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Ekonomi

ABD’den İran yaptırımlarında geri adım: Bitcoin ve altın yükselişe geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🕊️ ABD Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.
  • 🚢 İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi azaltmayı amaçlayan geçici anlaşma taslağı hazırladı.
  • 📈 Haber akışının ardından Bitcoin ve altın fiyatlarında yükseliş başladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD ile İran arasındaki gerilimin hafifleyebileceğine işaret eden gelişmeler küresel piyasaların odağına yerleşti. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), resmi internet sitesinde yayımladığı güncellemeyle İran’la bağlantılı yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. İran yaptırımlarına ilişkin güncelleme, Hürmüz Boğazı’ndaki anlaşma taslağı ve ABD hizmet sektörü verilerinin ardından Bitcoin ve altın fiyatlarında yükseliş başladı. Bitcoin tekrar 64bin doların üzerine çıkarken, ons altın da 4200 doların üzerine fırladı.

Bölgedeki tansiyonu düşürebilecek bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerden geldi. Associated Press’e dayandırılan habere göre İranlı ve Ummanlı müzakereciler, boğazdaki deniz trafiği konusunda bir anlaşma taslağı hazırladı. Tarafların taslak üzerinde uzlaşmaya vardığı ancak anlaşmanın İran’ın dini liderinin nihai onayını beklediği belirtildi.

Görüşmelere yakın kaynaklar, teklifin ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği nedeniyle yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan geçici bir çözüm olduğunu aktardı. Taslağın, tarafların haziran ayında anlaşmazlığı sona erdirmek ve boğazı yeniden açmak amacıyla üzerinde çalıştığı ancak uygulamaya geçirilemeyen anlaşmayı temel aldığı ifade edildi.

ABD’den gelen ekonomik veriler ise hizmet sektöründeki büyümenin temmuz ayında devam ettiğini gösterdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü tarafından açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisi, hazirandaki 54 seviyesinden 54,1’e yükseldi. Veri, 54,5 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

S&P Global tarafından açıklanan ABD hizmet sektörü PMI verisi ise temmuz ayında 54,6 olarak kaydedildi ve 53,6 seviyesindeki piyasa beklentisini aştı. Her iki endeksin de 50 seviyesinin üzerinde kalması, ABD hizmet sektöründeki faaliyetlerin genişlemeyi sürdürdüğüne işaret etti.

ABD borsalarının açılışında yarı iletken ve veri depolama şirketlerinin hisselerinde karışık bir görünüm izlendi. Nvidia hisseleri yüzde 3,8 yükselirken AMD yüzde 5,1, SanDisk yüzde 3,2, SK Hynix ADR yüzde 2,2 ve Intel yüzde 1,1 değer kaybetti. Seagate Technology yüzde 0,26, Micron Technology yüzde 0,3 ve Western Digital yüzde 0,04 yükseldi.

Western Digital ve SanDisk’in çarşamba günü piyasa kapanışının ardından mali yılın dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yılbaşından bu yana Western Digital hisseleri yüzde 200’ün, SanDisk hisseleri ise yaklaşık yüzde 500’ün üzerinde yükseldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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