Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı

Yaz başından bu yana işlem platformlarında görülen yerel Bitcoin kıtlığı sona erdi. Santiment verilerine göre yatırımcılar, daha önce borsalardan çektikleri Bitcoinlerin yüzde 84’ünü ağustosun ilk üç haftasında yeniden likit cüzdanlara taşıdı. Bu hareket, Bitcoin fiyatının yaklaşık 63.500 dolar çevresinde dar bir bantta seyretmesiyle aynı döneme denk geldi.

Borsa rezervleri eski seviyesine yaklaştı

Santiment’in borsalardaki görünür arz göstergesi, 12 Haziran’da 1,337 milyon BTC ile zirve yapan çıkışların 28 Temmuz’da 1,304 milyon BTC seviyesinde sona erdiğini gösterdi. Altı haftalık bu dönemde borsalardan yaklaşık 33.000 BTC çekildi. Bu da toplamda yüzde 2,5’lik bir düşüşe işaret etti.

Ancak 16 Ağustos itibarıyla tablo hızla değişti. Borsa bakiyeleri 1,332 milyon BTC’ye yükseldi. Böylece rezervler, hazirandaki önceki tepenin yalnızca 5.200 BTC altında kaldı. Yeni girişlerin hızı da daha dengeli bir görünüme geçti.

Santiment verileri, yaz boyunca azalan borsa arzının ağustosta büyük ölçüde geri döndüğünü ve kısa vadeli likiditenin yeniden işlem platformlarında toplandığını gösteriyor.

ETF akışları bu veriden ayrı izleniyor

Santiment uzmanları, yeni Bitcoin ETF paylarının oluşturulmasıyla borsalardaki açık cüzdan hareketlerinin aynı şey olmadığını vurguladı. ETF ihraççıları Bitcoin alımlarını doğrudan madencilerden ve uzun vadeli büyük yatırımcılardan, tezgah üstü işlemler üzerinden gerçekleştiriyor. Santiment, zincir üstü veri analizi sunan bir piyasa istihbarat platformu olarak özellikle sosyal duyarlılık ve cüzdan hareketleriyle biliniyor.

Mini sözlük: Tezgah üstü işlem, alıcı ve satıcının büyük tutarlı varlıkları doğrudan, açık borsa ekranına yansıtmadan el değiştirdiği yöntemdir. Bu yapı, büyük emirlerin piyasa fiyatı üzerinde ani etki yaratmasını sınırlayabilir.

Bu nedenle işlem platformlarına dönen likit arz, kurumsal sermaye akışlarından bağımsız bir eğilim olarak öne çıkıyor. Kurumsal alımlar ayrı kanallarda sürerken, açık borsalardaki bakiye değişimi daha çok kısa vadeli yatırımcı davranışını yansıtıyor.

Perakende yatırımcılar satış için hazırlık yapıyor

Borsa bakiyelerindeki artış, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların daha savunmacı bir pozisyon aldığını gösteriyor. Artan makroekonomik riskler ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarına yönelik beklentiler nedeniyle yatırımcılar, olası satışlar için fonlarını işlem platformlarında hazır tutuyor.

Santiment uzmanları, kısa vadede arz sıkışıklığının fiyatı hızla yukarı taşıyacağı beklentisinin şimdilik zayıfladığını, güç dengesinin geçici olarak satıcılar lehine döndüğünü vurguluyor.

Büyük kurumsal fonlar varlık toplamayı kapalı tezgah üstü piyasada sürdürse de perakende yatırımcılar borsalarda kayda değer bir likidite tamponu oluşturdu. Bu yapı, makro tarafta yeni bir stres işareti görülmesi halinde kar satışlarının veya acil çıkışların daha hızlı devreye girebileceğine işaret ediyor.