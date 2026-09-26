RIPPLE (XRP)

XRPL üzerindeki AI ajanları ödemelerde Ripple USD’yi öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL üzerindeki otonom AI ajanları ödemelerde düzenlemeye tabi stabilcoinlere yöneldi.
  • 📊 Son 30 günlük veriler, iç ağ mutabakatlarında Ripple USD'nin $XRP karşısında öne çıktığını gösterdi.
  • 🤖 BlackRock, makine ekonomisinin milisaniyelik mikro ödemeler için yeni bir altyapı gerektirdiğini vurguladı.
  • 💵 Ripple USD'nin dolar sabiti, algoritmaların maliyet hesabını daha öngörülebilir hale getirdi.
Onur Atam
Onur Atam

XRPL altyapısını kullanan otonom yapay zeka ajanlarının, günün her saati süren mutabakat ödemelerinde yerel kripto varlıklar yerine düzenlemeye tabi stabilcoinleri daha fazla tercih ettiği görüldü. XRPL AI Hub verileri, bu eğilimin geniş ölçekte belirginleştiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Ödeme akışında Ripple USD öne çıktı
2 BlackRock makine ekonomisine dikkat çekti
3 Dalgalanma yerine öngörülebilir maliyet aranıyor

Ödeme akışında Ripple USD öne çıktı

Zincir üstü ödeme hareketlerine dayanan verilere göre doğrudan takasla gerçekleşen mutabakat işlemlerinde Ripple‘ın stabilcoini kalıcı bir üstünlük kurdu. Aynı dönemde ağın yerel kripto parası XRP’de işlem hacmi son bir haftada yatay seyretti.

Veriler, tüm zamanların en yüksek seviyeleri ile son 30 günlük eğilim birlikte değerlendirildiğinde Ripple USD‘nin ödemelerde daha baskın hale geldiğini gösterdi. XRP ise XRPL içindeki temel varlıklardan biri olmayı sürdürse de kısa vadede bu alanda benzer bir ivme yakalayamadı.

XRPL AI Hub verileri, otonom ajanların 7 gün 24 saat süren mutabakat işlemlerinde yerel kripto varlıklar yerine düzenlemeye tabi stabilcoinlere yöneldiğini gösteriyor.

BlackRock makine ekonomisine dikkat çekti

Bu tablo, BlackRock’ın The Machine Native Economy başlıklı araştırma notunda öne çıkan değerlendirmelerle örtüşüyor. BlackRock, insan çalışma saatlerine göre şekillenen geleneksel bankacılık sisteminin, otonom yazılımların milisaniyeler içinde yaptığı mikro ödemeleri teknik olarak karşılamakta yetersiz kalabileceğini vurguladı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak finans piyasalarındaki araştırmalarıyla yakından izleniyor.

Şirketin değerlendirmesine göre küresel stabilcoin piyasasının büyüklüğü 300 milyar doları aştı. Yıllık işlem hacmi ise 11,6 trilyon dolara ulaştı. Bu ölçek, stabilcoinleri yapay zeka destekli ekonomik faaliyetler için temel bir hesap birimi haline getiriyor.

BlackRock, insan takvimine bağlı bankacılık altyapısının otonom yazılımların milisaniyelik mikro ödemelerini taşımakta zorlandığını vurguluyor.

Dalgalanma yerine öngörülebilir maliyet aranıyor

Otonom sistemlerin tercihinde en önemli unsurlardan biri maliyetlerin önceden hesaplanabilmesi oldu. Robotların günün her saatinde işlem gücü satın alması ve API erişimi için ödeme yapması gerekiyor. Bu nedenle tokenleştirilmiş GPU kapasitesi, yeni teknoloji düzeninde kritik bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, işlem yapan yapay zeka ajanlarının sayısının hızla artacağını söylerken bu sistemlerin öngörülebilir maliyetlere kritik düzeyde ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yazılım tabanlı sıkı bütçe modelleri, fiyatı dalgalanan varlıklara daha sınırlı alan bırakıyor. XRP fiyatında saatler içinde görülebilecek birkaç puanlık değişim, otonom bir görevin mali planını bozabiliyor.

ABD dolarına bire bir sabitlenen Ripple USD ise algoritmaların giderleri daha isabetli hesaplamasına imkan tanıyor. XRP bankalar arası mutabakat rolünü korurken, XRPL üzerindeki makine ekonomisinin iç akışında Ripple’ın dijital dolarının daha güçlü bir konuma geldiği görülüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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