Ethereum (ETH)

Ethereum 2.400 doların altına indi, satış baskısı güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.400 doların altına indi ve satış baskısı arttı.
  • 📉 Senato, CLARITY Act'i 49'a 50 oyla ilerletemedi ve $ETH de düşüşe eşlik etti.
  • 💸 Piyasada dakikalar içinde 300 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.
  • 🏦 15 Eylül'de Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden toplam 592 milyon dolar çıkış kaydedildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, kripto para piyasasında artan satışlarla 2.400 doların altına geriledi. Son düşüşte, ABD Senatosu’nda CLARITY Act düzenlemesinin 49’a 50 oyla ilerleyememesi etkili oldu. Bu gelişme, düzenleyici belirsizlik endişelerini yeniden öne çıkarırken yatırımcıların dikkati ABD Merkez Bankası’nın atacağı adımlara çevrildi.

İçindekiler
1 Piyasada yön kısa vadede zayıfladı
2 Tasfiyeler ve fon çıkışları baskıyı artırdı
3 İzlenen seviyeler netleşti

Piyasada yön kısa vadede zayıfladı

Birkaç gün önce 2.600 dolar seviyesini test eden ve 3.000 dolar ihtimalinin konuşulduğu Ethereum, son geri çekilmede daha önce piyasayı dengeleyen önemli bir destek bölgesinin altına sarktı. Teknik görünümde ivme kaybı öne çıkarken, kısa vadeli alımların zayıfladığı görülüyor.

CLARITY Act, ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik yetki ve çerçeve tartışmalarında öne çıkan düzenleme başlıklarından biri olarak izleniyordu. Tasarının ilerleyememesi, piyasalarda risk iştahını azalttı ve satışların yalnızca Ethereum ile sınırlı kalmamasına yol açtı.

ABD Senatosu’nda CLARITY Act’in ilerleyememesi, kripto para piyasasında düzenleyici belirsizlik endişelerini artırdı ve satış dalgasını hızlandırdı.

Tasfiyeler ve fon çıkışları baskıyı artırdı

Satışların derinleşmesinde kaldıraçlı pozisyonların kapanması da etkili oldu. Kısa süre içinde kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu tablo, fiyat hareketini hızlandırırken Ethereum’un düşüşünü daha görünür hale getirdi.

Kurumsal yatırım cephesinde de zayıflama dikkat çekti. 15 Eylül’de Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarında toplam 592 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Bu tutarın yaklaşık 141 milyon doları Ethereum odaklı fonlardan geldi.

GöstergeVarlıkTutar
Toplam net çıkışBitcoin ve Ethereum ETF’leri592 milyon dolar
Net çıkışEthereum fonları141 milyon dolar
TasfiyeKripto uzun pozisyonları300 milyon dolar

Ethereum’da arz tarafındaki sıkışma tamamen ortadan kalkmış değil, ancak kısa vadede satış baskısı piyasada daha belirleyici hale geldi.

İzlenen seviyeler netleşti

Buna karşın daha önce Ethereum ETF’lerine girişlerin güçlendiği ve borsalardaki arzın gerilediği bir dönem yaşanmıştı. Son geri çekilme, bu olumlu görünümü kısa vadede gölgede bıraktı. Yine de arz dinamiklerinin tamamen değişmediği, sadece satış baskısının öne geçtiği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte Ethereum için ilk eşik yeniden 2.400 dolar seviyesi olacak. Bu bölgenin geri alınmasının ardından 2.465 ile 2.526 dolar aralığındaki direnç alanı izlenecek. Fiyatın bu bandın üzerine yerleşmesi halinde 2.600 dolara doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Buna karşılık Ethereum 2.400 doların altında kalırsa satıcıların daha düşük destek noktalarına yönelmesi beklenebilir. Bu senaryoda 2.300 dolar bölgesi kısa vadede daha fazla öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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