Meme coin’lerde içeriden kişilere token tahsisi var mı? Satın almadan önce arzla ilgili 5 uyarı işareti

MemeToro, BNB Chain için geliştirilen, kamuya açık trendleri inceleyen, belgelenmiş öneriler yayımlayan ve bunları içeriden kişilere token tahsisi yapılmamasını öngören planlı akıllı sözleşme kurallarıyla ilişkilendiren açık kaynaklı bir yapay zekâ memecoin lansman ajanı projesidir.

Proje, 159 bin doların üzerinde fon toplayarak 8. aşamaya ulaşmış durumda. Teknik çalışmalar ise kamuya açık manifestolara ve önerilen FairLaunchEscrow çerçevesine odaklanıyor.

İçeriden kişilere token tahsisi, bir meme coin lansmanına katılmadan önce incelenmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Bu kavram, halka açık katılım başlamadan önce kurucular, ekip üyeleri, danışmanlar, özel alıcılar veya diğer erken dönem sahipleri için ayrılan token’ları ifade eder.

Meme coin’lerde içeriden kişilere token tahsisi nedir?

Bir meme coin projesinde içeriden kişilere yapılan tahsis, halka açık lansmandan önce arzın projeyle bağlantılı kişilere ayrılan bölümüdür. Bu kişiler arasında kurucular, geliştiriciler, danışmanlar, özel yatırımcılar veya halka açık katılımcılardan farklı koşullarla token alan belirli cüzdanlar bulunabilir.

Bu tahsislerin büyüklüğü ve zamanlaması, kullanıcıların lansmanı nasıl değerlendirdiğini etkileyebilir. Alıcılar, arzın büyük bir bölümünün küçük bir grubun kontrolünde olup olmadığını ve bu kişilerin token’larına ne zaman erişebileceğini bilmek isteyebilir.

Topluluk üyeleri, katılmadan önce şu soruları sorabilir:

Halka açık lansmandan önce kimler token alıyor?

Her gruba yüzde kaç pay ayrılıyor?

Halka açık katılımcılar aynı koşullarla mı katılıyor?

Bu koşullar hangi sözleşmede veya belgede kayıt altına alınıyor?

Kamuya açık token arzı bilgileri alıcılara nasıl yardımcı olabilir?

Kamuya açık token arzı bilgileri, alıcıların bir platformun kendi token’ını nasıl dağıttığını ve bu dağıtımın tek tek token lansmanlarından nasıl farklılaştığını görmesine yardımcı olur. MemeToro, 1,2 milyar $MT arzına sahip. MT token ekonomisinde halka açık satış, rezervler, pazarlama, alım satım, ödüller ve ekip için ayrılan paylar belirtiliyor.

$MT tahsisi Token miktarı Pay Halka açık satış 852.000.000 %71 Merkezi borsa rezervleri 120.000.000 %10 Pazarlama ortağı 90.720.000 %7,56 MemeToro alım satım faaliyetleri 60.000.000 %5 MT ödülleri 53.280.000 %4,44 MT ekibi 24.000.000 %2

Bu tablo, platformun kullanım token’ı olan $MT’ye aittir. FairLaunchEscrow süreci aracılığıyla gelecekte piyasaya sürülecek bir içerik üreticisi token’ı için belirtilen, içeriden kişilere tahsis yapılmayan modelden ayrıdır.

Bu ayrım, konunun doğru değerlendirilmesini sağlar. Bir içerik üreticisi token’ı için içeriden kişilere tahsis yapılmaması kuralı, platform token’ında ekibe ayrılan pay bulunmadığı anlamına gelmez. Bu, ilgili adil lansman turunun, kendi fonlama yapısı içinde gizli veya özel token paylarını önleyecek şekilde tasarlandığı anlamına gelir.

MemeToro’nun adil lansman modeli, içeriden kişilerin erişimini nasıl ele alıyor?

MemeToro’nun önerdiği FairLaunchEscrow modeli, belirtilen adil lansman tahsisini geliştiricilere özel bir pay ayırmak yerine halka açık katkı sağlayan katılımcılara ve planlanan likiditeye yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Projenin kamuya açık kod deposunda, yayımlanmış bir lansman manifestosunu zincir üzerindeki koşullarla ilişkilendirmeyi amaçlayan taslak bir emanet sözleşmesi ve testler açıklanıyor.

MemeToro’nun açık kaynaklı yapay zekâ ajanı, önerilen süreci kamuya açık haberleri, sosyal platformlardaki tartışmaları, piyasa sinyallerini ve internet kültürünü izleyerek başlatır. Destekleyici kanıtları, elenen adayları, arz ve fonlama parametrelerini ve makine tarafından okunabilir bir manifestoyu içeren bir token konsepti hazırlayabilir.

Planlanan süreç şu adımlardan oluşur:

Öneri: Ajan bir trend belirler ve token önerisi hazırlar. Doğrulama: Kullanıcılar kanıtları, arzı, fiyatı, limitleri ve zamanlamayı inceler. Fonlama: Katılımcılar, yayımlanmış koşullar çerçevesinde sabit fiyatlı bir tura katılır. Lansman: Taslak emanet sözleşmesinin işleyişi, belirtilen fonlama sonucunu yönetir.

MemeToro’nun kod deposu hâlen erken aşamadaki bir minimum uygulanabilir ürün (MVP) ve mimari sürüm niteliğindedir. Ajanın işlem akışını, örnek manifestoları ve taslak emanet sözleşmesi testlerini içerir. Test ağında devreye alma ve bağımsız güvenlik incelemesi ise sonraki adımlar arasındadır.

Fonlama koşulları ve çıkış süreleri neden önemlidir?

Fonlama koşulları ve çıkış süreleri, bir katılımcı tura girdikten sonra neler olacağını açıklar. Şeffaf bir adil lansman yapısı; katkı limitini, son tarihi, başarı koşullarını ve bu koşullar karşılanmazsa izlenebilecek yolu belirtmelidir.

MemeToro’nun emanet sözleşmesine ilişkin son güncellemesi, katılımcılara ilgili son tarihten önce fonlama turundan ayrılabilecekleri tanımlı bir yol sunmayı amaçlayan bir çıkış süresi kavramı içeriyor. Daha geniş çerçeve ise önerilen zincir üzeri süreçte iade yollarını, token teslim alma işlemlerini, sonuçlandırmayı ve planlanan likidite yönetimini de açıklıyor.

Yayımlanmış bu koşullar, kullanıcıların fon aktarmadan önce farklı lansmanları karşılaştırmasını sağlar. Böylece temel kuralları farklı paylaşımlardan, sohbetlerden veya özel mesajlardan çıkarmaya çalışmaları gerekmez.

Topluluk katılımcıları bir sonraki adımda neleri kontrol etmeli?

Topluluk katılımcıları, bir fonlama turuna katılmadan önce lansman manifestosunu okumalı ve burada belirtilen koşulları kamuya açık teknik materyallerle karşılaştırmalıdır. İncelenmesi gereken bilgiler arasında arz, fonlama fiyatı, cüzdan limiti, son tarih, token teslim alma kuralları, iade yolu ve sonuçlandırma koşulları bulunur.

MemeToro’nun 8. aşamaya ulaşması, 160 bin doların üzerinde fon toplaması ve kamuya açık geliştirme çalışmaları, kullanıcılara takip edebilecekleri çeşitli başlıklar sunuyor. $MT’nin erişim, işlemler, lansman fonlaması, ödüller, staking ve gelecekteki memecoin alım satım faaliyetlerini desteklemesi amaçlanıyor.

Okuyucular, resmî katılım bilgilerini MemeToro’ya nasıl katılınır sayfasından inceleyebilir. Temel çıkarım basit: Kamuya açık arz verileri ve lansman kuralları, alıcılara katılmadan önce daha fazla bilgi sağlar.

Sık sorulan sorular

Bir meme coin lansmanında içeriden kişilere tahsis ne anlama gelir?

Arzın bir bölümünün kurucular, ekipler, danışmanlar, yatırımcılar veya diğer erken katılımcılar için ayrılması anlamına gelir.

MemeToro’nun içeriden kişilere tahsis yapılmayan modeli tüm $MT token’ları için geçerli mi?

Bu model, önerilen adil lansman turları için belirtilen tahsis yapısını ifade eder. $MT’nin ayrıca yayımlanmış, platforma ait bir token ekonomisi bulunur.

Halka açık satışa ne kadar $MT ayrılıyor?

MemeToro, 1,2 milyarlık arzının %71’ine karşılık gelen 852.000.000 $MT’nin halka açık satışa ayrıldığını belirtiyor.

Lansman manifestosu nedir?

Bir token önerisinin konseptini, kanıtlarını, arzını, fiyatını, limitlerini, zamanlamasını ve planlanan sözleşme koşullarını belirten belgedir.

MemeToro’nun FairLaunchEscrow sistemi şu anda çalışıyor mu?

Hayır. Kamuya açık kod deposunda, taslak bir emanet sözleşmesi çerçevesi ve testler içeren erken aşamadaki bir MVP açıklanıyor.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA