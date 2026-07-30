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Tether (USDT)

Binance, 500 milyon USDT’yi Tether Treasury’ye aktardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, Tether Treasury’ye 500 milyon USDT aktardı.
  • 📈 Transfer sırasında Bitcoin 64.964 dolara çıkarak 65 bin dolar eşiğine yaklaştı ve $BTC güçlü kaldı.
  • 🔄 İşlemin, ERC20 tabanlı USDT’nin başka ağlara teknik aktarımıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
  • 🧭 Piyasa büyük işlemi sert oynaklık yaşamadan karşıladı ve destek 64.102 dolarda oluştu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında yön arayışı sürerken zincir üstü veri izleme platformu Whale Alert, Binance’in sıcak cüzdanından Tether Treasury’ye ait güvenli bir adrese tam 500 milyon USDT gönderildiğini kaydetti. İşlem, Bitcoin’in kısa vadeli toparlanma göstermesi ve 65 bin dolar eşiğine yaklaşmasıyla aynı zamana denk geldi.

İçindekiler
1 Transferin zamanlaması dikkat çekti
2 Ağ tercihi ve marjin talebi öne çıktı
3 Bitcoin teknik görünümünü korudu

Transferin zamanlaması dikkat çekti

Bitstamp spot grafiğinde Bitcoin fiyatı 64.964 dolara kadar yükselirken gerçekleşen transfer, piyasada likiditeye ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Merkezi borsalara stabilcoin girişi genellikle alım hazırlığına işaret ederken, 500 milyon USDT’nin yeniden Tether hazinesine dönmesi ilk bakışta anlık likiditenin azaldığı izlenimi verebilir.

Binance’ten Tether Treasury’ye gönderilen 500 milyon USDT, ilk bakışta likidite çıkışı gibi görünse de piyasa tepkisi sınırlı kaldı.

Buna karşın spot piyasada belirgin bir stres işareti görülmedi. Bitcoin 65 bin doların üzerine çıkmayı denerken, söz konusu hareketin en olası nedeninin rutin bir teknik zincirler arası takas olduğu değerlendiriliyor. Tether, ABD dolarına sabitli stabilcoin USDT’nin ihraççısı olarak farklı blokzincir ağlarında token basımı ve itfasını yönetiyor.

Mini sözlük: Zincirler arası takas, aynı varlığın bir blokzincir ağından çıkarılıp başka bir ağda eşdeğer miktarla yeniden kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Bu yöntem, daha hızlı ve düşük maliyetli ağlara geçiş için tercih edilebilir.

Ağ tercihi ve marjin talebi öne çıktı

İşlemin, Ethereum üzerindeki ERC20 ağında bulunan fazla USDT’nin iade edilip bunun yerine daha hızlı ve daha düşük maliyetli ağlarda aynı miktarın yeniden sağlanmasına yönelik olduğu düşünülüyor. Böyle bir adım, yatırımcıların artan marjin talebini karşılamak amacıyla operasyonel denge kurma hedefiyle da uyumlu görünüyor.

Bitcoin 65 bin dolar eşiğini test ederken, piyasa büyük USDT transferini keskin oynaklık üretmeden karşıladı.

Bitcoin teknik görünümünü korudu

Kısa vadeli BTC/USD grafiğinde Bitcoin’in güçlü bir destek alanı bulduğu görülüyor. İşlem hacminin yoğunlaştığı temel seviye olan Point of Control, 64.102 dolarda oluştu ve fiyat bu yatay bölgeden yukarı yönlü tepki verdi.

Aynı süreçte RSI göstergesi de yerel aşırı satım bölgesinden çıkarak yeniden nötr banda döndü. Göstergenin 20 seviyesinin altından 40 ile 60 aralığına yükselmesi, satış baskısının zayıfladığına ve kısa vadeli ivmenin yeniden alıcılar lehine değiştiğine işaret ediyor.

Yarım milyar dolarlık USDT çıkışına rağmen fiyat hareketinde belirgin bir yavaşlama yaşanmadı. Daha geniş piyasa bu transferi keskin dalgalanma üretmeden sindirdi ve Bitcoin yerel işlem aralığının üst bandına yakın seyrini korudu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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