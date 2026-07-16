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EkonomiTether (USDT)

ABD, İran Merkez Bankası bağlantılı 4 cüzdanı yaptırım listesine aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD, İran Merkez Bankası bağlantılı 4 TRON cüzdanını yaptırım listesine aldı.
  • 💸 Tether, bu adreslerde bulunan 131 milyon dolarlık $USDT varlığını dondurdu.
  • 📊 Nisan ayındaki 344 milyon dolarlık işlemle birlikte toplam bloke tutar 475 milyon dolara yaklaştı.
  • 🧭 OFAC, yayımlanan listenin sınırlı olduğunu ve başka adreslerin de kapsamda olabileceğini bildirdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ile bağlantılı dört kripto cüzdanını yaptırım listesine ekledi. Bu adımın ardından stabilcoin Tether, ilgili adreslerde tutulan 131 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu. Söz konusu cüzdanların TRON ağı üzerinde bulunduğu ve daha önce 165 milyon doların üzerinde varlık tuttuğu belirtildi.

İçindekiler
1 TRON üzerindeki cüzdanlar hedef alındı
2 Toplam bloke edilen tutar 475 milyon dolara yaklaştı
3 Haziran yaptırımlarının ardından yeni adım geldi

TRON üzerindeki cüzdanlar hedef alındı

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, dört cüzdanın toplamda 165 milyon dolardan fazla stabilcoin aldığını bildirdi. Ancak dondurma işlemi devreye girmeden önce fonların bir bölümünün başka adreslere taşındığı anlaşıldı. Bu nedenle Tether’in bloke ettiği tutar 131 milyon dolarda kaldı.

Mini sözlük: OFAC, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisidir ve yaptırım listelerini yayımlar. TRON ise düşük işlem maliyeti nedeniyle stabilcoin transferlerinde yaygın kullanılan bir blokzincir ağıdır.

Tether’in dondurduğu tokenler zincir üzerinde görünmeye devam ediyor, ancak ilgili adresler bu varlıkları artık transfer edemiyor veya geri çekemiyor.

Bu işlem, borsalar, saklama kuruluşları ve uyum ekipleri için izlenmesi gereken net cüzdan adresleri ortaya koydu. OFAC, yayımladığı cüzdan listelerinin kapsamlı olmadığını da vurguladı. Bu ifade, İran Merkez Bankasının kontrolündeki başka adreslerin de bloke edilmiş mal varlığı sayılabileceğine işaret ediyor.

KalemTutar
Dört cüzdanın aldığı toplam varlık165 milyon doların üzerinde
Tether’in son işlemde dondurduğu USDT131 milyon dolar
Nisandaki ayrı dondurma işlemi344 milyon dolar
Toplam bloke edilen USDTYaklaşık 475 milyon dolar

Toplam bloke edilen tutar 475 milyon dolara yaklaştı

Nisan ayında Tether, yine İran Merkez Bankası ile bağlantılı 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurmuştu. Son işlemle birlikte iki adım kapsamında bloke edilen toplam tutar yaklaşık 475 milyon dolara ulaştı. Blokzincir istihbarat şirketi Elliptic, İran Merkez Bankasının en az 507 milyon dolarlık USDT biriktirdiğini ve bu varlığı riyali desteklemek için kullandığını aktardı.

ABD makamlarının son güncellemesi yeni bir yaptırım paketi getirmekten çok mevcut bir kaydı genişletti. İran Merkez Bankası, ABD’nin terörle mücadele yetkileri kapsamında 2019’dan bu yana zaten engelli kurumlar arasında yer alıyor. Washington yönetimi bu kararı, bankanın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Hizbullah’a verdiği destek gerekçesiyle uygulamaya koymuştu.

Haziran yaptırımlarının ardından yeni adım geldi

Son hamle, OFAC’ın haziranda Nobitex ve diğer bazı İran merkezli kripto borsalarına yönelik yaptırımlarının ardından geldi. ABD yetkilileri, bu platformların İran Merkez Bankasının stabilcoin giriş çıkışlarını kolaylaştırdığı görüşünü taşıyor.

Chainalysis, dört adresin kurumsal bir likidite sağlayıcısından ve Asya merkezli bir ödeme işleyicisinden fon aldığını belirtti.

Dondurma işlemi teknik olarak el koyma anlamına gelmiyor. Varlıklar zincir üzerinde ilgili cüzdanlarda görünmeye devam ediyor, ancak sahipleri bu tokenleri hareket ettiremiyor ya da Tether nezdinde nakde çeviremiyor. Bu ayrım, yaptırım uygulamalarında blokaj ile mülkiyet devri arasındaki farkı ortaya koyuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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