Fed Başkanı Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz artışları gündeme gelebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, beş yıldır devam eden yüksek enflasyonun dokuz hafta içinde ortadan kaldırılmasının kolay olmadığını ancak Fed’in fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeyeceğini söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Warsh, Fed’in tek hedefinin yüzde 2 düzeyinde fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Toplantıda beş yıldır süren yüksek enflasyon, son dönemde yaşanan ekonomik şoklar, bu gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkileri ile para politikası araçları ve stratejisinin ele alındığını belirten Warsh, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının Fed’in politika yönünü değiştirmeyeceğini ifade etti.

Warsh, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalması durumunda faiz artışlarının çözümün bir parçası olabileceğini söyledi. Gelecekteki para politikası kararlarının fiyatların seyrine bağlı olacağını belirten Warsh, ilave faiz artışlarını dışlamadı.

İstihdamın istikrarlı olduğu ve temel enflasyonun yükseldiği bir ortamda merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya daha yatkın olduğunu dile getiren Warsh, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için yalnızca kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine değil, daha geniş bir enflasyon veri setine baktığını kaydetti. Bununla birlikte PCE’nin Fed’in temel göstergesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Warsh, verilerdeki geçici dalgalanmaları ana eğilimden ayırmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, para politikası değerlendirmelerinin önümüzdeki aylarda önemli ölçüde gelişmesini beklediğini ifade etti.

Tahvil getiri eğrisi ve doların Fed’in enflasyonla mücadelede gerekli güvenilirliğe sahip olduğuna işaret ettiğini söyleyen Warsh, alınan kararın hareketsizlik olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.