu ekosistemin yerel tokeni olarak işlem görüyor.

Arkham Intelligence verileri, geçen hafta hiçbir Hyperliquid fonunun HYPE satmadığını, fonların net alım yaptığı ya da eldeki varlıklarını koruduğunu ortaya koydu.

Hafta sonu diplerinden yüzde 16’nın üzerinde tepki geldi

Süregelen ETF talebi, HYPE fiyatında hafta sonu görülen düşük seviyelerden sonra yüzde 16’nın üzerinde bir yükselişi beraberinde getirdi. Böylece varlık, son günlerdeki baskıya rağmen kısa sürede toparlanma sinyali verdi.

Veriler, bu tepki hareketinde fon kaynaklı talebin belirleyici olduğunu gösterdi. Özellikle piyasanın zayıf seyrettiği bir kesitte satış yerine elde tutma ve alım eğiliminin öne çıkması, fiyatın yeniden ivme kazanmasına katkı sağladı.

GöstergeVeri
Geçen hafta ETF satışları0
Bitwise ve Grayscale alımı2,8 milyon dolar
HYPE toparlanmasıHafta sonu diplerinden yüzde 16’nın üzerinde

Öne çıkan alıcılar Bitwise ve Grayscale oldu

Geçen haftaki alım tarafında en dikkat çeken kurumlar arasında Bitwise ve Grayscale yer aldı. İki şirketin toplam 2,8 milyon dolar değerinde HYPE satın alması, fiyat toparlanmasına ek destek verdi.

Bitwise, kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Grayscale ise dijital varlık odaklı yatırım araçlarıyla tanınan en büyük kurumsal platformlardan biri arasında bulunuyor.

Bitwise ve Grayscale’in hafta boyunca toplam 2,8 milyon dolarlık HYPE alımı yapması, varlıktaki toparlanmayı destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Piyasadaki yükseliş eğilimi korunurken, analistler fon ilgisinin artarak sürmesi halinde HYPE’ta yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini öngörüyor. Buna karşın fiyatın kısa vadeli seyrinde kurumsal talebin sürüp sürmeyeceği belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Monetalis, UNI satarak HYPE alımı yaptı

HYPE’da spot alımları %350 arttı, 57 dolar eşiği öne çıktı

Hyperliquid ABD pazarına giriş için düzenleyici yol arıyor

Hyperliquid’deki güçlü hacim, HYPE fiyatındaki toparlanmayı destekliyor

Bitcoin ve Ethereum dar bantta kalırken HYPE toparlanmakta zorlanıyor

HYPE, 11,17 milyon dolarlık alımın ardından destek bölgesinde tutundu

HYPE, 51 ila 53 dolar desteğini korursa 90 dolara yönelebilir

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance, 21 Ağustos’ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Binance, 21 Ağustos’ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak
BINANCE
SHIB’de girişler artsa da net çıkışlar satış baskısını azaltıyor
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?