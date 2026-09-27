Vitalik Buterin, Ethereum için yeni yükseltmeleri açıkladı

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın önümüzdeki yıllarda çalışma biçimini değiştirebilecek bir dizi yükseltme üzerinde ilerlediğini açıkladı. Buterin, Ethereum’un yalnızca bir blokzincir olmanın ötesine geçtiğini ve modern kriptografiyle daha fazla bütünleşen bir yapıya yöneldiğini söyledi.

Ethereum’un yeni yönü

Buterin’e göre Ethereum, zaman içinde blokzincir altyapısı ile gelişmiş kriptografik yöntemleri bir araya getiren hibrit bir sisteme dönüşüyor. Bu çerçevede ağın gelecekte bir “kriptografik dünya bilgisayarı” haline gelmesi hedefleniyor. Ethereum, akıllı sözleşmelerin çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak merkeziyetsiz uygulamaların önemli bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Vitalik Buterin, Ethereum’un yalnızca bir blokzincir olarak kalmayacağını, modern kriptografiyle birleşen daha geniş bir hesaplama altyapısına dönüştüğünü ortaya koydu.

Buterin, bu dönüşümün önemli bölümünün uzun vadeli yol haritasında yer alan teknik değişikliklerle destekleneceğini belirtti. Beklenen Hegota yükseltmesinin devreye girmesinin ardından bazı başlıkların daha görünür hale gelmesi öngörülüyor.

Öne çıkan teknik başlıklar

Buterin’in sıraladığı başlıklar arasında FOCIL, EIP-8288, Lean konsensüs, geliştirilmiş durum yönetimi ve formel doğrulama yer aldı. Bu değişikliklerin bir kısmı işlem onayı sürecini güçlendirmeyi, bir kısmı ise ağın daha güvenli ve daha dayanıklı çalışmasını amaçlıyor.

Mini sözlük: Formel doğrulama, bir yazılımın ya da protokolün belirli kurallara matematiksel olarak uyup uymadığını denetleme yöntemidir. Konsensüs ise ağdaki katılımcıların işlemler üzerinde ortak sonuca varmasını sağlayan mekanizmayı ifade eder.

FOCIL ile birlikte blok üreticilerinin işlemleri dışarıda bırakmasının daha zor hale gelmesi amaçlanıyor. Böylece kullanıcıların ağa erişiminin tekil aktörlere daha az bağımlı olması hedefleniyor. Buterin’in değerlendirmesi, sansüre karşı dayanıklılık başlığının Ethereum’un teknik öncelikleri arasında yer aldığını gösterdi.

Güvenlik ve uzlaşma mekanizması

Planlanan diğer güncellemeler de ağ güvenliğini güçlendirmeye odaklanıyor. Özellikle işlemler üzerinde uzlaşmaya varılmasını sağlayan mekanizmalarda yapılacak iyileştirmelerin, Ethereum’un daha sağlam bir altyapıya kavuşmasına katkı sunması bekleniyor.

Buterin, FOCIL başta olmak üzere yeni adımların işlem sansürünü zorlaştıracağını ve ağın güvenlik yapısını güçlendireceğini vurguladı.

Buterin’in son açıklamaları, Ethereum geliştirme sürecinin yalnızca kapasite artışına değil, aynı zamanda kriptografi temelli yeni kullanım alanlarına da odaklandığını ortaya koydu. Gündemdeki yükseltmelerin takvimi ve teknik ayrıntıları ise ilerleyen süreçte daha netleşecek.