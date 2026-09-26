🚨 Fidelity, Bitcoin için 2029'da 300 bin dolar hedefi öngörüyor.

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin‘de kısa vadeli düşüş eğiliminin sona erdiğini ve varlığın uzun vadede yeniden güçlü bir yükseliş patikasına girebileceğini belirtiyor. Timmer’ın son teknik değerlendirmesine göre bu görünüm, 2029 yılına kadar 300 bin dolar seviyesini işaret ediyor. Analizin merkezinde ise 60 bin dolar desteğinin korunması yer alıyor.

60 bin dolar seviyesi öne çıkıyor

Timmer, 60 bin dolar seviyesini piyasa açısından kritik eşik olarak tanımlıyor. Bitcoin’in bu bandın altına kalıcı biçimde sarkmaması, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Ona göre bu görünüm, uzun vadeli matematiksel eğilimlerle birlikte değerlendirildiğinde yeni zirvelerin önünü açabilecek bir zemin hazırlıyor.

Fidelity Investments, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak kurumsal yatırımcıların yakından izlediği kuruluşlar arasında yer alıyor. Timmer’ın değerlendirmesi de özellikle haftalık grafiklerde oluşan teknik yapı nedeniyle kurumsal tarafta dikkat çekiyor.

Jurrien Timmer, 60 bin dolar desteğinin korunmasının Power Law modelinin gücünü doğruladığını ve bunun yeni tarihi zirvelere giden yolu açabileceğini ortaya koyuyor.

Çift dip formasyonu izleniyor

Bitcoin, 2025 yılında 126.251 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düzeltme sürecinde değerinin yarıdan fazlasını kaybetti. Buna rağmen 57.742 dolar ile 60.033 dolar aralığında oluşan dip bölgesi, klasik bir çift dip formasyonu olarak değerlendiriliyor. Bu yapı, düşüş trendinin zayıfladığı ve yön değişiminin gündeme gelebileceği şeklinde okunuyor.

Kısa vadede piyasanın odağında 82 bin dolar ile 86 bin dolar arasındaki direnç alanı bulunuyor. Bitcoin’in son işlemleri de formasyonun boyun çizgisine yakın kabul edilen 82.266 dolar civarında yoğunlaşıyor. Analistler, 82.500 dolar üzerindeki güçlü bir kırılmanın fiyatı psikolojik açıdan önemli görülen 100 bin dolar eşiğine taşıyabilecek teknik hareketi başlatabileceğini düşünüyor.

Power Law modeli ne söylüyor

Timmer’ın tahmini, Bitcoin’i logaritmik doğrusal ilerleme ve altına oranının 52 haftalık Z skoru üzerinden değerlendiren Power Law modeline dayanıyor. Bu yaklaşım, fiyat dalgalanmalarının rastgele değil, belirli döngüler içinde geliştiğini savunuyor.

Mini sözlük: Power Law modeli, Bitcoin fiyatının uzun vadede düz bir çizgi yerine logaritmik bir eğri boyunca hareket ettiğini varsayan matematiksel bir çerçevedir. Z skoru ise bir verinin tarihsel ortalamasından ne kadar saptığını gösteren istatistiksel ölçüdür.

Bu modele göre geçmişte görülen yüzde 56 ve yüzde 63’lük sert geri çekilmeler bile genel uzun vadeli yörüngenin dışında sayılmıyor. Timmer, haftalık stokastik göstergelerde aşırı satım bölgesinden çıkılmış olmasını da büyük ölçekli alımların yeniden güç kazandığına yönelik teknik bir teyit olarak yorumluyor.

Analistler, 82.500 dolar üzerindeki kararlı hareketin Bitcoin için 100 bin dolar eşiğine doğru yeni bir teknik ivme yaratabileceğini değerlendiriyor.

Risk uyarısı korunuyor

Fidelity, olumlu uzun vadeli tabloya rağmen Bitcoin’in yüksek oynaklık taşıdığını ve geçmiş performansın gelecekteki getiriyi garanti etmediğini vurguluyor. Şirket, bu nedenle sıkı çeşitlendirme yaklaşımının önemini koruduğunu hatırlatıyor. Buna karşın Timmer’ın makro çerçevesi, Bitcoin fiyat hareketlerinin bireysel yatırımcı paniğinden çok daha geniş ve hesaplanabilir döngülerle şekillenebileceğine işaret ediyor.