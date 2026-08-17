İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor

ABD’de tüketici güveni tarihi düşük seviyelere gerilerken hisse senedi piyasalarının yeni zirveler görmesi, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Glassnode’a göre zayıflayan tüketici beklentilerine rağmen sermaye nakitten çıkarak hisse senetleri, yapay zeka odaklı varlıklar ve emtialara yöneliyor. Bitcoin ise bu sermaye hareketinden aynı ölçüde yararlanamıyor.

Bitcoin Riskli Varlıklara Yönelen Sermayeden Pay Alamıyor

Glassnode, 17 Ağustos tarihli değerlendirmesinde ABD’de tüketici güveninin kayıtlardaki en düşük seviyeye gerilemesine rağmen hisse senedi piyasalarının yeni tarihi zirvelere ulaşmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Tüketici güvenindeki zayıflama normal koşullarda riskli varlıklara yönelik talebi baskılayabilecek bir gelişme olarak görülürken son piyasa hareketleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. Glassnode’a göre yatırımcılar düşük tüketici güvenine rağmen nakit pozisyonlarını azaltarak daha yüksek getiri arayışıyla hisse senetlerine, yapay zeka bağlantılı varlıklara ve emtialara yöneliyor.

Bitcoin ise bu sermaye rotasyonunun belirgin kazananlarından biri olmadı. Hisse senetleri yükselişini sürdürürken yapay zeka temalı varlıklar ve emtialar sermaye çekmeye devam ediyor. Buna karşılık Bitcoin’e yönelik talep görece zayıf kalıyor. Glassnode, mevcut sermaye dağılımının daha çok geleneksel riskli varlıklar ile yapay zeka temasında yoğunlaştığını ve BTC’nin bu rotasyona katılımının sınırlı olduğunu belirtti.

Bitcoin ETF’lerinden 390 Milyon Dolar Çıktı

Bitcoin tarafındaki zayıf görünüm ETF akışlarına da yansıdı. 17 Ağustos’ta paylaşılan verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 14 Ağustos’ta sona eren haftada toplam 390 milyon dolar net çıkış kaydetti.

En yüksek çıkış Fidelity’nin FBTC fonunda görüldü. Fondan hafta boyunca 153 milyon dolar net sermaye çekildi.

Goldman Sachs Fed Beklentilerinin Fazla Şahin Olduğunu Düşünüyor

Makroekonomik tarafta Goldman Sachs, ABD’de enflasyonun yavaşladığı bir ortamda piyasaların ilave Fed faiz artırımlarına yönelik beklentilerinin hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyor.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, perakende satışlar, istihdam ve enflasyon verilerindeki son zayıflamaya işaret ederek Federal Açık Piyasa Komitesi’nin eylül toplantısında faiz artırmasının “çok düşük ihtimal” olduğunu belirtti.

Hatzius’a göre mevcut ekonomik görünüm altında yıl ilerledikçe enflasyon verilerinin yeniden kötüleşmesinden çok daha fazla iyileşme göstermesi bekleniyor.

Piyasalarda da yeni bir faiz artırımı beklentisi hızlı şekilde geriledi. Bir hafta öncesine kadar aralık ayına kadar 0,25 puanlık faiz artışı neredeyse tamamen fiyatlanırken bu beklentinin zamanı artık Ocak 2027’ye kaymış durumda.