Tether (USDT)

Conduit, Tether’ın 2,76 milyon USDT’yi dondurduğunu öne sürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Conduit, Tether'ın 2,76 milyon dolarlık USDT'yi eylülde dondurduğunu öne sürdü.
  • 📌 Şirket, dijital hazine cüzdanındaki $USDT varlıklarına 24 Eylül 2025'ten beri erişemediğini savundu.
  • 🌍 Conduit, dondurma kararının Brezilya'daki 2024 tarihli bir soruşturmayla ilişkilendirildiğini ileri sürdü.
  • ⚖️ Dava, Tether'a karşı yakın dönemde açılan 42,4 milyon dolarlık benzer başvurunun ardından geldi.
Onur Atam
Onur Atam

Sınır ötesi ödeme hizmetleri sunan Conduit Technology, Tether‘a karşı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dava açtı. Şirket, Tether’ın Eylül 2025’te 2,76 milyon dolar tutarındaki USDT’yi herhangi bir gerekçe göstermeden dondurduğunu ve bu nedenle kendi varlıklarına erişemediğini öne sürdü.

İçindekiler
1 Davanın merkezindeki iddia
2 Brezilya bağlantısı öne çıktı
3 Benzer bir dava daha gündemde

Davanın merkezindeki iddia

Dava dosyasına göre Conduit, Mayıs 2025’ten itibaren dijital hazine cüzdanında USDT tutmaya başladı. Şirket, 24 Eylül 2025’te elindeki 2,76 milyon dolarlık USDT’nin tamamının dondurulduğunu, Tether’ın bu varlıklar üzerinde herhangi bir yasal hakkı ya da talebi bulunmadığını savundu. Conduit, bu adımın faaliyetlerini somut biçimde etkilediğini ileri sürdü.

Conduit, dava dilekçesinde dondurulan varlıkların açık biçimde şirkete ait olduğunu, Tether’ın bu tutara erişimi engelleyerek şirketi kendi parasından mahrum bıraktığını savundu.

Conduit Technology, sınır ötesi ödemelere odaklanan bir finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, Tether’ın yalnızca kendi kriterlerine dayanarak hazine cüzdanını bazı üçüncü taraflarla ilişkilendirdiğini ve bu nedenle dondurma kararı aldığını iddia etti.

Brezilya bağlantısı öne çıktı

Şirketin anlatımına göre dondurma işlemi, Brezilya federal polisinin 2024’te Bull Intermediação de Negócios ve Onix hakkında başlattığı soruşturmayla bağlantılıydı. Conduit, Tether’ın kendi inisiyatifiyle hazine cüzdanını bu şirketlerle bağlantılı kabul ettiğini ve 24 Eylül 2025 tarihinde 2,76 milyon doları bloke ettiğini öne sürdü.

Conduit, söz konusu tutarın serbest bırakılması için Tether’a defalarca başvurduğunu, ancak pazartesi günü itibarıyla herhangi bir çözüm sağlanmadığını belirtti. Tether ise dava hakkında hemen bir açıklama yapmadı.

Conduit, şirketlerin yalnızca paralarını Tether’ın çıkardığı dijital varlıkta tuttukları için bu fonların alınamayacağını savundu.

Benzer bir dava daha gündemde

Bu dava, iki Tayland vatandaşının yaklaşık bir ay önce Tether’a karşı açtığı başka bir davanın ardından geldi. Söz konusu davada davacılar, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları biriminden geldiği öne sürülen gayriresmi bir talep sonrasında 42,4 milyon dolarlık USDT’nin dondurulduğunu ileri sürdü.

Mahkeme kayıtlarına göre o dosyadaki varlıklar, Kuzey Carolina Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen 61 milyon dolarlık bir dolandırıcılık soruşturmasıyla ilişkilendirildi. Mahkeme, şubat ayında ilgili USDT için el koyma emri çıkarmıştı.

Tether daha önce de bu yıl İran bağlantılı olduğu belirtilen 550 milyon dolarlık USDT’nin dondurulmasına destek verdiğini açıklamıştı. Son dava, stabilcoin ihraççılarının varlık dondurma yetkileri ve bu yetkinin hangi ölçütlerle kullanıldığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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