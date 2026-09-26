BITCOIN (BTC)

Bitcoin için boğa sinyali yandı: Geçmişte 5 örneğin 4’ünde yükseliş geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 CryptoQuant analizine göre $BTC boğa piyasası aşamasına geçti; benzer beş geçişin dördünde fiyatlar yükselişini sürdürdü.
  • 📊 MVRV oranı 1,018 seviyesinde bulunuyor. Axel Adler’e göre yükseliş yapısının korunması için 1,0 eşiği kritik.
  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF’lerine art arda yedi işlem gününde yaklaşık 2,98 milyar dolar net giriş gerçekleşti.
  • 🏢 Bitcoin rezervi stratejisi izleyen şirketlerde değer kayıpları derinleşirken en büyük 50 kurumsal Bitcoin sahibi temmuzda net satıcı oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

CryptoQuant’ın zincir üstü göstergelere dayanan analizine göre Bitcoin, erken yükseliş evresini tamamlayarak boğa piyasası aşamasına geçti. Geçmişte aynı geçişin yaşandığı beş örneğin dördünde fiyatlar yükselişini sürdürdü. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine art arda yedi işlem gününde yaklaşık 2,98 milyar dolar girmesi de piyasadaki alımların devam ettiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Bitcoin’de boğa piyasası için kritik eşik aşıldı
2 Bitcoin biriktiren şirketlerde değer kaybı derinleşti

Buna karşılık, Bitcoin biriktirmek için hisse ve borçlanma araçları ihraç eden şirketler üzerindeki baskı sürüyor. Bu şirketlerin piyasa değerindeki kayıplar ve finansmana erişimde yaşadıkları güçlükler, kurumsal tarafta farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Bitcoin’de boğa piyasası için kritik eşik aşıldı

Axel Adler Jr., 26 Eylül’de X üzerinden yaptığı değerlendirmede, düzeltilmiş MVRV göstergesinin 30 günlük hareketli ortalamasının 365 günlük ortalamasına oranını inceledi. Bu oran, 20 Ağustos’ta kendi 365 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak erken boğa piyasası sinyali verdi. Bitcoin o sırada 71.255 dolardan işlem görüyordu.

MVRV, Bitcoin’in piyasa değerini yatırımcıların ortalama alım maliyetini yansıtan gerçekleşmiş değeriyle karşılaştırıyor. Böylece piyasa katılımcılarının genel olarak kârda mı yoksa zararda mı olduğunu değerlendirmeye yardımcı oluyor.

Erken boğa evresi 31 gün sürdü ve Bitcoin bu dönemde yüzde 13 yükseldi. Oranın 20 Eylül’de 1,0 eşiğini aşmasıyla kısa vadeli MVRV ortalaması yıllık ortalamanın üzerine çıktı. Adler’in değerlendirmesine göre Bitcoin, 80.691 dolar seviyesinde boğa piyasası aşamasına geçti.

Analizde paylaşılan son verilere göre oran 1,018, Bitcoin fiyatı ise 84.156 dolar seviyesinde bulunuyor. Adler, oranın 1,0’ın üzerinde kalmasının yükseliş yapısının korunması açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Analiste göre 2012’den bu yana altıncı kez görülen bu geçişin önceki beş örneğinden dördünde fiyat, boğa piyasasının başladığı seviyenin üzerinde kaldı.

ETF tarafında da girişler devam ediyor. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 25 Eylül’de toplam 134,47 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece 17 Eylül’de başlayan kesintisiz giriş serisi yedi işlem gününe ulaştı.

Günün en yüksek girişini 96,99 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 49,32 milyon dolar girerken Bitwise’ın BITB fonundan 11,85 milyon dolar çıktı. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış gerçekleşmedi.

Son yedi işlem günündeki toplam giriş yaklaşık 2,98 milyar dolara ulaştı. Fonlar, 21 Eylül’de 999 milyon dolarla yılın en yüksek günlük net girişini gördü. Ardından girişler 22 Eylül’de 714,7 milyon dolar, 23 Eylül’de 347 milyon dolar, 24 Eylül’de 190,7 milyon dolar ve 25 Eylül’de 134,47 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu hareketlerle IBIT’in birikimli net girişi 65,28 milyar dolara, FBTC’nin ise 11,06 milyar dolara yükseldi. Tüm ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam birikimli net girişi 57,55 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin biriktiren şirketlerde değer kaybı derinleşti

Bitcoin Treasuries verilerine göre en fazla Bitcoin tutan 50 halka açık şirketin toplam piyasa değeri, Temmuz 2025’teki 150 milyar dolardan geçen ay 67 milyar dolara geriledi. Böylece bir yılı biraz aşan sürede yaklaşık 83 milyar dolar silindi. Son 12 aya ilişkin karşılaştırmada ise toplam değer 124 milyar dolardan 57 milyar dolara düştü.

Financial Times’ın incelemesinde, 50 şirketin 43’ünün hisseleri Bitcoin alım planlarını açıklamadan önceki seviyelerinin altında işlem görüyordu. Bunların 35’i değerinin yarısından fazlasını kaybetti. İnceleme; kripto para borsalarını, madencileri ve mevcut faaliyetleri kapsamında Bitcoin tutan işletmeleri dışarıda bırakarak sonradan Bitcoin rezervi oluşturma stratejisine geçen şirketlere odaklandı.

Bu model, şirket hisselerinin elde tutulan Bitcoin’lerin net varlık değerine göre primli işlem görmesine dayanıyordu. Şirketler hisse veya dönüştürülebilir tahvil ihraç ederek topladıkları parayla daha fazla Bitcoin alıyor, büyüyen rezervlerin hisse fiyatını yükselterek yeni finansmanı kolaylaştırmasını bekliyordu.

Ancak Bitcoin ve hisse fiyatlarının birlikte düşmesi bu döngüyü tersine çevirdi. Hisselerdeki primin kaybolması, yeni ihraçların mevcut yatırımcıların payını daha fazla sulandırmasına yol açtı. Tahvil ve imtiyazlı hisselerle finansmanın maliyeti de yükselince bazı şirketler Bitcoin satmaya veya ana faaliyetlerine dönmeye başladı.

BitcoinTreasuries verilerine göre en büyük 50 kurumsal Bitcoin sahibi, temmuz ayında aldıklarından yaklaşık 2.500 BTC daha fazla sattı. Yaklaşık 160 milyon dolar değerindeki bu net satış, Bitcoin rezervi oluşturma eğiliminin yaygınlaşmasından bu yana ilk aylık net satış oldu.

Değer kaybının önemli bölümü Strategy’den kaynaklandı. FT’ye göre dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibinin piyasa değeri, geçen yılki zirvesinden yaklaşık 79 milyar dolar geriledi. FT’nin hesaplamayı yaptığı dönemde Bitcoin, bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 30 düşüşle 78.000 dolar civarındaydı. Borçlanma ve hisse ihracıyla rezerv oluşturan şirketlerin hisselerindeki kayıplar ise Bitcoin’deki düşüşü aştı.

Natixis’in teknoloji ve veri araştırmaları uzmanı Eric Benoist, küçük şirketlerin her hafta piyasalardan kaynak bularak Strategy’nin modelini izlemesinin kolay olmadığını belirtti. Benoist, Bitcoin satışlarını ve faaliyetlerin daraltılmasını piyasadaki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

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ABD spot Bitcoin ETF’lerine beşinci gün üst üste para girişi oldu ve fonlar 23 Eylül’de 347 milyon dolar topladı

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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