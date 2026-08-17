Bitwise ve Grayscale, HYPE’ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı

Bitwise ve Grayscale geçen hafta toplam 2,8 milyon dolarlık HYPE alımı gerçekleştirdi. Kurumsal talebin zayıf fiyat görünümüne rağmen sürmesi, Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığında hafta sonu diplerinden güçlü bir toparlanmayı destekledi.

ETF talebi satışsız bir hafta geçirdi

Arkham Intelligence verilerine göre Hyperliquid odaklı fonlar geçen hafta boyunca HYPE tarafında satış yapmadı. Aynı dönemde bazı kripto fonlarında çıkış görülmesine karşın, Hyperliquid fonları ya net alım yönünde kaldı ya da mevcut pozisyonlarını korudu.

Bu tablo, son günlerde piyasadaki dalgalanma ve HYPE fiyatındaki zayıf seyre rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin korunabildiğine işaret etti. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir ağ olarak biliniyor; HYPE ise bu ekosistemin yerel tokeni olarak işlem görüyor.

Arkham Intelligence verileri, geçen hafta hiçbir Hyperliquid fonunun HYPE satmadığını, fonların net alım yaptığı ya da eldeki varlıklarını koruduğunu ortaya koydu.

Hafta sonu diplerinden yüzde 16’nın üzerinde tepki geldi

Süregelen ETF talebi, HYPE fiyatında hafta sonu görülen düşük seviyelerden sonra yüzde 16’nın üzerinde bir yükselişi beraberinde getirdi. Böylece varlık, son günlerdeki baskıya rağmen kısa sürede toparlanma sinyali verdi.

Veriler, bu tepki hareketinde fon kaynaklı talebin belirleyici olduğunu gösterdi. Özellikle piyasanın zayıf seyrettiği bir kesitte satış yerine elde tutma ve alım eğiliminin öne çıkması, fiyatın yeniden ivme kazanmasına katkı sağladı.

Gösterge Veri Geçen hafta ETF satışları 0 Bitwise ve Grayscale alımı 2,8 milyon dolar HYPE toparlanması Hafta sonu diplerinden yüzde 16’nın üzerinde

Öne çıkan alıcılar Bitwise ve Grayscale oldu

Geçen haftaki alım tarafında en dikkat çeken kurumlar arasında Bitwise ve Grayscale yer aldı. İki şirketin toplam 2,8 milyon dolar değerinde HYPE satın alması, fiyat toparlanmasına ek destek verdi.

Bitwise, kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Grayscale ise dijital varlık odaklı yatırım araçlarıyla tanınan en büyük kurumsal platformlardan biri arasında bulunuyor.

Bitwise ve Grayscale’in hafta boyunca toplam 2,8 milyon dolarlık HYPE alımı yapması, varlıktaki toparlanmayı destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Piyasadaki yükseliş eğilimi korunurken, analistler fon ilgisinin artarak sürmesi halinde HYPE’ta yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini öngörüyor. Buna karşın fiyatın kısa vadeli seyrinde kurumsal talebin sürüp sürmeyeceği belirleyici olacak.