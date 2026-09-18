Solana (SOL)

Solana, Fed kararı sonrası 105 dolar seviyesini yeniden aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, sert düşüşün ardından yeniden 105 doların üzerine çıktı.
  • 📉 ABD Senatosu'nun CLARITY Act oylaması sonrası piyasada risk iştahı zayıfladı.
  • 🏦 Fed'in 25 baz puanlık faiz artışından sonra $SOL tarafında tepki alımı görüldü.
  • 📌 Solana için 96 ile 100 dolar bandı kısa vadede destek bölgesi olarak izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, piyasadaki genel satış dalgasının ardından 96 dolar seviyesine kadar geriledi. Daha sonra toparlanan varlık, 105 dolar eşiğinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre SOL son 24 saatte yüzde 5,6 yükseldi. Son bir aylık artış ise yüzde 37’yi aştı.

İçindekiler
1 Düşüşte düzenleme başlığı öne çıktı
2 Toparlanma Fed faiz artışı sonrasında geldi
3 Kısa vadede destek bölgesi izleniyor
4 Uzun vadeli görünümde daha güçlü beklenti var

Düşüşte düzenleme başlığı öne çıktı

Solana’daki geri çekilme, ABD Senatosu’nun CLARITY Act tasarısına karşı oy kullanmasının ardından hızlandı. Bu gelişme, bazı yatırımcılar tarafından ABD’de kripto varlıklara yönelik tutum açısından olumsuz bir sinyal olarak değerlendirildi. Risk iştahının zayıflamasıyla birlikte Solana da piyasa genelindeki düşüş eğilimine katıldı.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini daha net tanımlamayı amaçlayan bir düzenleme başlığı olarak biliniyor. Tasarı etrafındaki siyasi belirsizlik, kısa vadede kripto piyasasında dalgalanmayı artırabiliyor.

ABD Senatosu’ndaki oylamanın ardından yatırımcıların bir bölümü yüksek riskli varlıklardan uzaklaştı ve bu eğilim Solana dahil geniş kripto piyasasında satış baskısını artırdı.

Toparlanma Fed faiz artışı sonrasında geldi

Son yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranını 25 baz puan artırma kararının ardından geldi. Normal şartlarda daha yüksek faiz, riskli varlıklar üzerinde baskı kurabiliyor. Buna rağmen piyasada farklı bir tepki görüldü ve Solana kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Bu hareket, faiz artışının önceden fiyatlara yansıtılmış olabileceği görüşünü güçlendirdi. Yatırımcıların önemli bir kısmı karar öncesinde pozisyonlarını azaltmışsa, kararın açıklanmasının ardından sınırlı bir rahatlama alımı ortaya çıkmış olabilir.

Kısa vadede destek bölgesi izleniyor

Mevcut tabloda kripto piyasasındaki belirsizlik sürüyor. Solana için 96 ile 100 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın kısa vadede mevcut seviyeler ile bu bant arasında dalgalanması ihtimal dahilinde görülüyor.

Yüksek faiz ortamı kalıcı ve güçlü bir yükselişi zorlaştırabilir; buna karşın Solana’nın 96 ile 100 dolar bandında destek bulduğu görülüyor.

Uzun vadeli görünümde daha güçlü beklenti var

Kısa vadeli riskler sürse de daha geniş zaman diliminde Solana’nın dayanıklılığı dikkat çekiyor. Varlık, 2022’de FTX’in çöküşü sonrasında 10 doların altına kadar inmişti. Buna karşın sonraki dönemde yeniden güç kazanarak birden fazla zirve gördü. Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak merkeziyetsiz finans ve uygulama ekosisteminde geniş kullanım alanına sahip bulunuyor.

Ayrıca Bernstein analistleri, Bitcoin‘in yıl sonuna kadar 100.000 dolar seviyesini yeniden görebileceğini öngörüyor. Böyle bir senaryoda kripto piyasasının genelinde yeni bir toparlanma dalgası oluşabilir. Bu koşullar altında Solana için 200 dolar seviyesi de yeniden gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin, Solana ve XRP kritik destek seviyelerinde tutunmaya çalışıyor

Solana işlem kapasitesi arttırıldı: SOL için kurumsal iştah büyüyor

Solana’da güçlü ağ verileri fiyatı toparlamaya yetecek mi?

Solana 100 doların üzerinde kalıcılık ararken 120 dolar eşiği izleniyor

Solana kurucusu, AI devlerinin yavaşlama çağrısını karlılıkla ilişkilendirdi

Solana 100 doların üzerine çıktı, gözler 14 Eylül zirvesine çevrildi

Bitwise, Solana alımlarını artırarak 1 milyar dolara yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da 2.400 dolar desteği korunurken 2.570 dolar eşiği izlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ethereum’da 2.400 dolar desteği korunurken 2.570 dolar eşiği izlendi
Ethereum (ETH)
Avalanche, 7,20 dolar desteğini korursa 15,17 dolar hedefi izleniyor
Avalanche (AVAX)
Lost your password?