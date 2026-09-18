Ethereum (ETH)

Ethereum’da 2.400 dolar desteği korunurken 2.570 dolar eşiği izlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 2.400 dolar desteğinin korunmasıyla 2.446 dolar civarına toparlandı.
  • 📈 Piyasada 2.530 ile 2.570 dolar bandı, kısa vadeli ana kırılım bölgesi olarak öne çıktı.
  • 🐋 Bir balina, 2.422 dolar ortalamayla 5.368 ETH alırken $ETH için destek bölgesi güç kazandı.
  • 🔎 Borsalardaki Ethereum arz oranı yaklaşık 0.125 seviyesine inerken birikim sinyalleri arttı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, alıcıların 2.400 dolar bölgesini savunmasının ardından yeniden 2.446 dolar civarına toparlandı. Kısa vadede fiyat 2.530 ile 2.570 dolar arasındaki direnç bandının altında kalırken, büyük yatırımcı alımları ve borsalardaki arzın gerilemesi talebin mevcut seviyelerin altında güç kazandığına işaret etti.

İçindekiler
1 2.400 dolar bölgesi öne çıktı
2 Yukarı kırılım için 2.570 dolar izleniyor
3 Zincir üstü veriler talebi destekledi

2.400 dolar bölgesi öne çıktı

Piyasada son günlerde 2.400 ile 2.430 dolar aralığı Ethereum için en kritik kısa vadeli destek alanlarından biri haline geldi. Bu bölgeye gelen alımlar, son geri çekilmenin daha derin bir düşüşe dönüşmesini şimdilik engelledi. Fiyatın 2.300 doların alt bölümündeki önceki kırılım alanının üzerinde kalması da teknik yapının tamamen bozulmadığını gösterdi.

Ali Charts, Ethereum’un dört saatlik bant içinde toparlanmaya çalıştığını ve 2.570 dolara yakın üst sınırın aşılması halinde daha güçlü bir hareket alanı oluşabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşın 2.400 doların aşağı yönlü kaybedilmesi durumunda görünüm zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda piyasanın dikkati yaklaşık 2.355 dolar bölgesine yönelebilir. Kısa vadeli haritada 2.460 ile 2.500 dolar aralığı ara direnç olarak izlenirken, asıl teknik eşik 2.530 ile 2.570 dolar bandında bulunuyor.

Yukarı kırılım için 2.570 dolar izleniyor

Analistlerin paylaştığı grafiklerde Ethereum’un, 2.000 doların altından gelen sert yükselişin ardından eski direnç alanı üzerinde dengelendiği görülüyor. Bu yapı korunursa fiyatın önce orta banda, ardından da 2.570 dolar yakınındaki üst sınıra yönelmesi beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, 2.600 ile 2.700 dolar bölgesini gündeme taşıyabilir.

Bununla birlikte bazı analistler, yeni bir yükselişten önce son diplerin altındaki likiditenin alınabileceğini düşünüyor. Bu görüşe göre Ethereum önce 2.403 dolar çevresine, ardından daha derin bir sarkmada 2.355 dolar civarına inebilir. Sonrasında 2.443 ve 2.535 dolar seviyelerinin yeniden kazanılması halinde 3.000 dolar hedefi tekrar konuşulabilir.

Zincir üstü veriler talebi destekledi

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Zincir üstü tarafta ise destekleyici iki gelişme öne çıktı. Lookonchain verilerine göre bir balina, sekiz saat içinde ortalama 2.422 dolar fiyatla yaklaşık 13 milyon USDC harcayarak 5.368 ETH satın aldı. Bu alımın doğrudan 2.400 ile 2.430 dolar destek bölgesinde gerçekleşmesi, bu alanda güçlü talep oluştuğunu gösterdi.

Lookonchain verileri, 5.368 ETH’lik alımın ortalama 2.422 dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 13 milyon USDC’ye ulaştığını ortaya koydu.

Aynı dönemde CryptoGoos, Ethereum’un borsalardaki arz oranının yaklaşık 0.125 seviyesine doğru gerilediğine dikkat çekti. Aylardır süren bu düşüş, daha fazla ETH’nin merkezi borsalardan çekildiğini gösteriyor. Balina alımları ile borsa rezervlerindeki azalma birlikte değerlendirildiğinde, mevcut fiyat yapısının altında birikimin güçlendiği görülüyor.

Kısa vadede piyasa yönü için ana çerçeve değişmedi. 2.400 dolar üzerindeki tutunma, toparlanma yapısını koruyor. 2.443 ile 2.460 dolar aralığının aşılması momentumu iyileştirebilir. Daha güçlü bir sinyal için ise 2.530 ile 2.570 dolar bandının yukarı kırılması gerekiyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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