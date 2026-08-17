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Ekonomi

İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📊 ABD’de tüketici güveni rekor düşük seviyeye inerken hisse senedi piyasaları yeni zirvelere ulaşıyor.
  • 🤖 Glassnode, sermayenin nakitten hisse senetleri, yapay zeka bağlantılı varlıklar ve emtialara kaydığını belirtiyor.
  • ₿ Bitcoin bu rotasyonda geri planda kalırken ABD spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 390 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.
  • 🏦 Goldman Sachs, Fed’in eylül ayında faiz artırmasını “çok düşük ihtimal” olarak değerlendiriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de tüketici güveni tarihi düşük seviyelere gerilerken hisse senedi piyasalarının yeni zirveler görmesi, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Glassnode’a göre zayıflayan tüketici beklentilerine rağmen sermaye nakitten çıkarak hisse senetleri, yapay zeka odaklı varlıklar ve emtialara yöneliyor. Bitcoin ise bu sermaye hareketinden aynı ölçüde yararlanamıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Riskli Varlıklara Yönelen Sermayeden Pay Alamıyor
2 Bitcoin ETF’lerinden 390 Milyon Dolar Çıktı
3 Goldman Sachs Fed Beklentilerinin Fazla Şahin Olduğunu Düşünüyor

Bitcoin Riskli Varlıklara Yönelen Sermayeden Pay Alamıyor

Glassnode, 17 Ağustos tarihli değerlendirmesinde ABD’de tüketici güveninin kayıtlardaki en düşük seviyeye gerilemesine rağmen hisse senedi piyasalarının yeni tarihi zirvelere ulaşmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Tüketici güvenindeki zayıflama normal koşullarda riskli varlıklara yönelik talebi baskılayabilecek bir gelişme olarak görülürken son piyasa hareketleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. Glassnode’a göre yatırımcılar düşük tüketici güvenine rağmen nakit pozisyonlarını azaltarak daha yüksek getiri arayışıyla hisse senetlerine, yapay zeka bağlantılı varlıklara ve emtialara yöneliyor.

Bitcoin ise bu sermaye rotasyonunun belirgin kazananlarından biri olmadı. Hisse senetleri yükselişini sürdürürken yapay zeka temalı varlıklar ve emtialar sermaye çekmeye devam ediyor. Buna karşılık Bitcoin’e yönelik talep görece zayıf kalıyor. Glassnode, mevcut sermaye dağılımının daha çok geleneksel riskli varlıklar ile yapay zeka temasında yoğunlaştığını ve BTC’nin bu rotasyona katılımının sınırlı olduğunu belirtti.

Bitcoin ETF’lerinden 390 Milyon Dolar Çıktı

Bitcoin tarafındaki zayıf görünüm ETF akışlarına da yansıdı. 17 Ağustos’ta paylaşılan verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 14 Ağustos’ta sona eren haftada toplam 390 milyon dolar net çıkış kaydetti.

En yüksek çıkış Fidelity’nin FBTC fonunda görüldü. Fondan hafta boyunca 153 milyon dolar net sermaye çekildi.

Goldman Sachs Fed Beklentilerinin Fazla Şahin Olduğunu Düşünüyor

Makroekonomik tarafta Goldman Sachs, ABD’de enflasyonun yavaşladığı bir ortamda piyasaların ilave Fed faiz artırımlarına yönelik beklentilerinin hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyor.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, perakende satışlar, istihdam ve enflasyon verilerindeki son zayıflamaya işaret ederek Federal Açık Piyasa Komitesi’nin eylül toplantısında faiz artırmasının “çok düşük ihtimal” olduğunu belirtti.

Hatzius’a göre mevcut ekonomik görünüm altında yıl ilerledikçe enflasyon verilerinin yeniden kötüleşmesinden çok daha fazla iyileşme göstermesi bekleniyor.

Piyasalarda da yeni bir faiz artırımı beklentisi hızlı şekilde geriledi. Bir hafta öncesine kadar aralık ayına kadar 0,25 puanlık faiz artışı neredeyse tamamen fiyatlanırken bu beklentinin zamanı artık Ocak 2027’ye kaymış durumda.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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