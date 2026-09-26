Solana 120 dolar eşiğini zorlarken Zcash’te düzeltme riski arttı

Kripto para piyasasında teknik görünüm dört büyük altcoinde farklı sinyaller veriyor. Solana, Chainlink ve kısmen Cardano yukarı yönlü ivmesini korurken, Zcash güçlü yükselişine rağmen sert bir düzeltme olasılığıyla karşı karşıya bulunuyor. Fiyat hareketlerinde öne çıkan başlıklar, kritik direnç bölgeleri ile kısa vadeli destek seviyeleri etrafında şekilleniyor.

Solana ve Chainlink’te yükseliş eğilimi sürüyor

Solana 119 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, ağustosta 75 ile 80 dolar aralığından başlayan rallinin ardından psikolojik 100 dolar eşiğini aştı ve son yükselişte 122 dolara kadar çıktı. Günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 90 dolar bölgesinin üzerine yerleşen SOL, daha sonra 97 ile 107 dolar arasında bir denge alanı oluşturdu. Bu bantta alıcıların alt bölgeyi birkaç kez savunmasının ardından fiyat 110 ve 120 doların üzerine taşındı.

Solana’da 120 ile 122,50 dolar aralığı kısa vadede ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor; bu alanın kalıcı biçimde aşılması halinde 125 ve ardından 130 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

İşlem hacmindeki artış da yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. SOL, tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde kalırken kısa vadeli ortalama 107 dolara, ara vadeli ortalamalar ise 95 ile 100 dolar bandına yaklaşmış durumda. Göreceli güç endeksi de aşırı alım bölgesinden geri çekildikten sonra 60’lı seviyelerde bulunuyor. Aşağı yönlü ilk destek 115 dolarda, daha güçlü destek ise 110 ile 112 dolar aralığında izleniyor. 110 doların altına sarkılması halinde 105 dolara doğru daha derin bir geri çekilme ihtimali artabilir.

Chainlink cephesinde de benzer şekilde olumlu bir tablo görülüyor. LINK, eylül rallisini sürdürerek 14,20 dolara kadar yükseldi, ardından 13,82 dolar civarına çekildi. Ağustos başında 8 dolar yakınında işlem gören varlık, 200 günlük hareketli ortalamasını ve 9,50 dolar bölgesini geçtikten sonra daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler üretmeye başladı. Son kırılma, 13,50 ile 13,70 dolar arasındaki önceki yerel zirvenin üzerine taşındı.

LINK’te işlem hacmi yükselişle birlikte arttı. Uzun vadeli ortalamalar 10,20 ile 10,40 dolar, ara vadeli ortalamalar 11 ile 11,30 dolar, kısa vadeli ortalama ise 12 dolara yakın seyrediyor. RSI göstergesi yeni yerel zirvelere rağmen henüz aşırı alımın uç seviyelerine ulaşmadı. Bu görünüm, oynaklık artsa da yukarı yönlü alanın tamamen tükenmediğine işaret ediyor. Yakın direnç 14,20 ile 14,50 dolar aralığında, ilk destek ise 13 dolarda bulunuyor. Bunun altında 12,40 ile 12,50 dolar bandı öne çıkıyor.

Zcash’te güçlü trend korunurken risk büyüyor

Zcash 1.585 dolar civarına çekilmiş olsa da son haftalardaki performansıyla piyasadaki en dikkat çekici hareketlerden birini sergiledi. Ağustos sonunda yaklaşık 500 dolar seviyesinde bulunan ZEC, eylül içinde 800, 1.000 ve 1.500 dolar eşiklerini aşarak 1.680 dolara kadar yükseldi. Son denemede 1.600 doların üzeri kalıcı biçimde korunamadı ve satışlarla birlikte sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

ZEC’te yükseliş trendi daha yüksek dipler ve daha yüksek zirvelerle sürüyor, ancak fiyatın ana hareketli ortalamalardan belirgin biçimde uzaklaşması sert düzeltme riskini artırıyor.

Kısa vadeli hareketli ortalama 1.250 dolara yaklaşırken ara vadeli ortalamalar 1.050 doların, 200 günlük ortalama ise 650 doların altında kalıyor. Bu geniş fark, trendin gücünü teyit etse de aynı zamanda kırılganlığı artırıyor. Kısa vadeli ortalamaya olağan bir dönüş bile yüzde 20’yi aşan bir düşüş anlamına gelebilir. ZEC için ana direnç 1.600 ile 1.680 dolar bölgesinde yer alıyor. Bu alanın aşılması durumunda 1.700 dolar ve ardından psikolojik 2.000 dolar seviyesi izlenebilir. Destekler ise 1.500 ve 1.450 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Cardano kritik eşikte kalmaya çalışıyor

Cardano 0,252 dolar civarında işlem görüyor ve 200 günlük hareketli ortalamasının hemen çevresinde tutunmaya çalışıyor. ADA, kısa süre önce 0,259 dolara kadar yükseldi. Son aylarda birkaç kez uzun vadeli direnç görevi gören 200 günlük ortalamanın aşılması teknik açıdan önemli görülüyor. Ancak yükselişin teyidi için 0,245 ile 0,25 dolar bandının üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyaç duyuluyor.

Hazirandan bu yana temel yapıda belirgin bir toparlanma yaşandı. ADA, 0,145 dolar dip seviyesinden sonra yönünü yukarı çevirdi. Alıcılar önce 0,195 ile 0,20 dolar aralığını savundu, ardından fiyatı 0,22, 0,24 ve 0,25 doların üzerine taşıdı. Kısa vadeli ortalamaların da 0,20 ile 0,22 dolar arasında yukarı dönmesi, önceki toparlanma girişimlerine kıyasla daha sağlam bir taban oluştuğuna işaret ediyor.

Kısa vadede ilk direnç 0,26 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin net biçimde aşılması halinde mayıs zirvesi olan 0,28 dolar yeniden gündeme gelebilir. Sonraki psikolojik eşik ise 0,30 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde 0,24 ile 0,245 dolar aralığı kritik destek görevi görüyor. Bu bölgenin korunması, 200 günlük ortalama üzerindeki kırılmanın güç kazanması açısından önem taşıyor. Aksi halde 0,22 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski doğabilir.